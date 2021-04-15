«Ворскла» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (17.04.2021)

1618454449

вчера, 05:40

В 22-м туре УПЛ «Заря» приедет в гости к «Ворскле». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Зарю» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Победа «Ворсклы» оценивается в 3.65, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.26 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.64. Исход «обе забьют» оценивается в 1.98.

Форма команд

«Заря» показала хорошую реакцию на два поражения подряд и в последних двух турах взяла максимальные шесть очков. Команда занимает третье место в УПЛ и постарается не подпустить «Ворсклу», идущую на пятой строчке. На данный момент «Заря» опережает клуб из Полтавы на четыре очка. В двух минувших турах «Заря» выиграла у «Ингульца» (2:0) и «Руха» (2:0).

«Ворскла» не оставляет надежд квалифицироваться в еврокубки, но отстает на 2 очка от четвертого места. Полтавский клуб играет с переменным успехом и в последних пяти поединках набрал девять очков. В прошлом туре «Ворскла» обыграла «Львов» (2:1), а до этого уступила «Шахтёру» (0:2).

Информация для ставок

«Ворскла» выиграла четыре из шести последних матчей в УПЛ

«Заря» выиграла шесть из восьми последних встреч в чемпионате Украины

В семи из восьми последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»

В пяти последних матчах «Зари» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Заря» выглядит немного предпочтительнее соперника. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.