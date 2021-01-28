«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (30.01.2021)

1611847150

28 января 2021, 18:19

«Вильярреал» на своем стадионе принимает «Реал Сосьедад». Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены в победе «Вильярреала», на который можно поставить с коэффициентом 2.45. Победу «Реала Сосьедад» оценивают в 3.20. Ничейный исход также оценивают в 3.20.

Форма команд

«Вильярреал» Унаи Эмери находится в прекрасной форме. Клуб пребывает на пятой строчке и заработал 34 пункта. Сейчас у команды хороший настрой и серия без поражений. Последний поединок «Вильярреал» выиграл у «Жироны» в Кубке Испании со счетом 1:0.

«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 31 балл. Сейчас у команды наблюдается спад, однако это отличный шанс показать, что у клуба все еще есть характер. Свой последний матч команда проиграла со счетом 1:3.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл всего один матч из последних пяти

● «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» пропустили примерно одинаковое количество мячей — 18 и 19 соответственно

● В этом году «Вильярреал» ещё не проигрывал

Прогноз

Букмекеры советуют обратить внимание на ставку голы в обоих таймах за коэффициентом 1.87. Оба клуба хорошо играют в атаку, это значит, что зрителей ждет атакующий футбол и много забитых мячей. В первом тайме оба клуба достаточно часто забивают больше одного гола.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла».