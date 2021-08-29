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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (29.08.2021)

сегодня, 13:55

29 августа 2021 года «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.113.661.80
Фонбет 5.00 3.50 1.80
Мелбет 4.98 3.76 1.82
1XBET 5.05 3.76 1.81

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Вулверхэмптона» по 5.00.

Форма команд

«Вулверхэмптон» лишился главного тренера, который перебрался в «Тоттенхэм». Это сразу же повлияло на результаты команды. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «волков» — два поражения. В первом туре команда проиграла «Лестеру», а затем уступила «Тоттенхэму».

«Манчестер Юнайтед» ликует, руководство клуба подписало форварда «Ювентуса». «Юнайтед» набрал четыре балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — победа и ничья. В первом туре «Юнайтед» уничтожил «Лидс» со счетом 5:1, но во втором туре не смог обыграть «Саутгемптон», сыграв вничью 1:1.

Информация для ставок

● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает четыре игры кряду

● «Вулверхэмптон» проиграл три матча из последних пяти

● «Манчестер Юнайтед» забил 14 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» находится в хорошей форме и выглядит фаворитом этого поединка. «Вулверхэмптон» выглядит плохо, команда мало забивает и много пропускает. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Вулверхэмптона» меньше одного по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на то, что «Юнайтед» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.54 1.96 1.94 1.52 2.69
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.94 2.00
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:56
МЮ не проиграет этот матч
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