«Тамбов» — «Ротор». Прогноз на матч чемпионата России (26.02.2021)

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сегодня, 10:35

26 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Тамбов» и «Ротор». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Ввиду проблем, с которыми столкнулся «Тамбов», букмекеры считают «Ротор» очевидным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.24, ничья идет за 6.75, а шансы хозяев взять три очка оцениваются высокой котировкой 14.25.

Форма команд

Первую часть сезона в РПЛ «Тамбов» провалил. В 19 сыгранных турах команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Эти результаты принесли ей 13 очков и промежуточное последнее место в турнирной таблице.

Зимой «горожане» находились на грани снятия с чемпионата, но за неделю до второго круга клубу удалось найти средства и арендовать игроков у других команд. Первый официальный матч в 2021 году «Тамбов» провел 21 февраля, крупно уступив «Локомотиву» в Кубке России (0:3).

На финише первого круга «Ротор» смог одержать две победы. Эти успехи позволили команде подняться в зону переходных матчей, где она делит 13-е место с тульским «Арсеналом». Подопечные Александра Хацкевича с минимальным счетом победили дома «Уфу» и «канониров» (1:0).

Предстоящий матч для «Ротора» станет первым официальным в 2021 году. Из Кубка России команда вылетела на групповой стадии.

Информация для ставок

«Тамбов» проиграл шесть из десяти домашних матчей в РПЛ

«Ротор» не проигрывал в пяти из девяти выездных поединков чемпионата

В четырех из пяти последних очных встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

В этой встрече вряд ли стоит ожидать результативного футбола. «Тамбов» в силу своих возможностей наверняка закроется в обороне, а «Ротор» в текущем сезоне в среднем забивает меньше гола за матч. Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5).

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