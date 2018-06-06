Рекордный Фред. Топ-10 продаж «Шахтера»

06 июня 2018, 10:30

«Горняки» провернули самую успешную сделку в истории клуба. «Соккер.ру» напоминает, как часто «Шахтер» делает большие деньги на футбольных трансферах.

У Ахметова достаточно средств, чтобы играться в футбол, но любой клуб вне топ-5 должен показывать талантливым и востребованным игрокам, что может послужить трамплином. У «Шахтера» это получается, поэтому заманивать одаренных ребят им не очень сложно.

10 место. Элано (Бразилия)

Куда? «Манчестер Сити»

За сколько? 12 млн евро

Отработал вложения? Почти. С одной стороны, не самый явный прокол «Манчестер Сити» после того, как в клубе завелись деньги. С другой, поскольку купили Элано за 12 млн евро, а продали в «Галатасарай» за 7 млн, то потеря налицо. Зато хавбек играл в Англии в основе и даже забивал мячи. Полным финансовым провалом, как Санта Крус или Жо, точно не стал.

9 место. Матузалем (Бразилия)

Куда? «Сарагоса»

За сколько? 13.5 млн евро

Отработал вложения? Тут был скандал и суд, поскольку бразилец фактически сбежал в «Сарагосу». «Шахтер» долго судился, но в итоге получил приговор в свою пользу – 13.5 млн евро плюс оплата всех судебных издержек. А ведь хороший был игрок! Вы должны помнить его гол ударом скорпиона в ворота «Севильи» в Кубке УЕФА. Матузалем играл круто, но сглупил с отъездом. Вылетел из Примеры с «Сарагосой», потом пытался закрепиться в «Лацио» и «Дженоа». Зря ругался с «горняками» – испортил карьеру.

8 место. Анатолий Тимощук (Украина)

Куда? «Зенит»

За сколько? 14.5 млн евро

Отработал вложения? Полностью, стал капитаном «Зенита» и его лидером. Даже неудачная работа в штабе Манчини не мешает считать Тимощука легендой клуба из Санкт-Петербурга. Как и в «Шахтере», брал грамотностью и желанием побеждать, после чего попал в «Баварию». Там были всякие матчи, даже суеверный скандал с касанием кубка чемпионов. Но Анатолий выиграл и Кубок УЕФА, и ЛЧ, а «горняки» заработали на его продаже более 14 млн евро.

7 место. Дмитрий Чигринский (Украина)

Куда? «Барселона»

За сколько? 25 млн евро

Отработал вложения? Тут провал, личная боль Гвардиолы. Если Яя Туре – еще один бывший житель Донецка, сейчас обзывает каталонца расистом, хотя успешно играл в «Барселоне» и ушел в «Манчестер Сити» за шальные деньги, то Чигринский с испанцем был в отличных отношениях. Но адаптироваться защитнику в «Барселоне» оказалось сложнее, чем рассчитывал Гвардиола. У Дмитрия был пас, понимание игры, но напарником Пике на долгие годы не стал. Зато попытался и принес «Шахтеру» немного денег, ведь его в итоге выкупили обратно за 15 млн евро.

6 место. Генрих Мхитарян (Армения)

Куда? «Боруссия» Д

За сколько? 27.5 млн евро

Отработал вложения? Без вариантов, был игроком года в Бундеслиге по версии коллег. Мхитарян достался «Шахтеру» всего за 5.8 млн евро, а ушел за 27.5. Не просто заработали, а развили талантливого парня. Главная армянская футбольная звезда под присмотром Луческу успела поиграть в опорной зоне, в атаке – много забивал, а также на позиции атакующего хавбека. Полиглот не сразу, но адаптировался в Германии. Потом оказался в МЮ за огромные деньги – быть может, «Шахтеру» тоже что-то досталось в качестве бонусов. Теперь ушел в «Арсенал» только из-за разногласий с Моуриньо. По мысли – топ-игрок.

5 место. Дуглас Коста (Бразилия)

Куда? «Бавария»

За сколько? 30 млн евро

Отработал вложения? Поскольку немцы продали Дугласа Косту в «Ювентус» за 40 млн евро и получили за аренду 6 миллионов евро за сезон, то «Бавария» точно в обиде не осталась. Другое дело, что Дуглас Коста оказался в Мюнхене с запозданием. Гвардиола не успел с ним долго поработать. А ведь это именно выбор Хосепа – присмотрел бразильца, когда играли с «Шахтером» в плей-офф Лиги чемпионов, а Дуглас в домашнем для «горняков» поединке во Львове отработал очень мощно.

