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Чемпионат мира 2018, 1 тур1X2
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Турнирный расклад. Назовите чемпиона мира 2018

вчера, 13:00
Турнирный расклад. Назовите чемпиона мира 2018

Германия и Испания были фаворитами и победили, а как завершится турнир в России? «Соккер.ру» предлагает выбрать чемпиона, а позже сравнить ожидания и реальность. 

Фавориты в ваших глазах

Заглянув в магический шар, в котором отражаются ваши личные предпочтения, увидите любопытную, но предсказуемую картину. В наших опросах о чемпионе мира на сайте и в социальной сети ВК лидирует одна команда - сборная Бразилии. 

Если спросить вас именно о симпатиях, то команда Франции опередила Германию. А если задать вопрос о победителе турнира, то чуть больше людей считает, что команда Лёва выступит удачнее команды Дешама. Но разница между Бразилией, Германией и Францией небольшая. Так же, как и в любом опросе, тут есть субъективная составляющая. 

Фанаты Месси проголосовали за Аргентину – котируется выше, чем Испания. Но и такой расклад возможен. Ведь среди читателей большинство будет следить почти за всеми играми чемпионата мира в России – знаем из опроса. Выборка респондентов качественная, ни один посторонний социологический опрос не сможет собрать тех, кто смотрит столько футбола и разбирается в теме. 

Фавориты по качеству футбола

Бразилия. Слишком сильно играют, в этом кроется подвох. Тите мог поспешить с подготовкой, выпустить скакунов на старт чуть раньше, чем следовало. Чтобы не насмешить сербов, швейцарцев и костариканцев, бразильцам важно дозировано включать магию. Прибавлять ближе к плей-офф, где в любой игре может быть функциональный провал, как у Бразилии в полуфинале с Турцией на последнем победном ЧМ-2002. 

Германия. Давным-давно фавориты, но дважды подряд чемпионат мира не выигрывали с 1962 года, когда Бразилия подтвердила заслуженность первой победы. За двадцать сыгранных турниров только две сборные защищали титул – еще Италия в тридцатых годах. Но если Йоахим Лёв включит режим Зидана, то есть серийного собирателя титулов, а его обновленная команда покажет классный футбол, то Линекер снова процитирует сам себя в Твиттере. 

Испания. Слив от сборной Испании заставил «Реал» срочно объявлять о назначении Лопетеги главным тренером – получилось настолько неожиданно, что даже фото Хулена для официального сайта не подготовили. А теперь тренера уволили, ведь он подписал в мае контракт с Испанией, а через две недели с «Реалом». С другой стороны, есть повод выложиться, как в последний раз. Без главного тренера Испании будет очень, очень сложно. 

Франция. По глупости не стали чемпионами Европы у себя дома, но в России попробуют устроить «французские сезоны». У Дешама жутко талантливая команда, они играют легко и красиво, победить могут абсолютно любую сборную мира. Но есть что-то неуловимое, роднящее их с вечными неудачниками, а не с командой Зидана, Тюрама, Десайи и Бартеза на домашнем чемпионате мира. Хотя Гризманну, Погба и Мбаппе многие желают удачи, этому фавориту надо доказать моральное право на титул, а вот по игре – одни из лучших. 

В предбаннике для чемпионов

Аргентина и Португалия. Из-за Месси и Роналду, из-за статуса вечного финалиста – у аргентинцев три финала за пару лет, и чемпионов Европы – Сантуш изменил психологию португальцев. От России не ждут прорыва, а вот Аргентина или Португалия при удачном стечении обстоятельств могут быть в полуфинале. Даже между собой, возможно, встретятся, если Португалия выиграет свой квартет. 

Бельгия. На данный момент самой маленькой страной, побеждавшей на чемпионате мира, является Уругвай – там три с половиной миллиона населения, а почти век назад, когда выиграли впервые, было еще меньше людей, но футболистов всегда хватало. У бельгийцев выбор из 11 миллионов человек, играют мощно, но в них не верят. По понятным причинам, другие фавориты еще мощнее. Но Бельгия мечтает повторить путь Нидерландов и выйти в финал. А вот там уже у каждого Уленшпигеля свои трюки. 

