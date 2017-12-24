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Дни Бензема в «Реале» сочтены

вчера, 19:25
Дни Бензема в «Реале» сочтены

Еще никогда умеющий держаться на плаву француз не был так близок к уходу из «Реала». «Соккер.ру» считает, что уже в январе Бензема совершит свой второй трансфер в карьере.

В «Реале» изо всех сил делают хорошую мину при более чем посредственной игре. Руководство клуба вовсю пользуется тем, что календарный год и сезон – разные вещи. Поэтому бодро рапортуют о том, что 2017 год стал самым успешным в истории «Реала» с точки зрения трофеев. Завоевано же пять титулов! Громадье! Но это если не помнить, что сейчас на дворе в самом разгаре сезон, который пока «Реал» проводит, скажем так, провально для того уровня, на который сам забрался. Эффектной точкой стало поражение от «Барселоны» со счетом 0:3, которое как бы дало пищу для размышлений на зимнее трансферное окно – более прозрачного намека не придумать. 

Накопилось

Вполне логично, что давно копившееся недовольство в адрес Карима Бензема выплеснулось с огромной силой наружу. Французский форвард раньше мог прикрывать свою несостоятельность многими факторами. Тут тебе и постоянные победы «Реала» в разных турнирах – когда все хорошо сложно найти обоснование для расставания с игроком вроде как основного состава. Тут и привычка – Бензема в «Реале» уже восемь лет, прижился, стал родным, пусть мазила, но родной. Победы позволяли снисходительно относиться к его недостаткам. Наконец, прикрытие главного тренера Зинедина Зидана, который открыто заявлял, что будет биться за своего соотечественника до последнего. Зидан все же имеет некоторое влияние на Флорентино Переса, раз убедил того не сорить деньгами лишний раз и проводить сдержанную трансферную политику. Но это пока ты победитель, тебя слушают, а если что идет не так, то будь добр – подвинься со своим мнением и дай дорогу широкой менеджерской душе. У Переса давно чесались руки, он голодно посматривал в сторону ПСЖ и «Манчестер Сити», которые отобрали у «Реала» звание главного избивателя трансферных рекордов. Теперь-то душа развернется. 

Бесполезный элемент

Одним из признаков окрепшей уверенности Переса в этом стал его гневный выпад в адрес «священной коровы» Зидана Бензема после проигрыша «Барселоне». Если верить испанским СМИ, Перес не выдержал и дал понять Кариму, что тот может паковать чемоданы. В поединке с «Барселоной», конечно, все мадридцы выглядели неважно, но француз просто растворился, отметившись более чем за час игры только попаданием в каркас ворот. Всего на его счету два удара по воротам – оба неточные, также у него был самый низкий процент точности передач (70 процентов – на уровне середняка РФПЛ) и меньше всех касаний мяча среди тех, кто вышел в основном составе. Если бы это был отдельный неудачный матч, одно дело. Но такие игры у Бензема – система. Не может ударный центрфорвард победителя двух последних Лиг чемпионов иметь такую статистику. Просто не может. 

Два гола в 11 матчах чемпионата Испании – это тот самый позор, в том числе из-за которого «Реал» в Примере там, где он есть. Возможно, он старается и как-то напрягает вражескую оборону. Но, кажется, что уже защитники соперников в Испании больше боятся условного Марсело, чем Бензема, зная, что француз не сможет толково открыться, не сможет кого-то обыграть один в один, не сможет достаточно ускориться или не сможет точно пробить даже из убойного положения. Слишком многого Бензема не может для команды уровня «Реала». Да, мы постоянно делаем эту оговорку – для команды уровня «Реала». Потому что нужно мерить соответствующими категориями. Если ты очень крут для условной «Малаги», это не значит, что ты подходишь «Реалу». 

