«Валенсия» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

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сегодня, 01:44

«Валенсия» примет «Гранаду» в рамках 28-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Валенсия», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на победу «Гранады» по коэффициенту 3.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Валенсия» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «летучие мыши» выиграли семь поединков, девять раз играли вничью и проиграли 11 матчей. Клуб забил 32 гола и пропустил 37 мячей. «Валенсия» ужасно играет в нынешнем сезоне.

«Гранада» набрала 36 пунктов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла десять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 11 матчей. Клуб забил 33 гола и пропустил 44 мяча. В последних матчах клуб из Андалусии часто теряет очки, пропускает практически в каждом поединке. «Гранада» очень хорошо стартовала в Примере, но в последнее время клуб никак не может найти свою игру.

Информация для ставок

● «Гранада» дважды победила в последних пяти матчах

● «Валенсия» дважды выиграла и три раза проиграла в последних пяти играх

● «Гранада» пропустила восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на то, что первый гол забьет «Валенсия» по 1.73.

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