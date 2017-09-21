Диего, ты дома! Конвейер крутых форвардов «Атлетико»

Коста возвращается в Мадрид, Форлан напомнил о себе резонансным заявлением, а Агуэро забивает за «Ман Сити». «Соккер.ру» - о нападающих, которыми хвастается «Атлетико».

Забивные нападающие – штучный товар в футболе, даже топ-клубы переживали трудные времена с бледными тенями в линии атаки, но у мадридского «Атлетико» есть интересная особенность: в этой команде практически всегда были звезды в атаке, которые вызывали зависть у окружающих. «Соккер.ру» рассказывает о форвардах, чьи имена и достижения не оставят вас равнодушными.

Луис Арагонес (Испания; 1964 – 1974) – 368 матчей, 172 гола

Открывает список знатных форвардов «Атлетико» человек, которого многие из нас запомнили пожилым и в другой роли: под руководством Хосе Луиса Суареса сборная Испании выиграла Евро-2008, с чего начался продолжительный период доминирования «Красной Фурии» на мировой и европейской арене. Между тем, Арагонес до того, как стать титулованным тренером, был успешным футболистом, чьи золотые годы пришлись на десятилетний период выступлений за «Атлетико». Луис не пригодился «Реалу», но в полной мере раскрыл свой бомбардирский талант в составе «матрасников», с которыми выиграл три чемпионата Испании, доходил до финала Кубка чемпионов. Арагонес является лучшим снайпером в истории «Атлетико», он перекрыл достижения именитых предшественников – Пако Кампоса, Адриана Эскудеро, Жозе Джанкосы, и по праву считается главным форвардом в истории «матрасников».

Уго Санчес (Мексика; 1981 – 1985) – 162 матча, 82 гола

Великий мексиканский бомбардир вспоминается сейчас как форвард «Реала», в составе которого он забил больше двухсот голов. Изначально Уго сделал себе имя в Испании, выступая в составе «Атлетико», который и перевез через океан одного из лучших бомбардиров в истории Примеры (сейчас – четвертое место в историческом списке снайперов после Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тельмо Сарры).

Хулио Салинас (Испания; 1986 – 1988) – 89 матчей, 36 голов

Главный форвард первой половины 90-х родился в Бильбао и первые шаги в футболе сделал в составе местного «Атлетика», после чего перебрался в столицу и добился ощутимого прогресса, выступая за «индейцев». Можно сказать, что два сезона в «Атлетико» стали трамплином для нападающего, ведь после этого он перебрался в «Барселону», за которую забил под сотню голов. Также на счету Хулио полсотни матчей за сборную Испании, причем забивал он в среднем в каждой второй встрече. Безусловно, входит в когорту крутых нападающих, отметившихся на «Висенте Кальдерон».

Любослав Пенев (Болгария; 1995 – 1996) – 43 матча, 25 голов

Представитель самого мощного поколения в истории болгарского футбола, хотя самый успешный турнир – ЧМ-1994 года, Пенев пропустил из-за травмы. Звездой Ла Лиги стал в составе «Валенсии», за которую забил больше 100 голов, в «Атлетико» провел всего один сезон, зато какой! «Матрасники» завоевали чемпионство и выиграли Кубок Короля, а Любослав стал лучшим бомбардиром своей команды в обоих турнирах.

Кристиан Вьери (Италия; 1997 – 1998) – 32 матча, 29 голов

В пересчете на современные деньги Бобо обошелся «матрасникам» почти в 18 миллионов евро, но всего через год результативной игры в Испании «Лацио» в полтора раза увеличил эту сумму, чтобы вернуть Кристиана в Серию A. Звездный футболист, забивавший в своей карьере за дюжину разных команд и колотивший голы в составе «Скуадра Адзурры», провел в Мадриде непродолжительный, но яркий отрезок. Безусловно, он вхож в пантеон знаменитых нападающих «Атлетико».

Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды; 1999 – 2000) – 43 матча, 33 гола

Хассельбайнка хорошо знают и чтут любители английского футбола, особенно болельщики «Челси», где Джимми провел четыре хороших сезона, однако и в Ла Лиге голландец отметился с самой лучшей стороны. Хассельбайнк, как и Вьери, провел в «Атлетико» всего один сезон, причем принес пользу «матрасникам» не только своими голами, но и в финансовом смысле: мадридцы заработали на перепродаже футболиста, цена на которого за год в Испании выросла.