Другой уровень требований, запросов

Даже в свои лучшие годы Бензема выглядел немного тяжеловато. Но это придавало ему определенного шарма. Он эффектно со своей слегка неуклюжей манерой выходил на ударные позиции в том же «Лионе» и прошивал сетку могучими точными выстрелами. Сейчас тяжесть в движениях осталась, но удар куда-то пропал, уверенность в дриблинге – тоже. Бензема остановился в развитии. И это случилось не вчера, а много раньше. Просто общий уровень команды позволял иметь впереди такого исполнителя. Тем понятнее обида Альваро Мораты, которого умудрились дважды «провести» на мадридской мякине. 

Дело решенное

Теперь «Реал» судорожно ищет звездного форварда. Мадридцы будут готовы потратить огромную сумму – в этом нет сомнений. Чешущиеся руки Переса должны убить двух зайцев – совершить громкий трансфер Левандовски, Кейна или Икарди, а заодно избавиться от Бензема, сделав его одним из символов неудачно складывающегося сезона. И Зидану будет очень сложно поспорить с Флорентино. Статистика говорит только об одном: «Реалу» точно не будет хуже от продажи Бензема и замены его на любого из форвардов, которые упорно фигурируют в шорт-листе «Реала». Просто Карим уже до такого состояния довел уровень своих достижений, что почти любой бомбардир с именем котируется выше него. Даже имя Тимо Вернера из «Лейпцига» не кажется дикостью. 

В последние годы не Бензема был одним из локомотивов, которые тащили команду, это команда тащила французский груз, подтягивая его за уши и откладывая момент, когда до всех дойдет, что Бензема пора продавать и заменять. В нынешнем сезоне у «Реала» особенно ярко вырисовались проблемы в позиционном наступлении. Бензема тут не спаситель. «Реал» делал ранее результат за счет быстрых выпадов и креатива группы поддержки атаки. Кариму, условно говоря, оставалось только успевать открываться в штрафной и подставлять голову или ноги под мячи, летящие от Роналду, Марсело, Иско и других. Но он перестал справляться и с этим. Вероятно, француз сохранил классное футбольное мышление, однако его ноги не успевают точно это исполнять.

Разменная монета

Сейчас максимальной пользой, которую он сможет принести, станет его участие в трансферной сделке «Реала». Уже называются варианты. Француза связывали ранее с интересом «Арсенала», «Интера» и «Тоттенхэма». Так совпало, что в каждом из этих клубов есть форварды, которых «Реал» как раз хочет переманить к себе на место француза. Просто напрашивается обмен с доплатой. И такой вариант, кстати, избавит эти клубы от необходимости судорожно искать замену своей основной ударной силе посреди сезона – все этого не любят. 

Конечно, полагаться на нынешнего Бензема всем этим клубам будет очень сложно. Разве что Арсен Венгер будет крайне рад. Но между сохранением Санчеса и подписанием Бензема даже франкофил выбор сделал бы не в пользу Карима. Для самого Бензема любой исход может стать позитивным. Понятно, что он хотел бы оставаться в «Реале» и продолжать пытать своими промахами болельщиков, получая зарплату и выигрывая трофеи. Но следует верить, что так сник Бензема только относительно требований «Реала». Возможно, где-нибудь в Англии или Италии он снова раззабивается, когда почувствует, что нужно в новом месте завоевывать позицию под солнцем и оправдывать ожидания. 

