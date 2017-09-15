Дичь на экспорт. Фанаты «Спартака» и не только!

Хулиганы «Спартака» и «Кельна» создали опасность для здоровья и жизней людей в Мариборе и Лондоне. «Соккер.ру» удивлен, что УЕФА позволяет громить Европу.

Что случилось в Мариборе и что грозит «Спартаку»?

Все началось в Жилине. Позорное поведение фанатов «Спартака» осталось безнаказанным. Семь лет назад Федун лишь заплатил 75 тысяч евро. В УЕФА смалодушничали – трибуны не закрыли, а клуб не проанализировал тот опыт. В результате в Мариборе снова увидели пиротехническое шоу. И бросили ракетницей в Айтекина. Не попали, но турецкий арбитр рисковал остаться без зрения, пламя было большим:

В Черногории, как помним, Акинфееву прожгли кожу на шее, аналогичное точное попадание в лицо – риск ослепнуть. Пиротехника в больших количествах на трибуны попадает постоянно, а теперь многие будут использовать тактику «Кельна» - в Лондоне собралось 20 тысяч немцев на 3 тысячи гостевых мест и взяли стадион штурмом. Начало игры перенесли, а потом трибуна пылала. Огня станет меньше, только если за использование придумают жесткие наказания.

Сейчас же, судя по травоядному регламенту УЕФА редакции 2017 года, посчитают по фото количество файеров и за каждый выпишут «Спартаку» штраф в 500 евро, а потом как рецидивистам – умножат сумму на два. И в чем наказание для хулиганов? Такое решение будет слабым утешением для людей, которые хотят прийти на матч ЛЧ, заплатив деньги, и быть в безопасности. Также спартаковцы не понимают и даже не принимают ответственность за инцидент.

Активно распускаются слухи, что файер на поле бросил один из сербов из «Црвены Звезды», с которыми москвичи посетили игру. Но доказать, что бросал серб, а не россиянин, технически невозможно – «смельчаки» обычно в масках. Позорили «Спартак», никак иначе. В УЕФА видят толпу в гостевом секторе, много пиротехники – нельзя использовать сказку о «провокации». Накажут российский клуб и, если возьмутся строго, то вместе с адекватными фанатами.

Но ошибутся, если ограничатся деньгами, учитывая в данном конкретном случае реальный риск увечий для футболистов или арбитра. Обычно, когда страдал рефери – как судья Фриск на игре «Ромы» и «Динамо» из Киева, или футболисты – Дида, Шунин или Акинфеев, то давали технические поражения и оставляли пустыми трибуны. Так что «Спартаку» крупно повезло, легко поймали бы 0:3, полети ракетница прямо в Айтекина.

Почему в УЕФА поощряют насилие и пиротехнику на трибунах?

В декабре прошлого года фанаты «Бешикташа» едва не прорвались к обычным болельщикам киевского «Динамо». Турки проиграли 0:6, бросали выломанные сиденья на поле, а некоторые поклонники киевлян отвечали тем же. В результате ответственность за беспорядки в УЕФА переложили на «Динамо» и «Бешикташ» - клубам выписали штрафы. Но на хулиганов они никак не влияют.

Через полгода ощутившие вольницу фанаты «орлов» едва не устроили войну в Лионе. Их было 15 000 человек. По итогам повторного инцидента виноватых снова не наказали – только 100 тысяч евро каждому клубу и условное исключение из еврокубков в случае рецидива. Более того, в УЕФА косвенно встали на сторону турецких фанатов, обвинили поклонников «Лиона» в ответной реакции. Если бы словенцы попытались усмирить неадекватов из секторов «Спартака», «Марибор» сделали бы крайним.

Чеферин пока по поводу ни слова внятного не сказал. Аналогичная реакция на немцев в Лондоне, хорватов, турок и так далее. В Европе на многих стадионах дикие шоу, как у поляков, но в УЕФА молчат. Значит, тоже виноваты - бездействуют. Самые жесткие наказания можно поймать за проявления расизма, а за насилие так строго не судят. УЕФА постоянно работает в стиле легендарного КДК - не решает проблемы, а собирает дань.

Фанаты чувствуют себя неприкасаемыми, и в следующий раз случайно убьют участника матча. Или начнется большая драка с тем же исходом! Глупые шутки Чеферина, что для поднятия его популярности до уровня Платини ему надо выгнать ПСЖ из ЛЧ, не делают из него лидера футбола Европы. «Спартак» никто не выгонит из еврокубков, а не пускать их хулиганов в гости – логичный шаг. Невозможно отделить адекватных и неадекватных «красно-белых». Значит, нормальные снова пострадают из-за глупых. В этой фразе история человечества, ничего нового.

