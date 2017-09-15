Форварды лидеров РФПЛ и их успехи

Овчинников ждет голов от нападающих ЦСКА, «Спартак» - от своих форвардов, а «Соккер.ру» представляет футбольную картину целиком. Кто слабее и сильнее всех в атаке?

Чьи форварды самые результативные?

Рассматриваем в рамках РФПЛ, чтобы у всех нападающих были равные шансы на успех, без учета еврокубков. Также не берем голы атакующих полузащитников, если они не играли именно в нападении по позиции. В результате получаем наглядный рейтинг влияния центральных нападающих и тех, кто их подменял в отдельных матчах, на голевой багаж первых восьми команд РФПЛ:

Место и клуб 1. «Зенит» 2. «Рубин» 3. «Ахмат» 4. «Краснодар» 5. ЦСКА 6. «Спартак» 7. «Локомотив» 8. «Ростов» Забитые мячи 8 7 6 6 4 4 2 1 Влияние форвардов (всего голов)*, % 50 % (16) 47 % (15) 55 % (11) 50 % (12) 33 % (12) 33 % (12) 14 % (14) 10 % (10)

* - процент мячей, забитых нападающими от общего количества командных в чемпионате 2017/18.

Очень любопытные результаты! Самые успешные номинальные нападающие у «Зенита», но Жонатас четверкой голов до отъезда в Германию поднял «Рубин» на вторую строчку. При этом самое больше влияние на общие показатели – у нападающих «Ахмата». И с голами сразу три форварда. У ЦСКА и «Краснодара» такое же количество вовлеченных, впрочем, как и у «Спартака» - и показатели схожие.

При этом печальные цифры форвардов «Локомотива» и «Ростова» одновременно указывают на командную игру – перекрывают нехватку результативных нападающих, и наличие кадровых проблем в линии. Ари и Бухаров, будь они в форме и в строю, вероятно, могли бы влиять на ситуацию. А так бразилец получил травму, Александр уступал Дядюну место в основе Кучука, в результате два клуба замыкают таблицу. Зато знаем, кому не хватает голов от нападающих. Впрочем, по 4 мяча от форвардов команд с амбициями «Спартака» или ЦСКА – крохи.

А с учетом, что у «Рубина» больше нет Жонатаса, а Азмун не радует, в РФПЛ осталось три команды, которые могут положиться на участие нападающих в матчах – «Зенит» с Кокориным, «Краснодар» со Смоловым и «Ахмат» с Садаевым, Митришевым и Жабой. Но кто из списка самых результативных может назвать себя лидером, а кто оказывается аутсайдером?

Кто из нападающих лучше и хуже всех?

Благодаря Кокорину, который забил в сезоне шесть мячей в чемпионате и лидирует в гонке бомбардиров, есть абсолютный лидер. Промес из шести своих голов лишь один забил, располагаясь по схеме не на фланге, а на позиции одного из двух форвардов. Поэтому его очевидное влияние на «Спартак» нельзя учитывать в этом разговоре. Зато можно посетовать на нехватку ударов от Зе Луиша и Луиса Адриано – от них дождались всего три мяча, вдвое меньше, чем у Квинси всего.

В РФПЛ даже полузащитники – вроде Кузяева, который отродясь голы не забивал на взрослом уровне до этого сезона, могут отличиться столько же раз на старте, как нападающие, вроде Садаева и Смолова. Хотя в этих случаях нужно отметить нехватку игровых минут. Зато сразу можно похвалить троих человек за пределами списка – Джорджевич, Заболотный и Панченко, когда играли ближе к чужим воротам, вписались в группу лидеров. Как и Лаборде, удачно подменивший Смолова в одном матче, но получивший позже травму.

А вот статистика армейцев Витиньо и Оланаре, проблемы на старте сезона Дзюбы и Азмуна, отсутствие у «Ростова» молодого нападающего, который мог бы выступать скорее как Жамалетдинов в последнее время, а не Чалов из ЦСКА – огорчают. В школе «Спартака» нет ни одного молодого талантливого форварда. У «Краснодара» такой имеется – Иван Игнатьев. Но в целом все плохо, ведь у вечного Карадениза больше результативных действий, чем у нападающих чемпиона России «Спартака». Кокорин – лучший, у Смолова шанс его догнать, а остальные приумножают печали.

Чья атакующая линия недорабатывает?