Англия. Бельгия – лучшая сборная из представителей АПЛ на турнире, англичане вторые даже в этом списке. Но команда однозначно талантливая, дерзкая и резкая. У них давно не было запаса, чтобы выстрелить, а теперь, за счет Стерлинга, Рэшфорда, Кейна и Алли, потенциал для рывка появился. У команды Саутгейта изъяны искать проще, чем даже у упрямой Аргентины или деловитой Португалии. Но понятно, почему британцы в списке. Если вдруг удивят в плей-офф – проскочат в первый полуфинал за 28 лет. 

Претенденты букмекеров

Смеетесь над котировками букмекеров? А знаете, что до старта ЧМ-14 в фаворитах были Германия с коэффициентом 6.0 и Аргентина с 8.0? Они и сыграли в финале. Бразилия была четвертой в раскладах – так и финишировала, а промахнулись люди, которые зарабатывают на ставках, только с голландцами – не просчитали, что они грохнут чемпионов Европы испанцев. 

Сегодня букмекеры солидарны с мнением читателей «Соккер.ру». Бразилия, Германия, Франция и Испания – первая четверка у всех одинаковая, а главным претендентом видят сборную Неймара, оценивая ее победу на данный момент в 5.0. Дальше идут Аргентина, Бельгия, Англия и Португалия – коэффициенты немного различаются у разных контор, но список не меняется. 

Третий эшелон формируют Хорватия, Уругвай, Колумбия и Польша с Россией. Дзюба и с букмекерами поговорил по душам? Только у Польши шансы чуть выше, чем у команды Черчесова, а у других – равны, а вот все остальные заметно отстают. Вот такой расклад. Бразилию и Францию, Германии и Испанию ждут в полуфиналах.   

Напоминание о календаре

Важный пункт, расклад в группах отразится на том, кто и с кем встретится позже. Победитель квартета России сыграет со вторым представителем четверки Испании и Португалии – будет сложно выйти в четвертьфинал. Но если стать первым в группе А и выбить Роналду, то окажешься в восьмерке лучших. 

Также важно отметить, что Аргентине и Франции вряд ли достанутся невероятные соперники в первом раунде плей-офф, если они выиграют группы – могут встретить датчан и хорватов, например. То есть могут оказаться в четвертьфиналах. Немцы должны сыграть с сербами или швейцарцами, бразильцы – со шведами или мексиканцами. 

Календарь создан так, чтобы фавориты дожили до полуфинала. Также в случае шикарной игры у Польши и Колумбии могут быть шансы на свои четвертьфиналы. Англия и Бельгия не относятся к несокрушимым в отдельно взятом матче. Впрочем, если Швейцария сенсационно обыграет Бразилию – сразу же поменяется расклад для них и сербов. Или если Франция станет второй, а не первой. Нюансов много, а календарь важен. 

Кто может стать сенсацией, исходя из календаря? 1. У победителя группы А хорошие шансы – тут может быть Россия, Египет или Уругвай, если обыграет вторую команду квартета «В» и вдруг сохранит силы на Францию. 2. У лучших команд четверки Польши, Колумбии, Японии и Сенегала также неплохие шансы, потому что Англия и Бельгия - не сильнейшие из фаворитов. 
 
                                                        Мнение читателей. Что подсказывает ваша интуиция? 

Элемент неожиданности или наоборот – ожидаемой победы того, на кого поставил, привлекает в футболе всех азартных людей. За это мы и любим игру. А если интуиция вам подсказывает, кто победит в конкретных матчах, и вы не боитесь проверить свои футбольные знания – устройте собственный чемпионат мира с «Соккерманией». Можете развлечься и выиграть ценные призы, среди которых две PlayStation 4! 