Порой получение нового вызова сказывается очень положительно даже на тех, кого списали со счетов. Сейчас Бензема все еще котируется на уровне топ-игрока. И если у него остались амбиции, он сам должен понимать, что пора уходить. Пока возраст и наличие какой-никакой игровой практики позволяет рассчитывать на интерес того же «Арсенала», а не «Саутгемптона» какого-нибудь. Пока еще можно карьеру перезагрузить и повоевать за трофеи с другими командами.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 03:19
не стрелял бы он по штангам, а забивал, был бы хороший форвард, а так уже реально надоели его промахи, а на невезение доже уже хватит ссылаться!!! я думаю если не сейчас. то летом точно продадут!!! ну а Реалу надо попробовать усилиться в это трансферное окно!!!
амурец
амурец
сегодня в 02:57
наверное Бенземе давненько пора в другой клуб, слов нет нап он хороший, вот только в последнее время стал каким то деревянным, то ли устал, то ли обленился, вообщем не надо было отпускать Морату и не думали бы на кого заменить
fan_Sycheva
fan_Sycheva
сегодня в 01:04
Даже Ибрагимович в свои 34 играл лучше, пока травму не получил...
Сычёва возьмите из "Казанки"!!!!!
Gerz
Gerz
сегодня в 00:38
Нап он хороший и в новом клубе это покажет, но нет в нем той отдачи и голода, как например у Рона или Суареса.. в Морате был голод и желание играть, но был как необъезженный мустанг.. непредсказуемый и не контролируемый.. Кейн бы отлично подошёл ... ждём работы над ошибками и скорых трансферов
3 к 1
3 к 1 ответил Брулин
вчера в 23:37
Брулин:
я хоть и фанат Барселоны с 1994 года , но рад за врагов. Неужели наконец-то дошло, что Бензема - это дно? Как может быть в таком великом клубе такой говенный человек и игрок?
Одногодка. Я тоже с 94-го года за команду болею. Правда, не за Барселону.
RomM84
RomM84
вчера в 22:29
победителя двух последних Лиг чемпионов иметь
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1029111
ИМХО - "победителя двух последних РОЗЫГРЫШЕЙ ЛигИ чемпионов иметь.."
Или, таки, у нас несколько Лиг, а мы не в курсе???
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:51
Всё по делу. Не тянет Карим в «Реале».
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:47
Бенз хороший нап. Да, уже не уровень Реала, да, уже наверно пора подыскать клуб попроще, но в Эль классико не он был виноват в поражении. Или не он один. Бензу удачи в карьере в любом случае. Реалу нужен топ нападающий. Самостоятельный. По мне, Кейн, Икарди не для Реала уровня тоже, они не сильно лучше Бенза в лучшие годы. Нужен абсолютный топ или же молодой с огромным потенциалом, готовый рубиться прямо сейчас. Летом надо было Мбапе выписывать и Морату оставлять вот и все. И Бейлу пора в Англию или в Интер пусть идет.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил Roman73
вчера в 21:33
Такую чушь сморосил)
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 21:25
Полностью поддерживаю автора статьи ! Добавить просто нечего !
OLESOCC
OLESOCC
вчера в 21:22
Бензему к нам, лучшим будет!.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
вчера в 21:19
Да такое могло случиться только в клубе Переса. На банке сидели 2 прекрасных форварда - Мариано и Мората, но он упорно делал выбор в пользу алжирца. Теперь разгребай, того же Кейна тебе меньше чем за 200 не продадут.
Hala Madrid
Hala Madrid ответил Брулин
вчера в 21:09
Брулин:
я хоть и фанат Барселоны с 1994 года , но рад за врагов. Неужели наконец-то дошло, что Бензема - это дно? Как может быть в таком великом клубе такой говенный человек и игрок?
Человек может и он и разный, но как футболист никогда не тянул на звание топового бомбардира. Пока КриРо был на пике, пока команда выносила большинство соперников, над Каримом скорее по-доброму ухмылялись, ну бегает себе человек, что-то забивает, что-то создаёт на поле, но ведь у нас есть Роналду! А когда у команды начался спад, Карим стал самым крайним. Летом продали Морату (воспитанника, который всем сердцем хотел быть в клубе, но не в роли замены на 89-й минуте), Карима освободили от конкуренции, снова понадеясь на бешенную статистику Криштиану. Но вышел облом, из которого, хочется верить, сделают самые жёсткие и правильные выводы.
Брулин
Брулин
вчера в 21:04
я хоть и фанат Барселоны с 1994 года , но рад за врагов. Неужели наконец-то дошло, что Бензема - это дно? Как может быть в таком великом клубе такой говенный человек и игрок?
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:01
Нашли виновного...Он хотя бы на поле в отличии от Бэйла на пару матчей за год..)
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 21:00
Ну может вообще уйдет из футбола? Вернется к видео-любительству. Закончит наконец какие-то курсы...
Hala Madrid
Hala Madrid
вчера в 20:54
"Реалу" нужно оздоровительное "кровопускание", которое неплохо бы начать в январе и закрепить летом. Некоторые игроки ничего не хотят делать, а кого-то (Себальос, Тео, Майораль) маринуют на лавке, хотя они хоть что-то показывают, стараются, работают. Всей команде надо прописать неиллюзорных ....лей. С другой стороны, такие уроки тоже нужны, если Зидан останется , надеюсь ему хватит ума наконец-то перестать бояться и надеяться на "избранных".
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 20:48
Ливерпулю бы президента как у реала он бы выгнал весь шлак
Saang
Saang ответил Брулин
вчера в 20:34
Брулин:
Удивился бы, если бы Каримка о чем-то переживал. Место в основе гарантировано при любых раскладах и любой игре, денежка капает на счет, чего ж нервничать?
Так это и удивительно - он же не россиянин и играет не в Зените.
No problem
No problem ответил 3 к 1
вчера в 20:20
3 к 1:
А вообще, сейчас всплывёт порнушка на Переса и Бензема продлят контракт с улучшенной зарплатой.
🤣🤣🤣🤣
3 к 1
3 к 1
вчера в 20:16
А вообще, сейчас всплывёт порнушка на Переса и Бензема продлят контракт с улучшенной зарплатой.
VadCaz
VadCaz
вчера в 20:16
лень много писать, по существу
1. Нафига сплавили Морату? смысл в чем был?
2. Зачем Арсеналу второй 30 летний кривоногий ленивый и медленный француз? Жиру хоть медленный но всегда борется хотя бы. Бенз просто лентяй хуже некуда

