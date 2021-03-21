«Валенсия» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

«Валенсия» примет «Гранаду» в рамках 28-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Валенсия», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на победу «Гранады» по коэффициенту 3.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.50.
Форма команд
«Валенсия» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «летучие мыши» выиграли семь поединков, девять раз играли вничью и проиграли 11 матчей. Клуб забил 32 гола и пропустил 37 мячей. «Валенсия» ужасно играет в нынешнем сезоне.
«Гранада» набрала 36 пунктов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла десять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 11 матчей. Клуб забил 33 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах клуб из Андалусии часто теряет очки, пропускает практически в каждом поединке. «Гранада» очень хорошо стартовала в Примере, но в последнее время клуб никак не может найти свою игру.
Информация для ставок
● «Гранада» дважды победила в последних пяти матчах
● «Валенсия» дважды выиграла и три раза проиграла в последних пяти играх
● «Гранада» пропустила восемь мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на то, что первый гол забьет «Валенсия» по 1.73.
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