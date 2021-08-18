«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

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вчера, 10:12

18 августа 2021 года будет сыгран матч «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Чемпионшипе.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вест Бромвич». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Шеффилда» по 3.60.

Форма команд

«Вест Бромвич» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе этого клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок и еще один раз сыграла вничью. «Вест Бромвич» забил пять голов и пропустил четыре мяча. В товарищеских матчах команда смотрелась не лучшим образом, но когда дело дошло до официальных поединков, то здесь «Вест Бромвич» не подвел. Клуб играет в очень зрелищный футбол.

«Шеффилд Юнайтед», который собирается подписать игрока «Манчестер Юнайтед», был в ужасной форме в прошлом сезоне АПЛ . Команда проигрывала практически каждый поединок и пропускала аномальное количество мячей. В этом сезоне ничего не изменилось. Клуб набрал один балл и расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — одна ничья и одно поражение. Клуб забил один мяч. «Шеффилд» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Чемпионшипа.

Информация для ставок

● «Шеффилд Юнайтед» выиграл три матча из последних пяти

● «Вест Бромвич» не проигрывает шесть игр кряду

● «Шеффилд» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Шеффилд» не проиграет по коэффициенту 3.95.