У ЦСКА переложили ответственность на хавбеков, хотя Витиньо – лидер РФПЛ по количеству ударов по чужим воротам. У «Спартака» Зе Луиш и Адриано нанесли в сумме 36 выстрелов, а забили три мяча. Эффективность такой атаки – 8 %, и это ужасно, ведь у Луки Джорджевича, который выступает за «Арсенал», КПД в два раза выше. Также необходимо отметить, что Дядюн забил один мяч после семнадцати ударов – вот где количество не перешло в качество.

А вот КПД Кокорина высокое – 35 % его ударов на позиции центрального нападающего завершаются голами, у Смолова показатель ниже – 21 %, но тоже неплохой. Другое дело, что есть форварды практически без ударов. Аарон Оланаре трижды бил по воротам, когда играл на острие, и это столько же раз, как Дзагоев после одного матча в качестве нападающего. У Дзюбы, к слову, похожие плохие цифры – есть персональные провалы, которые сказываются на результатах даже клубов с самыми высокими показателями.

Одновременно очевидна проблема «Рубина» без Жонатаса – пока Азмун не вошел в игру и получил травму, стабильно радовать голами форвардов не получается. Плюс статистика четко подчеркивает проблемы «Локомотива» и «Спартака» - команд из еврокубков. Московские клубы страдают, поскольку у них или травмированные (Ари и Зе Луиш), или непоследовательные нападающие (Эдер и Луис Адриано). При этом железнодорожники вторые в таблице, играя фактически без нападающего – португалец Эдер пока не используется в центре.

Какие звенья атаки самые эффективные?

У «Зенита» сохраняется лидерство и по голам в целом, и по мячам конкретно от двух нападающих с забитыми мячами. Кокорин работает за всех. Выполнил треть задания Манчини – забил 11 мячей, вчера создал для Дзюбы двенадцатый, так что пока идет по графику Роберто один за двоих. Но этот пример уникальный, рядом никого из номинальных нападающих. Даже если приписать Промеса к нападающим – что не всегда тактически правильно, то не получим «Спартак» в лидерах. У «Ростова» тоже могло быть больше голов и побед, будь у них главным снайпером не Калачев.

Так что есть в плане атаки «Зенит», а есть – все остальные, невзирая на проблемы в позиционных атаках, когда между линиями нет разрывов, как у «Вардара». Также у «Ахмата» и «Краснодара» объективно хватает людей, чтобы успешнее играть в атаке в будущем. Кроме бывшей и нынешней команд тренера Кононова, можно выделить только мастерство магистра Бердыева. Не имея ни одного готового к испытаниям центрального нападающего после продажи Жонатаса, наставник «Рубина» умудрился сколотить команду, у которой второй показатель по голам, пускай собранный в одной игре с погромом. Но примерно аналогичная история у Манчини против «Спартака» и «Ахмата», так что делаем скидки.

Впрочем, и разница имеется. У казанцев 2.9 удара в створ за игру в среднем, а у «Зенита» - 4.3. А по голам разница на один автогол Реброва. При этом успешность в атаке в РФПЛ автоматически ведет к высокому месту в таблице – в первой восьмерке все забили от десяти мячей, ниже – авторы максимум девяти голов после восьми туров. А вот «Амкар» забил меньше всех и он последний. Так что Овчинников не случайно заговорил о вкладе нападающих ЦСКА в игру. Будь у «Спартака» кто-то, кроме Промеса, или у армейцев – сильный результативный центрфорвард, могли быть выше в таблице. Как и «Локомотив» с Ари в основе – помните, как мощно бразилец начал сезон.

Плюс Кокорин своими голами и передачами принес «Зениту» по два пункта из каждых трех. Так что РФПЛ мало отличается от других лиг в смысле влияния нападающих на итоговый результат. Чем твои форварды изощреннее и результативнее – тем лучше. Даже один в поле воин, как Александр, но в целом Овчинников прав – российским клубам приходится изощряться, подключать к атакам фланговых защитников, хавбеков, выпускать Кверквелию в атаке, чтобы собрать голы. И даже так новый сезон по среднему показателю голов за матч почти равен ужасному прошлому – 2.15 голов против 2.13. Крайне мало стабильных, результативных и ударных центральных нападающих. Надо, чтобы прорвало не только форвардов ЦСКА в ближайшие недели!