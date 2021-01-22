«Суонси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Кубка Англии (23.01.2021)

23 января «Суонси» на своем поле принимает «Ноттингем Форест». Несмотря на то, что оба клуба играют в Чемпионшипе, эта встреча пройдет в рамках Кубка Англии. Один из клубов находится в плохой форме и является аутсайдером в данном противостоянии. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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5 : 1
завершен
23 января 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
«Суонси» великолепно играет в нынешнем сезоне и вполне может рассчитывать на выход в АПЛ. На победу хозяев поля над «Ноттингем Форест» можно поставить за 1,60. Победу гостей оценили в 2,35. «Суонси» выглядит предпочтительнее за счет своей формы и набора игроков атаки.
Форма команд
«Суонси» находится на второй строчке в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 46 баллов. Команда выиграла свой последний матч со счетом 2:0 у «Барнсли» и мчится к выходу в АПЛ. Однако у «Суонси» есть проблема в лице «Брентфорда», который находится на третьей строчке.
«Ноттингем Форест» ужасен в нынешнем сезоне. Команда находится на 20-й строчке в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 25 баллов за 25 встреч. Свой последний матч команда ирландца Криса Хьютона проиграла со счетом 1:2 «Мидлсбро». Лучшим бомбардиром клуба является Лайл Тэйлор, который забил всего четыре мяча.
Информация для ставок
- «Суонси» выиграл четыре из последних пяти матчей и один поединок сыграл вничью
- У «Ноттингема» три победы в последних пяти матчах
- «Суонси» пропустил всего 13 мячей — один из лучших показателей в лиге
Прогноз
Учитывая хорошую форму «Суонси» и потрясающую игру в атаке и обороне этой команды, букмекеры БК Фонбет считают, что лучшим вариантом будет поставить на тотал забитых мячей в матче больше 2.5 с коэффициентом 2,08. «Ноттингем» не впечатляет и вряд ли забьет больше гола в этой встрече.