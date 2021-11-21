«Торино» – «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (22.11.2021)

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21 ноября 2021, 15:40

На поединок 13-го тура итальянской Серии А «Удинезе» отправится в гости к «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не смогли определиться с однозначным фаворитом, но небольшое предпочтение отдали хозяевам. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу «Торино». В случае победы «Удинезе» порадует коэффициент 3.84. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.33.

Форма команд

«Торино» расположился на двенадцатой строчке в таблице после двенадцати проведенных туров. Команда недавно уступила на выезде «Специи» (0:1), а матчем ранее разгромила на своем поле «Сампдорию» (3:0).

«Удинезе» во время игр сборной провел товарищескую встречу со словенским «Копером», которая завершилась голевой ничьей (2:2). В последнем туре перед перерывом удалось набрать три очка в игре с «Сассуоло» (3:0), а матчем ранее коллектив уступил на выезде «Интеру» (0:2).

Информация для ставок

• «Торино» одержал победу в трех из пяти крайних домашних матчей

• Безвыигрышная серия «Удинезе» в гостях составляет четыре игры

• Семь из девяти последних поединков «Торино» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь ожидаем игру без явного преимущества одной из команд. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.33.