«Волгарь» — «Динамо» Брянск. Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

«Волгарь» сыграет против брянского «Динамо» в рамках 32-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:30
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Волгарь», на победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.55. Победа «Динамо» оценивается в 6.60, ничейный исход представлен коэффициентом 3.90.
Форма команд
«Волгарь» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, 7 раз играла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 39 голов и пропустил 34 мяча.
«Динамо» занимает 20-е место в турнирной таблице с 22 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 7 побед, 4 ничьи и 20 поражений. На счету команды 16 забитых и 52 пропущенных голов. Брянский клуб проводит очень неудачный сезон. В последних турах команде никак не удаётся зацепиться за очки.
Информация для ставок
- «Волгарь» не проиграл в четырех из последних пяти матчей
- У «Волгаря» восемь забитых мячей в последних пяти играх
- «Динамо» не выигрывает семь матчей кряду
- «Динамо» проиграло 4 последних матча
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — один забитый мяч, по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту, эта ставка представлена коэффициентом 2.80.
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