Зачем фанаты «Спартака» и «Кельна» подыграли террористам?

Итак, на событие уровня матчей ЛЧ и ЛЕ легко пронесли десятки килограмм пиротехники и можно далеко метунть взрывное устройство. Намек понятен? Жители Кельна и Москвы сделали подсказку тем, кому не рады ни в Париже, ни в Санкт-Петербурге, ни в Мюнхене – террористам. В УЕФА пора продумать систему, при которой на гостевые трибуны будут проходить по спискам, ведь играют с огнем. Для современной Европы тема взрывов и провокаций в толпе личная и болезненная.

Фанаты «Спартака» с петардами, если бы у них были развитые мозги, сразу поняли – своим примером создают инструкции для террористов. У «Кельна» та же история – вместе с «козлами» на стадион мог прорваться человек с поясом смертника. Слава богу, до сих пор фанатиков удавалось ловить на подступах к стадионам, как на Евро-2016. Но после таких случаев среди ультрас «Спартака» или любого клуба, вроде «Кельна», может появиться неприметный мальчик. Знакомый знакомого, как обычно. Выучит методы, а потом окажется, что готовил нечто страшное. Люди забывают, в каком мире живут.

Пиротехника безопасна и ее зря запрещают?

Каждую новогоднюю ночь в Москве от пиротехники страдает 40-50 человек. Часть получают ранения, которые приводят к инвалидностям. По России получается примерно 560-700 пострадавших. Пока вы празднуете Новый год, неосторожные сограждане, нарушая запреты и инструкции, лишаются глаз, пальцев, связок на руках. При попадании в висок ребенка – жизней. Зачем тащить на футбол то, что может покалечить тебя или соседа?

Существует кореография - можно безопасно придать трибунам незабываемый вид. Фанаты «Спартака» могли проявить себя без насилия и пиротехники, но выбрали другой путь. А ведь еще в семидесятых выстрелом из ракетницы убили фаната «Лацио». Сделал это фанат «Ромы», его коллеги тоже бросали петарды в толпу и там были ранены даже подростки и женщины. В ответ тифози «Лацио» пытались прорваться на трибуну «Ромы», если бы не полиция – началось побоище, ведь шли мстить убийце.

Так почему файеры популярны? Пиромания – психическое отклонение, изучаемое с 19 века. Если человек посвящает жизнь тому, чтобы проносить на стадионы пиротехнику в одном месте и устраивать огненные представления, то деформация развивается. Затем адреналина мало, наступает фаза, когда огня не хватает, надо ощутить власть над другими. Пироманы рано или поздно что-нибудь или кого-нибудь поджигают, к сожалению. Фанаты «Спартака» с друзьями из Сербии едва не сделали Айтекина инвалидом. Могли убить? Легко, полет через полполя не мелочь, а новый вызов для УЕФА.

Почему в клубе «Спартак» промолчали?

ФК «Спартак» тоже опозорился постфактум. Не по Сеньке шапка – хорошая пословица. На официальном сайте «Спартака» ни слова об инциденте, даже сухой заметки об открытии дела от УЕФА. Хорошо, хоть не все такие трусливые. Когда фанаты «Динамо» оскорбляли чернокожих игроков «Спартака» в первом туре, клуб официально выступил с осуждением и призвал к уважению других. «Челси» не понравился антисемитизм фанатов – Абрамович не стерпел и правильно сделал.

А у ФК «Спартак» не хватило мужского достоинства осудить действия своих поклонников. Причем испугались хулиганов, которые не самые смелые, только дерзкие. У храбрых мужчин есть гордость, они ценят чужую жизнь и здоровье. Ничего достойного в броске файера в арбитра из толпы не найти. Если специально после проделок «Спартака» и «Кельна» изменят дисциплинарный регламент УЕФА и пропишут жесткое наказание за покушения на жизнь и здоровье участников матча – будет отлично.

Закон обратной силы не имеет, но случаи принесут пользу. А будь в руководстве «Спартака» волевые и смелые, давно нашли бы управу на конкретных хулиганов. Найти виновника не сложно, миллиардер в России может многое. А пока от «Спартака» России в Европе одни беды и убытки – очки не набирают, фанаты позорят всех, не только свой клуб. Никто сейчас не выбросит «Спартак» из ЛЧ – с такой игрой сам вылетит, но обидно, что клуб занял позицию страуса.

