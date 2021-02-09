«Венеция» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

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сегодня, 17:32

22-й тур Серии B подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.25 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Кремонезе» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.67.

Вероятность низового матча составляет 1.64 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.25.

Форма команд

«Венеция» располагается на седьмой позиции Cерии B и показывает достойную игру при средних результатах. Отставание клуба от лидера таблицы «Эмполи» составляет 10 очков.

«Кремонезе» занимает 13 место в чемпионате, в активе команды 23 очка. Клуб не проигрывает последние четыре матча и демонстрирует стабильные результаты.

Информация для ставок

«Венеция» проиграла всего один матч из последних шести в Серии B

«Кремонезе» не проигрывает уже четыре матча подряд

Четыре из последних пяти личных встреч команд заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Венеция» окажется немного сильнее в этом матче за счет фактора домашнего поля. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.25.

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