«Уэска» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (11.01.2021)

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11 января 2021, 14:32

«Уэска» старается играть с большой самоотдачей и большим сердцем, но мастерства команде откровенно не хватает. Сумеет ли «Бетис» справиться с главным аутсайдером Ла Лиги?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Уэски» можно за 2,90, ничья доступна на отметке 3,32, а триумф команды гостей можно взять за 2,55. Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 2,11, а меньше — за 1,81.

Форма команд

«Уэска» является худшей командой Ла Лиги, имея в своем активе двенадцать набранных очков. Отставание от спасительной зоны составляет четыре очка. В двух прошлых встречах клуб не сумел ничего противопоставить своиму оппонентам – «Сельте» (1:2) и «Барселоне» (0:1).

«Бетис» находится в середине турнирной таблице. Команда идет на 11-м месте с отставанием от зоны Топ-6 в десять зачетных пунктов. Сложно будет клубу претендовать на борьбу за еврокубки. Пожалуй, крайне сложно будет справиться с этой задачей. Главное избежать борьбы за выживание, иначе сезон можно будет считать провальным. В прошлом туре «Бетис» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

· «Уэска» выиграла три из 10 последних домашних матчей

· «Бетис» победил в четырех из 10 последних выездных встреч

· В трех последних играх клубов между собой зафиксированы две победы «Бетиса» и один триумф «Уэски»

Прогноз

По нашему мнению, «Уэска» способна оказать достойное сопротивление «Бетису». Мы предлагаем сыграть победу хозяев с учетом нулевой форы с котировкой 2,09 в букмекерской конторе Мелбет. За счет самоотдачи и надежной игры в обороне хозяева должны не проиграть.