Что еще нужно Федуну и компании, чтобы начать наводить порядок в собственной семье? Как праздновать чемпионство – так делайте, что хотите, а как вправлять мозги больным на голову – так клуб жертва? Нет уж, в «Спартаке» годами знали, кто и как за них болеет. И если сейчас промолчат – соучастники. Как и УЕФА. Они ведь точно не вынесут жесткое решение - вроде исключения фанатского сектора на все пять матчей в ЛЧ, чтобы другим неповадно было.

Также жаль, что по эпизодам, вроде Марселя и Марибора, формируют представление о россиянах. А потом будут удивляться, почему нормальным людям визы не открывают? Безотносительно к адекватным фанатам «Спартака» будет сказано, но даже им стоит признать – свинья всюду грязь найдет. Кабаны, у которых есть время и деньги посреди недели кататься в Европу, нарыли не трюфелей, а проблем. И нет надежды на жесткость УЕФА, как и на адекватность ФК «Спартак» по вопросу погромов от их фанатов в любой точке Европы.

Получается, адекватного болельщика некому защитить?

Замкнутый круг. Даешь штраф – наказываешь не тех. Клубы молчат – потворствуют. Закрываешь трибуны – страдают нормальные люди, «Ливерпуль» вот переживает, как быть с теми, кто планирует выезд в Москву? И никого не волнует, что файер могут бросить на соседний сектор и покалечить ребенка. Такие истории о тупости в кубе. Неумное руководство «Спартака» никак не отреагировало на инцидент в Жилине, им годами плевать на поведение фанатов в любом из городов России – а инциденты были. Глупые фанаты «Спартака» повторили ошибку семилетней давности в Мариборе, еще и пригласили сербов…

Наконец, неграмотные власти УЕФА даже не прописали в регламенте четкий пункт о мгновенном наказании с запретом на посещение гостевых трибун. Или о персональных дисквалификациях. Им прибыль важнее безопасности? Есть штрафы, которые платят клубы, а хулиганы – будь-то «Бешикташа», «Спартака» или «Легии», и дальше катаются Европой, рано или поздно кого-то обязательно покалечат. Чего ждут клубы и УЕФА? Крови? В странное время живем. Столько времени тратится на разную чушь, а когда есть конкретная проблема – тянут с решением.

Также четко фиксируем тенденцию, не только футбольную, но культурную и социальную. Европа, как обычно с ней бывает в начале веков, соскучилась по крови. Толпа из турецких, российских, немецких или сербских ребят представляет одинаковую опасность. УЕФА пора действовать, раз на местах службы безопасности не справляются. Немцы, штурмующие Лондон. Россияне, позорящие «Спартак» на родине президента УЕФА. Турки, наглеющие в Киеве и Лионе. Все одинаковые. Хотят нагадить, а потом избежать наказания.

Трусливость объединяет участников истории. Не стоит поощрять то, что отдельные российские фанаты после Марселя мечтают стать такими же маргиналами футбольной Европы, как сербы, поляки или турки. И немцев надо наказать очень строго, за ними недоглядишь – проблем не оберешься. Не нужно искать слабые оправдания, а лучше признать, что не только «Спартак» не контролирует ситуацию. Фанаты пиротехники говорят, что раз зачастую страдают только сами – несчастных случаев на секторах немало, и пока нет трупов и инвалидов – файеры надо считать условно безопасными.

Бред сродни заявлению, что если пьяный водитель не нарушал правила и никого не сбил – правильно сделал, что сел за руль нетрезвым. Создают опасные ситуации, с каждой новой растет математическая вероятность трагедии! Как будут спать фанаты «Спартака», если их методы проноса на стадионы взрывных устройств используют в будущем? Крепко и сладко? В Мариборе и Лондоне увидели форменное свинство. По клубу «Спартак» все понятно – даже трансферы сделать не могут, у них нет шансов поставить на место фанатов. Испугались и заткнулись, ждут 21 сентября и наказания.

Но УЕФА куда смотрит? 500 евро за файер в мире, где за Педро Рошу заплатили 12 миллионов – неработающий бред. Скорее всего, «Спартаку» даже гостевые трибуны в Ливерпуле и Севилье не закроют, только пригрозят так сделать в следующий раз. Хулиганы снова выиграли. Им по-прежнему можно все. На данный момент мудрого решения проблемы нет, а инцидентов с каждым годом все больше. Спартаковцы опозорили футбольную Россию, но у многих стран – свои спартаковцы.