«Венеция» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

22-й тур Серии B подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.25 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Кремонезе» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.67.
Вероятность низового матча составляет 1.64 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 2.25.
Форма команд
«Венеция» располагается на седьмой позиции Cерии B и показывает достойную игру при средних результатах. Отставание клуба от лидера таблицы «Эмполи» составляет 10 очков.
«Кремонезе» занимает 13 место в чемпионате, в активе команды 23 очка. Клуб не проигрывает последние четыре матча и демонстрирует стабильные результаты.
Информация для ставок
- «Венеция» проиграла всего один матч из последних шести в Серии B
- «Кремонезе» не проигрывает уже четыре матча подряд
- Четыре из последних пяти личных встреч команд заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Венеция» окажется немного сильнее в этом матче за счет фактора домашнего поля. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.25.
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