«Торино» – «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (22.11.2021)

На поединок 13-го тура итальянской Серии А «Удинезе» отправится в гости к «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.
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2 : 1
завершен
22 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки букмекеров
В этой встрече букмекеры не смогли определиться с однозначным фаворитом, но небольшое предпочтение отдали хозяевам. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу «Торино». В случае победы «Удинезе» порадует коэффициент 3.84. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.33.
Форма команд
«Торино» расположился на двенадцатой строчке в таблице после двенадцати проведенных туров. Команда недавно уступила на выезде «Специи» (0:1), а матчем ранее разгромила на своем поле «Сампдорию» (3:0).
«Удинезе» во время игр сборной провел товарищескую встречу со словенским «Копером», которая завершилась голевой ничьей (2:2). В последнем туре перед перерывом удалось набрать три очка в игре с «Сассуоло» (3:0), а матчем ранее коллектив уступил на выезде «Интеру» (0:2).
Информация для ставок
• «Торино» одержал победу в трех из пяти крайних домашних матчей
• Безвыигрышная серия «Удинезе» в гостях составляет четыре игры
• Семь из девяти последних поединков «Торино» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Здесь ожидаем игру без явного преимущества одной из команд. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.33.