«Славия Прага» — «Лестер». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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вчера, 22:31

Напряженную встречу чешской и английской команды можно будет посмотреть в 1/16 финала Лиги Европы — «Славия» ждет в гости «Лестер». Матч состоится 18 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.04. Победа «Славии» оценивается в 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.50.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Славия Прага» является абсолютным лидером чемпионата Чехии с отрывом в 10 очков от ближайших преследователей. Команда редко проигрывает и показывает хорошую игру в обороне. Серьезное преимущество в чемпионате может помочь клубу сконцентрироваться на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Последними матчами «Славии» стали ничья с «Пришбрамом» (3:3) и победа над «Пардубице» (3:0).

«Лестер» проводит потрясающий сезон и идет на третьем месте в АПЛ . Команда в последнем матче смогла победить чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1), что наверняка добавляет уверенности в себе перед матчем с чешской командой. Ранее «Лестер» обыграл на выезде «Фулхэм» (2:0) и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Информация для ставок

«Славия Прага» не проигрывает уже 10 матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл всего два матча из последних пятнадцати во всех турнирах

«Славия Прага» в последних шести домашних матчах забила 18 голов

«Лестер» забивал в восьми из девяти выездных матчей во всех турнирах

Прогноз

«Славия Прага» очень уверенно играет в домашних стенах и представителю АПЛ будет сложно завладеть преимуществом в первом матче. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.60.

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