Фернандо Торрес (Испания; 2001 – 2007 и с 2015 по сей день) – 359 матчей, 119 голов

Первый в нескончаемой череде сильных форвардов «Атлетико» в XXI веке. Что отрадно – собственный воспитанник, который стал самым молодым капитаном в истории клуба – примерил повязку в 19 лет. Торрес начал играть за «матрасников» в Сегунде, помог родной команде вернуться в Примеру, где только наращивал результативность, пока «Атлетико» не получил предложение от «Ливерпуля» на 38 миллионов евро, от которого не смог отказаться. Почти три года назад после неудачного периода в карьере вернулся в Мадрид, чтобы стать подопечным Диего Симеоне, с которым вместе выходил на поле в первой половине «нулевых».

Серхио Агуэро (Аргентина; 2006 – 2011) – 234 матча, 101 гол

К расставанию с Торресом «Атлетико» подготовился основательно, купив у «Индепендьенте» юного нападающего Агуэро, который чуть более чем полностью оправдал денежное вложение (порядка 22 миллионов евро) и возложенные на него надежды. Сотня голов и уход в «Манчестер Сити» через пять лет почти за вдвое большую сумму тому доказательство. Аргентинец – один из сильнейших форвардов современности, и свой талант Кун раскрыл в «Атлетико».

Диего Форлан (Уругвай; 2007 – 2011) – 198 матчей, 96 голов

В отличие от Агуэро, острый на язык Форлан появился в «Атлетико» в зрелом возрасте, что не помешало ему провести лучшие годы своей карьеры на «Висенте Кальдерон». С Диего и Серхио в составе «матрасники» выиграли Лигу Европы в 2010 году под руководством Кике Санчеса Флореса. Это самое значимое достижение клуба в новом веке до прихода на тренерский мостик Диего Симеоне.

Диего Коста (Бразилия/Испания; 2007 – 2009, 2010 – 2014 и с 2018 года) – 135 матчей, 64 гола

Диего Коста, хоть и появился на свет в Бразилии, в футболисты мирового класса был произведен при непосредственном участии «Атлетико». Впервые нападающий подписал контракт с «матрасниками» десять лет назад, после чего отправился в путешествие по арендам и даже был отпущен в «Вальядолид», правда, с опцией обратного выкупа, которую мадридцы активировали, отметив прогресс Косты. Диего застал Форлана с Агуэро, но раскрылся рядом с Фалькао, после ухода которого стал главным форвардом «Атлетико» и дослужился до приглашения в «Челси». Сейчас Коста возвращается к родным пенатам, а «матрасники» не пожалели денег, чтобы вернуть блудного сына домой.

Диего Коста. Заноза «Челси»

Радамель Фалькао (Колумбия; 2011 – 2013) – 91 матч, 70 голов

До тяжелой травмы Фалькао стабильно называли в тройке лучших нападающих планеты, а играл он тем временем сначала в «Порту», а потом в «Атлетико» и «Монако». Лучший бомбардир в истории сборной Колумбии в бешеном темпе колотил голы в Мадриде, а два самых важных мяча забил в финале Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао.

Давид Вилья (Испания; 2013 – 2014) – 47 матчей, 15 голов

Лучший снайпер в истории сборной Испании тоже заглядывал на «Висенте Кальдерон» перед отъездом за океаны – Давид поиграл в Австралии, а сейчас радует голами любителей соккера в Нью-Йорке. Визит Вильи тем более памятен, что на его смене «Атлетико» завоевал чемпионский титул, хотя казалось, что тягаться с «Реалом» и «Барселоной» бессмысленно.

Марио Манджукич (Хорватия; 2014 – 2015) – 43 матча, 20 голов

Марио вроде бы не стал своим в доску в Мадриде, хотя стиль его игры, казалось, идеально подходит под философию Симеоне. Впрочем, хорват ни в коем случае не был обузой, что подтверждают 20 забитых голов. Серьезный форвард, примерявший форму «матрасников», выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией», а сейчас защищает цвета «Ювентуса» - завидная карьера у парня, что ни говорите.

Антуан Гризманн (Франция; с 2014 года) – 160 матчей, 83 гола

Гризманн вообще входит в узкий круг самых талантливых атакующих футболистов современности, он называется в числе претендентов на «Золотой мяч» после того, как Роналду и Месси перестанут узурпировать футбольный мир. Антуан стал лучшим игроком и лучшим снайпером Евро-2016, а в составе «Атлетико» он не забивает меньше четверти сотни голов за сезон.

«Атлетико» имени Симеоне. Избранные