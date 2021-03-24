«Волгарь» — «Динамо» Брянск. Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

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вчера, 03:37

«Волгарь» сыграет против брянского «Динамо» в рамках 32-го тура ФНЛ . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Волгарь», на победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.55. Победа «Динамо» оценивается в 6.60, ничейный исход представлен коэффициентом 3.90.

Форма команд

«Волгарь» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, 7 раз играла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 39 голов и пропустил 34 мяча.

«Динамо» занимает 20-е место в турнирной таблице с 22 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 7 побед, 4 ничьи и 20 поражений. На счету команды 16 забитых и 52 пропущенных голов. Брянский клуб проводит очень неудачный сезон. В последних турах команде никак не удаётся зацепиться за очки.

Информация для ставок

«Волгарь» не проиграл в четырех из последних пяти матчей

У «Волгаря» восемь забитых мячей в последних пяти играх

«Динамо» не выигрывает семь матчей кряду

«Динамо» проиграло 4 последних матча

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — один забитый мяч, по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту, эта ставка представлена коэффициентом 2.80.