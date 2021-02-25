«Зволле» — «Херенвен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (26.02.2021)

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сегодня, 12:56

В 24-м туре чемпионата Нидерландов болельщики ожидают настоящую битву. «Херенвен» приедет в гости к «Зволле». Встреча состоится 26 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зволле». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.55. Победа «Херенвена» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Зволле» идет на 13-м месте в турнирной таблице и уже давно не может одержать победу в чемпионате. Тем не менее команда имеет отрыв от зоны вылета в 10 очков и понижение в классе им не угрожает. В последних двух турах «Зволле» проиграл «Эммену» (2:3) и «Гронингену» (0:1). Чтобы не допустить нервную концовку чемпионата, команде следует добавить в стабильности и реализации своих моментов.

«Херенвен» находится в середине турнирной таблицы и не претендует на зону Лиги Европы. Команда может спокойно доигрывать чемпионат и продемонстрировать красивый результативный футбол для своих поклонников. В прошлом туре «Херенвен» сыграл вничью с «Гронингеном» (1:1), а немного ранее уступил на выезде АЗ (1:3).

Информация для ставок

«Зволле» выиграл всего два матча из последних десяти в чемпионате

Шесть из девяти домашних матчей «Зволле» закончились ничейным результатом

Четыре последние встречи команд, включая товарищеские, закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Команды имеют примерно равные котировки на успех в этом противостоянии. Перед клубами не стоит серьезных турнирных задач, поэтому предположим, что игра пройдет спокойно и без большого количества обострений у ворот. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничейный результат. Коэффициент на данный исход составляет 3.45.

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