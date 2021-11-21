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«Торино» – «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (22.11.2021)

21 ноября 2021, 15:40

На поединок 13-го тура итальянской Серии А «Удинезе» отправится в гости к «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Италия. Серия А 2021/2022
Торино
Удинезе
2 : 1
завершен
22 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.423.88
Фонбет 2.10 3.20 3.80
Мелбет 2.06 3.26 4.17
1XBET 2.15 3.42 3.84
BetBoom 2.15 3.21 3.81

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не смогли определиться с однозначным фаворитом, но небольшое предпочтение отдали хозяевам. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу «Торино». В случае победы «Удинезе» порадует коэффициент 3.84. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.33.

Форма команд

«Торино» расположился на двенадцатой строчке в таблице после двенадцати проведенных туров. Команда недавно уступила на выезде «Специи» (0:1), а матчем ранее разгромила на своем поле «Сампдорию» (3:0).

«Удинезе» во время игр сборной провел товарищескую встречу со словенским «Копером», которая завершилась голевой ничьей (2:2). В последнем туре перед перерывом удалось набрать три очка в игре с «Сассуоло» (3:0), а матчем ранее коллектив уступил на выезде «Интеру» (0:2).

Информация для ставок

• «Торино» одержал победу в трех из пяти крайних домашних матчей
• Безвыигрышная серия «Удинезе» в гостях составляет четыре игры
• Семь из девяти последних поединков «Торино» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь ожидаем игру без явного преимущества одной из команд. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.33.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 2.88 1.44
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shlomo
shlomo
21 ноября в 18:27
Думаю, что будет обилие голов
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