«Суонси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Кубка Англии (23.01.2021)

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22 января 2021, 12:48

23 января «Суонси» на своем поле принимает «Ноттингем Форест». Несмотря на то, что оба клуба играют в Чемпионшипе, эта встреча пройдет в рамках Кубка Англии. Один из клубов находится в плохой форме и является аутсайдером в данном противостоянии. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Суонси» великолепно играет в нынешнем сезоне и вполне может рассчитывать на выход в АПЛ . На победу хозяев поля над «Ноттингем Форест» можно поставить за 1,60. Победу гостей оценили в 2,35. «Суонси» выглядит предпочтительнее за счет своей формы и набора игроков атаки.

Форма команд

«Суонси» находится на второй строчке в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 46 баллов. Команда выиграла свой последний матч со счетом 2:0 у «Барнсли» и мчится к выходу в АПЛ . Однако у «Суонси» есть проблема в лице «Брентфорда», который находится на третьей строчке.

«Ноттингем Форест» ужасен в нынешнем сезоне. Команда находится на 20-й строчке в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 25 баллов за 25 встреч. Свой последний матч команда ирландца Криса Хьютона проиграла со счетом 1:2 «Мидлсбро». Лучшим бомбардиром клуба является Лайл Тэйлор, который забил всего четыре мяча.

Информация для ставок

«Суонси» выиграл четыре из последних пяти матчей и один поединок сыграл вничью

У «Ноттингема» три победы в последних пяти матчах

«Суонси» пропустил всего 13 мячей — один из лучших показателей в лиге

Прогноз

Учитывая хорошую форму «Суонси» и потрясающую игру в атаке и обороне этой команды, букмекеры БК Фонбет считают, что лучшим вариантом будет поставить на тотал забитых мячей в матче больше 2.5 с коэффициентом 2,08. «Ноттингем» не впечатляет и вряд ли забьет больше гола в этой встрече.