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«Ворскла» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (17.04.2021)

вчера, 05:40

В 22-м туре УПЛ «Заря» приедет в гости к «Ворскле». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.913.531.95
Лига Ставок 3.85 3.35 1.99
Фонбет 4.00 3.40 1.97
1хСтавка 3.86 3.40 2.01
Мелбет 3.86 3.40 2.01
BetBoom 3.80 3.40 1.94

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Зарю» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Победа «Ворсклы» оценивается в 3.65, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.26 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.64. Исход «обе забьют» оценивается в 1.98.

Форма команд

«Заря» показала хорошую реакцию на два поражения подряд и в последних двух турах взяла максимальные шесть очков. Команда занимает третье место в УПЛ и постарается не подпустить «Ворсклу», идущую на пятой строчке. На данный момент «Заря» опережает клуб из Полтавы на четыре очка. В двух минувших турах «Заря» выиграла у «Ингульца» (2:0) и «Руха» (2:0).

«Ворскла» не оставляет надежд квалифицироваться в еврокубки, но отстает на 2 очка от четвертого места. Полтавский клуб играет с переменным успехом и в последних пяти поединках набрал девять очков. В прошлом туре «Ворскла» обыграла «Львов» (2:1), а до этого уступила «Шахтёру» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ворскла» выиграла четыре из шести последних матчей в УПЛ
  • «Заря» выиграла шесть из восьми последних встреч в чемпионате Украины
  • В семи из восьми последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • В пяти последних матчах «Зари» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Заря» выглядит немного предпочтительнее соперника. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.65 2.23
Лига Ставок 2.03 1.73 1.57 2.31
BetBoom 2.15 1.62 1.61 2.17 1.29 3.25
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:23
Гости не проиграют
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