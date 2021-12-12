«Торино» – «Болонья». Прогноз на матч Серии А (12.12.2021)

1639297825

сегодня, 11:30

В рамках 18-го тура высшего дивизиона Италии мы увидим сражение, в котором «Торино» на своем поле примет «Болонью». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.25 на победу «Торино», остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.34, а победа «Болоньи» оценивается по коэффициенту 5.1.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.07. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Торино» не может победить в трех матчах кряду и приложит максимум усилий, чтобы прервать серию в данном поединке. В минувших турах были встречи с «Ромой» (0:1), «Эмполи» (2:2) и «Кальяри» (1:1). Данные результаты позволяют коллективу занимать лишь 13-е место после 16 проведенных матчей.

«Болонья» расположилась на четыре строчки выше и набрала на пять очков больше. В прошлом туре команда дома в боевом поединке проиграла «Фиорентине» (2:3), но матчами ранее дважды выиграла, у «Специи» (1:0) в выездном поединке, а также у «Ромы» (1:0) в домашней встрече.

Информация для ставок

«Торино» одержал победу в одном из пяти последних матчей

«Болонья» победила четыре раза и дважды проиграла в шести последних играх

Три минувших очных встречи завершились вничью (1:1)

Три из четырех последних поединков «Болоньи» закончились ТМ 2.5

Прогноз

Команды находятся в разных кондициях на данном отрезке сезона, но судя по тенденции результатов очных встреч, нас снова ожидает боевая игра двух неуступчивых команд и ничья. Рискнуть и загрузить на данный исход можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.34.