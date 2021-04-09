«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (10.04.2021)

В 30-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.
Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.74. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.
Форма команд
«Удинезе» занимает 12 место в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда за последние пять матчей набрала всего пять очков и находится не в лучшей форме, однако имеет запас очков от зоны вылета. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Аталанте» (2:3) и уступил «Лацио» (0:1).
«Торино» также не может похвастаться хорошими результатами, команда одержала всего одну победу в последних нескольких поединках. Туринцы опережают зону вылета на два очка. В прошлой игре «Торино» разошелся миром с «Ювентусом» (2:2), а туром ранее проиграло на выезде «Сампдории» (0:1).
Информация для ставок
- Оба коллектива смогли одержать по одной победе за последние пять встреч
- Четыре из пяти последних матчей «Торино» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Торино» больше нуждается в очках, поэтому гости будут более заряжены на борьбу в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу «Торино» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.
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