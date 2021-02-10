«Сошо» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Кубка Франции (11.02.2021)

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сегодня, 18:46

На стадии 1/32 финала Кубка Франции 11 февраля сыграют «Сошо» и «Сент-Этьен». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче букмекеры считают «Сент-Этьен». Вероятность победы гостей компания Фонбет оценивает коэффициентом 2.15, а победу «Сошо» можно сыграть с котировкой 3.28. Поставить на ничейный исход БК предлагает за 3.36.

Небольшое преимущество в котировках букмекера на «низовой» исход поединка. Ставки на тотал меньше (2,5) голов можно сделать с коэффициентом 1.80, больше – 2.06.

Форма команд

«Сошо» уже прошел один тур в Кубке Франции. На стадии 1/64 финала команда с минимальным счетом обыграла в гостях «Нанси» (1:0).

Во Второй Лиге Франции «Сошо» базируется на восьмом месте, набрав 32 очка. От зоны плей-офф команда отстает на восемь очков. В прошлом туре чемпионата «Сошо» оформил седьмую победу в сезоне, разгромив в гостях «Шамбли» (4:1).

«Сент-Этьен» стартует в кубковых соревнованиях со стадии 1/32 финала, как представитель Лиги 1. В чемпионате Франции дела у «зелено-белых» идут с переменным успехом, но в трех прошлых турах подопечные Клода Пюэля не проигрывали.

В этой серии «Сент-Этьен» добился минимальных побед над «Метцем» (1:0) и «Ниццей» (1:0), а также разделил очки с «Нантом» (1:1).

Последний раз участники этой встречи сходились в сезоне-2013/2014. Тогда поединок на стадионе «Сошо» завершился без голов (0:0), а дома «Сент-Этьен» оформил убедительную победу (3:1).

Информация для ставок

«Сошо» не побеждал в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле

В шести предыдущих домашних матчах «Сошо» прошла ставка на ТМ(2,5)

В четырех из пяти прошлых игр «Сент-Этьена» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Стабильной и результативной игрой в атаке «Сошо» и «Сент-Этьен» не отличаются. По нашему мнению, в кубковой встрече оппонентов много голов ожидать не стоит. Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

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