4 место. Виллиан (Бразилия)

Куда? «Анжи»

За сколько? 35 млн евро

Отработал вложения? Здесь история похожа на ту, что у Дугласа Косты. «Анжи» быстро развалился, Виллиан не успел стать главным вингером РФПЛ, хотя действовал неплохо. Но оцените, сколько за него заплатили представители «Челси» - 35.5 млн евро, даже чуточку больше, чем потратил «Анжи». Сделка оказалась выгодной, бразилец помогал в Лондоне ударами со штрафных и навесами. С тренером Конте не дружит, но игрок взрывной и заметный.

3 место. Фернандиньо (Бразилия)

Куда? «Манчестер Сити»

За сколько? 40 млн евро

Отработал вложения? Роза – фамилия у человека такая, давно и успешно играет за «Манчестер Сити», стал чемпионом Англии, впечатляюще умно и чисто работает с мячом. Фернандиньо успешно перешел из атаки в опорную зону. Остается в заявке сборной Бразилии, приедет в Россию. И хотя после полуфинала с немцами его и Луиса Густаво на родине простили не за все, бывший игрок «Шахтера» в команде Тите и доказал, что в той игре не только он виноват. Из той основы после 1:7 отмылись только он и Марсело.

2 место. Алекс Тейшейра (Бразилия)

Куда? «Цзянсу Сунин»

За сколько? 50 млн евро

Отработал вложения? Тут речь о жертве, ведь «Ливерпуль» покупал Тейшейру. Алекс мог стать частью тройки атаки Клоппа вместо Мане. Но предпочел деньги, отказав и Юргену, и другим. Перебить цену китайцев никто не решился. «Шахтер», имея Бернарда и Тайсона, Тейшейру по игре компенсировал, еще и заработал. В Китае бразилец забивает голы и помогает, но Пато, Халк и Оскар, как и Тейшейра, заплатили за выбор в пользу денег местами в «селесао». Исключение сделали лишь для Ренато Аугусто.

1 место. Фред (Бразилия)

Куда? «Манчестер Юнайтед»

За сколько? 60 млн евро

Отработает вложения? Если из Китая в сборной Тите один человек, то из Украины – двое. Фред и Тайсон попали на чемпионат мира по итогам игры за «Шахтер». Добавьте Дугласа Косту, Виллиана и Фернандиньо – получите пятерых бразильцев из сборной, воспитанных в донецком клубе. Луческу в шутку требует премию от бразильцев, а Фред может отработать вложения Моуриньо. МЮ остро не хватает умных передач. Фред умеет двигать мяч, отбирать его и молниеносно развивать атаки.

«Шахтер» самый эффективный продавец в регионе?

Если сравнивать с клубами восточной Европы, то получите 92 миллиона евро за 10 самых дорогих продаж «Спартака» в истории, 133 миллиона за десятку «армейцев» и 181 миллион за игроков «Зенита», причем половина суммы – за Витселя, Халка и Гарая. У «Шахтера» сумма составляет 307 миллионов евро. И без продажи Фреда в МЮ за 60 млн евро (плюс бонусы), и с учетом новой сделки – лучший показатель Восточной Европы.

Как видите, в шести из девяти случаев игроки «Шахтера» показывали себя на новом месте. Тимощук, Виллиан и Мхитарян отправлялись на повышение после первых дорогих продаж, да и Дуглас Коста не затерялся. У Фреда есть шанс показать себя в «Манчестер Юнайтед», добавив команде Моуриньо мобильность и умение держать мяч с продвижением вперед низом. Хороший напарник Матичу и Погба или просто Неманье на случай ухода Поля.

При этом за 60 млн евро можно почти целый сезон содержать ЦСКА – огромные деньги для клуба из ЛЧ. Также можно купить троих талантов по двадцать миллионов, воспитать и продать по полтиннику за каждого с учетом новых правил рынка. Система «Шахтера» работает, ведь есть прогресс игроков, трофеи, а Луческу успешно заменил молодой и талантливый Фонсека. Сильные игроки идут в «Шахтер», ведь им сразу показывают на Мхитаряна, Дугласа Косту, Фреда или Фернандиньо.

Уходят в большие клубы, а не просто уезжают в Китай. Причем часто играют в основах и берут заметные трофеи. После переходов бывшие «горняки» побеждали в Лиге Европы, Лиге чемпионов, становились чемпионами в Примере, Бундеслиге, Серии А и АПЛ.