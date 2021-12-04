«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2021)

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сегодня, 10:19

4 декабря 2021 года состоится поединок «Вест Хэм» — «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев в 4.80.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Лондона — 24 балла. У английского коллектива семь побед, три ничьих и четыре поражения. «Вест Хэм» забил 25 голов и пропустил 17 мячей. В последних матчах лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном», проиграли «Манчестер Сити» и уступили «Вулверхэмптону».

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. Команда выиграла десять поединков, трижды играла вничью и проиграла в одной встрече. Всего у «синих» 33 забитых и шесть пропущенных мячей. «Челси» в последних играх выиграл у «Уотфорда», а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и победил «Лестер».

Информация для ставок

● «Вест Хэм» проиграл два матча из последних пяти

● «Челси» не проигрывает 12 игр кряду

● У «Вест Хэма» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. «Челси» мало пропускает, но в грядущем поединке команда Томаса Тухеля наверняка не сможет спасти свои ворота.