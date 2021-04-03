«Торино» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:29

В 29-м туре серии А чемпион Италии «Ювентус» приедет в гости к «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53. Рискнуть на успех «Торино» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ювентус» впервые за несколько лет рискует не стать чемпионом Италии. Команда слишком сильно отстает от «Интера». Клуб идет на третьем месте и имеет на одну игру больше, чем у «Аталанты», в активе которой такое же количество пунктов (55). В прошлом туре «Ювентус» сенсационно проиграл на своем поле «Беневенто» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде «Кальяри» (1:3).

«Торино» всего на одно очко опережает первую команду из зоны вылета и вся борьба за выживание в Серии А для клубов только начинается. В прошлом туре «Торино» проиграл на выезде «Сампдории» (0:1), а до этого победил «Сассуоло» (3:2).

Информация для ставок

• «Ювентус» выиграл всего пять поединков из последних десяти во всех турнирах

• Три из последних четырех матчей «Торино» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• Четыре из пяти выездных матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют»

• «Ювентус» выиграл три последних матча против «Торино»

Прогноз

«Торино» имеет очень мало шансов на успех в матче. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в обоих таймах по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Мелбет.

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