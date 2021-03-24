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«Волгарь» — «Динамо» Брянск. Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

вчера, 03:37

«Волгарь» сыграет против брянского «Динамо» в рамках 32-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.056.80
Лига Ставок 1.51 3.85 7.20
Фонбет Live! 1.05 15.00 51.00
Мелбет 1.47 3.93 7.36
Pin-Up.ru 1.44 4.15 7.25

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Волгарь», на победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.55. Победа «Динамо» оценивается в 6.60, ничейный исход представлен коэффициентом 3.90.

Форма команд

«Волгарь» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, 7 раз играла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 39 голов и пропустил 34 мяча.

«Динамо» занимает 20-е место в турнирной таблице с 22 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 7 побед, 4 ничьи и 20 поражений. На счету команды 16 забитых и 52 пропущенных голов. Брянский клуб проводит очень неудачный сезон. В последних турах команде никак не удаётся зацепиться за очки.

Информация для ставок

  • «Волгарь» не проиграл в четырех из последних пяти матчей
  • У «Волгаря» восемь забитых мячей в последних пяти играх
  • «Динамо» не выигрывает семь матчей кряду
  • «Динамо» проиграло 4 последних матча

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — один забитый мяч, по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту, эта ставка представлена коэффициентом 2.80.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.65 1.69 2.17
Лига Ставок 1.98 1.81 1.55 2.42
Мелбет 1.54 2.40
Pin-Up.ru 1.94 1.76 1.51 2.39 1.25 3.55
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Динамо» Брянск.
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