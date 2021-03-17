«Вильярреал» — «Динамо Киев». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 23:44

«Вильярреал» сыграет против «Динамо Киев» в рамках матча плей-офф Лиги Европы УЕФА . Этот поединок будет сыгран 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч во втором по силе еврокубковом турнире.

Ставки букмекеров

«Вильярреал» — фаворит этого матча, на победу «подлодки» можно поставить по коэффициенту 1.54. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 4.00 и на победу «Динамо» за 7.00.

Форма команд

«Вильярреал» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Примеры. Клуб набрал 40 пунктов. В активе «подлодки» девять побед, 13 ничьих и пять поражений. Команда забила 37 голов и пропустила 30. В последних матчах у «Вильярреала» совсем все плохо, клуб регулярно теряет очки.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. Команда Мирчи Луческу набрала 43 пункта. Клуб выиграл 13 поединков, четыре раза сыграл вничью и проиграл один матч. «Динамо» забило 48 голов и пропустило 13. Киевляне очень хорошо играют в последних матчах, у них неплохая серия без поражений.

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл в трех матчах из последних пяти в чемпионате Испании

«Динамо» не проигрывает девять матчей кряду в УПЛ

«Вильярреал» пропустил восемь мячей в последних пяти играх Примеры

Прогноз

В этом матче можно поставить на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.69. Еще одна актуальная ставка — «Вильярреал» победит в первом тайме и ТМ 1,5 — коэффициент 3.20.

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