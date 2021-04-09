«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (10.04.2021)

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вчера, 09:51

В 30-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.74. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Удинезе» занимает 12 место в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда за последние пять матчей набрала всего пять очков и находится не в лучшей форме, однако имеет запас очков от зоны вылета. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Аталанте» (2:3) и уступил «Лацио» (0:1).

«Торино» также не может похвастаться хорошими результатами, команда одержала всего одну победу в последних нескольких поединках. Туринцы опережают зону вылета на два очка. В прошлой игре «Торино» разошелся миром с «Ювентусом» (2:2), а туром ранее проиграло на выезде «Сампдории» (0:1).

Информация для ставок

Оба коллектива смогли одержать по одной победе за последние пять встреч

Четыре из пяти последних матчей «Торино» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Торино» больше нуждается в очках, поэтому гости будут более заряжены на борьбу в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу «Торино» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

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