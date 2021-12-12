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«Торино» – «Болонья». Прогноз на матч Серии А (12.12.2021)

сегодня, 11:30

В рамках 18-го тура высшего дивизиона Италии мы увидим сражение, в котором «Торино» на своем поле примет «Болонью». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.253.55
Фонбет 2.25 3.20 3.40
Мелбет 2.23 3.34 3.70
1XBET 2.27 3.34 3.60
BetBoom 2.20 3.31 3.55

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.25 на победу «Торино», остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.34, а победа «Болоньи» оценивается по коэффициенту 5.1.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.07. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Торино» не может победить в трех матчах кряду и приложит максимум усилий, чтобы прервать серию в данном поединке. В минувших турах были встречи с «Ромой» (0:1), «Эмполи» (2:2) и «Кальяри» (1:1). Данные результаты позволяют коллективу занимать лишь 13-е место после 16 проведенных матчей.

«Болонья» расположилась на четыре строчки выше и набрала на пять очков больше. В прошлом туре команда дома в боевом поединке проиграла «Фиорентине» (2:3), но матчами ранее дважды выиграла, у «Специи» (1:0) в выездном поединке, а также у «Ромы» (1:0) в домашней встрече.

Информация для ставок

  • «Торино» одержал победу в одном из пяти последних матчей
  • «Болонья» победила четыре раза и дважды проиграла в шести последних играх
  • Три минувших очных встречи завершились вничью (1:1)
  • Три из четырех последних поединков «Болоньи» закончились ТМ 2.5

Прогноз

Команды находятся в разных кондициях на данном отрезке сезона, но судя по тенденции результатов очных встреч, нас снова ожидает боевая игра двух неуступчивых команд и ничья. Рискнуть и загрузить на данный исход можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.34.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.54 1.84 2.08 1.46 2.91
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.87 2.08
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Все комментарии
33ngkg5kgpkf
33ngkg5kgpkf
сегодня в 11:46
«Торино» выиграет матч.
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