Дни Бензема в «Реале» сочтены

Еще никогда умеющий держаться на плаву француз не был так близок к уходу из «Реала». «Соккер.ру» считает, что уже в январе Бензема совершит свой второй трансфер в карьере.

В «Реале» изо всех сил делают хорошую мину при более чем посредственной игре. Руководство клуба вовсю пользуется тем, что календарный год и сезон – разные вещи. Поэтому бодро рапортуют о том, что 2017 год стал самым успешным в истории «Реала» с точки зрения трофеев. Завоевано же пять титулов! Громадье! Но это если не помнить, что сейчас на дворе в самом разгаре сезон, который пока «Реал» проводит, скажем так, провально для того уровня, на который сам забрался. Эффектной точкой стало поражение от «Барселоны» со счетом 0:3, которое как бы дало пищу для размышлений на зимнее трансферное окно – более прозрачного намека не придумать.

Накопилось

Вполне логично, что давно копившееся недовольство в адрес Карима Бензема выплеснулось с огромной силой наружу. Французский форвард раньше мог прикрывать свою несостоятельность многими факторами. Тут тебе и постоянные победы «Реала» в разных турнирах – когда все хорошо сложно найти обоснование для расставания с игроком вроде как основного состава. Тут и привычка – Бензема в «Реале» уже восемь лет, прижился, стал родным, пусть мазила, но родной. Победы позволяли снисходительно относиться к его недостаткам. Наконец, прикрытие главного тренера Зинедина Зидана, который открыто заявлял, что будет биться за своего соотечественника до последнего. Зидан все же имеет некоторое влияние на Флорентино Переса, раз убедил того не сорить деньгами лишний раз и проводить сдержанную трансферную политику. Но это пока ты победитель, тебя слушают, а если что идет не так, то будь добр – подвинься со своим мнением и дай дорогу широкой менеджерской душе. У Переса давно чесались руки, он голодно посматривал в сторону ПСЖ и «Манчестер Сити», которые отобрали у «Реала» звание главного избивателя трансферных рекордов. Теперь-то душа развернется.

Бесполезный элемент

Одним из признаков окрепшей уверенности Переса в этом стал его гневный выпад в адрес «священной коровы» Зидана Бензема после проигрыша «Барселоне». Если верить испанским СМИ, Перес не выдержал и дал понять Кариму, что тот может паковать чемоданы. В поединке с «Барселоной», конечно, все мадридцы выглядели неважно, но француз просто растворился, отметившись более чем за час игры только попаданием в каркас ворот. Всего на его счету два удара по воротам – оба неточные, также у него был самый низкий процент точности передач (70 процентов – на уровне середняка РФПЛ) и меньше всех касаний мяча среди тех, кто вышел в основном составе. Если бы это был отдельный неудачный матч, одно дело. Но такие игры у Бензема – система. Не может ударный центрфорвард победителя двух последних Лиг чемпионов иметь такую статистику. Просто не может.

Два гола в 11 матчах чемпионата Испании – это тот самый позор, в том числе из-за которого «Реал» в Примере там, где он есть. Возможно, он старается и как-то напрягает вражескую оборону. Но, кажется, что уже защитники соперников в Испании больше боятся условного Марсело, чем Бензема, зная, что француз не сможет толково открыться, не сможет кого-то обыграть один в один, не сможет достаточно ускориться или не сможет точно пробить даже из убойного положения. Слишком многого Бензема не может для команды уровня «Реала». Да, мы постоянно делаем эту оговорку – для команды уровня «Реала». Потому что нужно мерить соответствующими категориями. Если ты очень крут для условной «Малаги», это не значит, что ты подходишь «Реалу».

Другой уровень требований, запросов

Даже в свои лучшие годы Бензема выглядел немного тяжеловато. Но это придавало ему определенного шарма. Он эффектно со своей слегка неуклюжей манерой выходил на ударные позиции в том же «Лионе» и прошивал сетку могучими точными выстрелами. Сейчас тяжесть в движениях осталась, но удар куда-то пропал, уверенность в дриблинге – тоже. Бензема остановился в развитии. И это случилось не вчера, а много раньше. Просто общий уровень команды позволял иметь впереди такого исполнителя. Тем понятнее обида Альваро Мораты, которого умудрились дважды «провести» на мадридской мякине.

Дело решенное

Теперь «Реал» судорожно ищет звездного форварда. Мадридцы будут готовы потратить огромную сумму – в этом нет сомнений. Чешущиеся руки Переса должны убить двух зайцев – совершить громкий трансфер Левандовски, Кейна или Икарди, а заодно избавиться от Бензема, сделав его одним из символов неудачно складывающегося сезона. И Зидану будет очень сложно поспорить с Флорентино. Статистика говорит только об одном: «Реалу» точно не будет хуже от продажи Бензема и замены его на любого из форвардов, которые упорно фигурируют в шорт-листе «Реала». Просто Карим уже до такого состояния довел уровень своих достижений, что почти любой бомбардир с именем котируется выше него. Даже имя Тимо Вернера из «Лейпцига» не кажется дикостью.

В последние годы не Бензема был одним из локомотивов, которые тащили команду, это команда тащила французский груз, подтягивая его за уши и откладывая момент, когда до всех дойдет, что Бензема пора продавать и заменять. В нынешнем сезоне у «Реала» особенно ярко вырисовались проблемы в позиционном наступлении. Бензема тут не спаситель. «Реал» делал ранее результат за счет быстрых выпадов и креатива группы поддержки атаки. Кариму, условно говоря, оставалось только успевать открываться в штрафной и подставлять голову или ноги под мячи, летящие от Роналду, Марсело, Иско и других. Но он перестал справляться и с этим. Вероятно, француз сохранил классное футбольное мышление, однако его ноги не успевают точно это исполнять.

Разменная монета

Сейчас максимальной пользой, которую он сможет принести, станет его участие в трансферной сделке «Реала». Уже называются варианты. Француза связывали ранее с интересом «Арсенала», «Интера» и «Тоттенхэма». Так совпало, что в каждом из этих клубов есть форварды, которых «Реал» как раз хочет переманить к себе на место француза. Просто напрашивается обмен с доплатой. И такой вариант, кстати, избавит эти клубы от необходимости судорожно искать замену своей основной ударной силе посреди сезона – все этого не любят.

Конечно, полагаться на нынешнего Бензема всем этим клубам будет очень сложно. Разве что Арсен Венгер будет крайне рад. Но между сохранением Санчеса и подписанием Бензема даже франкофил выбор сделал бы не в пользу Карима. Для самого Бензема любой исход может стать позитивным. Понятно, что он хотел бы оставаться в «Реале» и продолжать пытать своими промахами болельщиков, получая зарплату и выигрывая трофеи. Но следует верить, что так сник Бензема только относительно требований «Реала». Возможно, где-нибудь в Англии или Италии он снова раззабивается, когда почувствует, что нужно в новом месте завоевывать позицию под солнцем и оправдывать ожидания.

Порой получение нового вызова сказывается очень положительно даже на тех, кого списали со счетов. Сейчас Бензема все еще котируется на уровне топ-игрока. И если у него остались амбиции, он сам должен понимать, что пора уходить. Пока возраст и наличие какой-никакой игровой практики позволяет рассчитывать на интерес того же «Арсенала», а не «Саутгемптона» какого-нибудь. Пока еще можно карьеру перезагрузить и повоевать за трофеи с другими командами.