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«Валенсия» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

сегодня, 01:44

«Валенсия» примет «Гранаду» в рамках 28-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.573.93
Лига Ставок 2.00 3.45 4.00
Фонбет 2.00 3.50 3.80
Мелбет 2.08 3.62 3.88
Pin-Up.ru 2.01 3.55 4.05

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Валенсия», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на победу «Гранады» по коэффициенту 3.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Валенсия» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «летучие мыши» выиграли семь поединков, девять раз играли вничью и проиграли 11 матчей. Клуб забил 32 гола и пропустил 37 мячей. «Валенсия» ужасно играет в нынешнем сезоне.

«Гранада» набрала 36 пунктов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла десять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 11 матчей. Клуб забил 33 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах клуб из Андалусии часто теряет очки, пропускает практически в каждом поединке. «Гранада» очень хорошо стартовала в Примере, но в последнее время клуб никак не может найти свою игру.

Информация для ставок

● «Гранада» дважды победила в последних пяти матчах
● «Валенсия» дважды выиграла и три раза проиграла в последних пяти играх
● «Гранада» пропустила восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на то, что первый гол забьет «Валенсия» по 1.73.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.79 2.12
Лига Ставок 2.48 1.55 1.77 2.06
Мелбет 1.81 2.16
Pin-Up.ru 2.47 1.57 1.78 2.08 1.43 2.90
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