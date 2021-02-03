«Волунтари» — «Астра». Прогноз на матч чемпионата Румынии (03.02.2021)

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вчера, 18:28

В 21-м туре чемпионата Румынии встретятся соседи по нижней части турнирной таблицы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Изучив линию букмекерской конторы Мелбет, видно, что фаворитом в этом матче называют «Астру», несмотря на то, что команда играет гостевой поединок. Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.23. Победа «Волунтари» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.25.

Форма команд

Хозяева нынешнего поединка не отличаются стабильностью. За последние несколько матчей «Волунтари» не добыл ни одной победы, изредка довольствуясь ничьими.

«Астра» подобно соседям по турнирной таблице тоже давно не побеждала. Сможет ли одна из команд прервать свою неприятную серию, узнаем после матча.

Информация для ставок

«Волунтари» не может выиграть уже десять матчей в чемпионате, а «Астра» пока только пять.

Последние четыре матча «Астры» завершались исходом «обе забьют»

Последний домашний матч «Волунтари» выиграл еще в ноябре 2020 года.

Прогноз

Предполагаем, что игра будет достаточно скудной на голевые моменты. Отсюда и голов болельщики клубов увидят не так много. Сделать ставку на ТМ 2.5. в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.7.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ланс» — «Марсель».