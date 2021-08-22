«Зюлте-Варегем» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.08.2021)

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вчера, 09:56

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам пятый тур чемпионата Бельгии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Поставить на выездную победу команды можно по коэффициенту 2.23. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» не может похвастаться удачным стартом в новом сезоне, однако команда набрала четыре очка в первых четырех стартовых турах. В прошлой игре «Зюлте-Варегем» уступил на своем поле «Брюгге» (0:4), а ранее обыграли на выезде «Сент-Трюйден» (3:1).

«Шарлеруа» не проиграл еще ни одного матча в этом чемпионате, но большинство из них закончились ничейным результатом. Команда показывает относительную стабильность в играх, однако клубу не хватает реализации в моментах у ворот соперников. Последние две встречи «Шарлеруа» закончились ничьими с «Оуд-Хеверли» (1:1) и «Антверпеном» (1:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних домашних матчей ФК «Зюлте-Варегем» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Зюлте-Варегем» закончились тоталом больше 2.5 мячей «Шарлеруа» выиграл два матча на выезде с ФК «Зюлте-Варегем» из пяти последних встреч

«Зюлте-Варегем» из пяти последних встреч Три из четырех последних личных встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды постараются сыграть аккуратно и без риска, чтобы гарантировать себе очки. Предполагаем, что в этой встрече болельщики не увидят много забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».