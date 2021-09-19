«Удинезе» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (20.09.2021)

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сегодня, 08:42

В четвертом туре чемпионата Италии «Наполи» на выезде проведет поединок с «Удинезе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Наполи». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.8 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 4.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Удинезе» продолжает удивлять на старте сезона. После трех туров команда набрала семь пунктов и идет в зоне еврокубков на пятом месте. В минувшем туре коллектив отправился на выезд, где сразился со «Специей». Игра была наполнена голевыми моментами и опасными ударами. Больше повезло именно «Удинезе», удалось забить в самом конце и победить (1:0).

«Наполи» среди недели провел игру в еврокубках, в рамках первого тура Лиги Европы расписал боевую ничью с английским «Лестером» (2:2). В чемпионате страны удалось порадовать тиффози домашней викторией над «Ювентусом» (2:1). Коллектив намерен продолжить добывать очки в национальном чемпионате.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Удинезе» насчитывает шесть поединков

• «Наполи» выиграл девять из одиннадцати последних матчей

• Пять последних очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче нас ожидает очень интересное противостояние. «Удинезе» показывает качественный футбол, но и «Наполи» желает добыть очередную победу. Предлагаем поставить на обмен голами по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.