пусть остается в реале
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 20:15
Жду его ухода еще с момента продажи Игу, бесполезный игрок, ну или как минимум не уровень Реала!
Летчик66
Летчик66 ответил 3 к 1
вчера в 20:13
3 к 1:
Не удивлюсь, если останется. У него явно есть какие-то связи в потустороннем мире.
Ахахахаха
3 к 1
3 к 1
вчера в 20:12
Не удивлюсь, если останется. У него явно есть какие-то связи в потустороннем мире.
Брулин
Брулин
вчера в 20:07
Удивился бы, если бы Каримка о чем-то переживал. Место в основе гарантировано при любых раскладах и любой игре, денежка капает на счет, чего ж нервничать?
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 19:52
Считаю,что Бензема не развивается,а деградирует потому,что продали Игуаина,и не было достойного конкурента все эти годы.Даже Морату задвинули на второй план,поддерживая Бензема.Успех Роналду не только в том,что был талант,но и труд и упорство.Ведь левая нога и игра головой были развиты им самим,а не от природы,а Бензема просто плывет по течению.Какой-то он инертный,спокойный блин.Никаких драк на поле,никаких ссор,грозных криков, если бы не случай с шантажем,то вообще удивился бы с этого игрока)) А так ему в Арсенале было бы лучше,и фоанцузов достаточно.
070maks
070maks
вчера в 19:50
Бензема палено, пока он на поле, мне более спокойно на душе
No problem
No problem
вчера в 19:48
Нет не сочтены.
Статью лень было читать,слишком много внимания герою.
1.Карим-не уровень Реала,уже давно.
2.Умникам те че говорят,не будь Роналду бла..бла...Бензема центрНап,голы его хлеб,нет голов..игра на команду не отмаза.Рон забивает больше,так какого черта все должны играть на Бенза?.
3.Моментов у него за матч,бывает даж больше чем у всех,итог штанги,порки с выгодных положении,не успевает,не так бьет,а потом еще ржет как обезьяна.
4.Задержался.В любом другом клубе гранде,он б давно сартир б чистил.
5.Не собираеться менятся.
6.Да пошел он....
Roman73
Roman73
вчера в 19:45
Вчера Бензема попал в штангу( 5 см от славы).
А "лучший футболист мира " не попал по мячу.
Вот вместе им играть нельзя .
А Бензема по умению не хуже Левандовски, Кейна, Косты, Лукаку и того же
"лучшего"
Почему бы ему не играть в Барсе вместо сдохшего Суареса ?
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