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«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.12.2021)

20 декабря 2021, 10:08

19-й тур Серии А подарит нам противостояние «Ювентуса» и «Кальяри». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.9317.60
Фонбет 1.20 6.40 16.50
Мелбет 1.21 6.78 16.70
1XBET 1.23 6.80 17.00
BetBoom 1.21 6.47 16.80

Ставки букмекеров

«Ювентус» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на его уверенную победу с форой (-1.5) можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.65. На неожиданный успех гостей коэффициент составляет 15. Поставить на то, что команды не выявят победителя можно за 6.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.55. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.4. Ставку «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Ювентус» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. «Старая синьора» после 18 туров находится на седьмом месте в турнирной таблице, что не соответствует амбициям клуба. В предпоследнем туре клуб сенсационно не смог обыграть на выезде «Венецию» (1:1), но зато в последней игре не имел проблем с «Болоньей» (2:0).

«Кальяри» принял участие в 1/16 розыгрыша кубка страны, где в домашнем поединке без проблем обыграл «Читтаделлу» (3:1) В чемпионате дела идут хуже, команда находится в зоне вылета. Два последних тура завершились для коллектива разгромными поражениями от «Интера» и «Удинезе» с одинаковым счетом (0:4).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ювентуса» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)
  • «Кальяри» выиграл лишь один из 10 последних поединков
  • Девять из десяти минувших очных встреч завершились победой «Ювентуса»
  • Пять из шести последних выездных матчей «Кальяри» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Ювентус» приложит все усилия, чтобы победить и оформить очередные три очка в копилку. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.27 2.36 1.64 1.86 2.04
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 1.38 2.89
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Gahi
Gahi
20 декабря 2021 в 12:12
Победа команды "Ювентус" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
20 декабря 2021 в 10:25
Юве выиграет этот матч
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