«Вердер» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Кубка Германии (02.02.2021)

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вчера, 13:58

Интересную встречу двух команд подарит нам стадия 1/8 Кубка Германии. «Вердер» ждет в гости «Гройтер Фюрт». Встреча состоится 2 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, поставить на победу бременцев можно по коэффициенту 2.05. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается в 3.60, ничейный исход — 3.50.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.80. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» довольно крепкий коллектив, который старается радовать своей игрой преданных болельщиков. Команда неплохо выступает во второй Бундеслиге и имеет шансы на повышение в классе.

«Вердер» занимает привычное для себя место в середине турнирной таблицы Бундеслиги и продолжает периодически набирать очки, что не дает опуститься им в зону вылета. В последнем туре чемпионата команда не смогла обыграть дома «Шальке» (1:1), а до этого разгромила на выезде «Герту» (4:1).

Информация для ставок

«Вердер» забивал в девяти из десяти последних домашних матчей

«Гройтер Фюрт» потерпел поражение лишь в одном матче из пяти последних

Единственный матч между командами завершился вничью (2:2)

«Гройтер Фюрт» забивает в двадцати последних выездных матчах

Прогноз

1/8 Кубка Германии точно не станет «легкой прогулкой» для клуба из Бремена. «Гройтер Фюрт» очень сбалансированная команда, которая претендует на то, чтобы следующий сезон начать в Бундеслиге.

Предполагаем, что гости не уступят в основное время матча. Сделать ставку на Х2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.

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