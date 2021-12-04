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«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2021)

сегодня, 10:19

4 декабря 2021 года состоится поединок «Вест Хэм» — «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.933.751.81
Фонбет 4.80 3.90 1.72
BetBoom 4.98 3.58 1.81

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев в 4.80.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Лондона — 24 балла. У английского коллектива семь побед, три ничьих и четыре поражения. «Вест Хэм» забил 25 голов и пропустил 17 мячей. В последних матчах лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном», проиграли «Манчестер Сити» и уступили «Вулверхэмптону».

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. Команда выиграла десять поединков, трижды играла вничью и проиграла в одной встрече. Всего у «синих» 33 забитых и шесть пропущенных мячей. «Челси» в последних играх выиграл у «Уотфорда», а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и победил «Лестер».

Информация для ставок

● «Вест Хэм» проиграл два матча из последних пяти
● «Челси» не проигрывает 12 игр кряду
● У «Вест Хэма» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. «Челси» мало пропускает, но в грядущем поединке команда Томаса Тухеля наверняка не сможет спасти свои ворота.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.95 1.95 1.52 2.68
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 12:49
В этом матче обе команды забьют. Удачи
v7suhk39ycu7
v7suhk39ycu7
сегодня в 10:22
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
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