Дерзайте и делитесь ожиданиями от чемпионата  мира. На кону привычный кубок, который автоматически гарантирует победителю место в футбольной истории, но этот праздник уникальный, ведь пройдет в России. Успейте насладиться непередаваемой словами атмосферой веселья представителей десятков стран со всего мира, болейте за своих – как за хозяев турнира, так и за выбранных вами фаворитов. А может, чемпионат мира завершится сенсацией? Если так – будьте в числе первых, кто это предскажет.  

Прогноз «Соккер.ру» (при поддержке подбрасываемой монеты): 1. Германия. 2. Франция. 3. Бразилия. 4. Португалия.  

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Все комментарии
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответил Serg_Diamond
сегодня в 11:36
Serg_Diamond:
Эта статистика ни о чем не говорит, тем более нынешний состав бразильцев по большей части собран из игроков европейских клубов.
Эта статистика вполне объемная. И в 2006 году у бразильцев так же был состав из легионеров, причем посильнее нынешних. Однако их выбили французские пенсионеры.
Betman
Betman
сегодня в 11:25
Не знаю, но у меня прям какая-та необъяснимая уверенность в победе Бразилии. Да и давненько они не выигрывали уже, пора прервать европейскую гегемонию.
ArS1886
ArS1886
сегодня в 10:47
Франция или Испания.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Александр Кузнецов 5
сегодня в 10:18
Александр Кузнецов 5:
За всю историю противостояния Европы и Южной Америки, лишь раз чемпионом стала "гостевая" команда, 4 года назад, в Бразилии. В 2006 году, когда ЧМ проходил в Германии, в полуфинал вышли 4 европейские сборные. Так что в бразильцев и аргентинцев веры мало.
Эта статистика ни о чем не говорит, тем более нынешний состав бразильцев по большей части собран из игроков европейских клубов.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:16
Победит Бразилия.
Nischtyachok
Nischtyachok
сегодня в 07:38
Черчесов и КО без сомнений и логики))
Alex Rosi
Alex Rosi
вчера в 23:56
финал Фрпнция-Бразилия
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:26
Коста-Рика фаворит)))
Roman73
Roman73 ответил mp5
вчера в 23:06
mp5:
Легкая нотка, небольшой камешек в огород Месси и Роналду, наверное эти кумиры тебя достали)
Они поизносились, и я не так уверен в остальных аргентинцах и португальцах, на ум приходят только Ди-Мария и Пепе.
Фрацузы сильны свежим составом, немцы всегда фавориты, испанцы талантливы,
Бразилия- всегда и даже не в Неймаре дело.
Бельгийцы --биты на прошлом Евро и стоят двух небитых.
Хорваты-бойцы и с Модричем и Ракитичем в центре - большая сила.
Если не помешают далёкие перелёты, чемпионат в России будет интересным.
Прохладное лето 18 года.
D.vil
D.vil
вчера в 22:47
Бельгия!) Золотое поколение станет по-настоящему золотым)))
mp5
mp5 ответил Roman73
вчера в 22:33
Roman73:
Соискатели в порядке убивания силы : Франция, Бразилия, Германия, Испания, Бельгия, Хорватия, Аргентина, Португалия.
Легкая нотка, небольшой камешек в огород Месси и Роналду, наверное эти кумиры тебя достали)
sir-5
sir-5
вчера в 21:14
Пусть будет больше сюрпризов.
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 18:22
Бразилия (чуть-чуть больше вероятность, чем у следующих)
Франция/Германия
Испания/Аргентина

Примерно так.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 18:20
За всю историю противостояния Европы и Южной Америки, лишь раз чемпионом стала "гостевая" команда, 4 года назад, в Бразилии. В 2006 году, когда ЧМ проходил в Германии, в полуфинал вышли 4 европейские сборные. Так что в бразильцев и аргентинцев веры мало.
металлург
металлург
вчера в 18:06
1.Франция 2.Бразилия 3. Германия 4.Испания или Аргентина
dargo
dargo
вчера в 18:03
Бельгия
борька
борька
вчера в 17:52
Либо Бразилия,либо Франция, тот кто пробьется в финал!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:10
Сборная Англии как Тоттенхэм - перспективная, сильная команда, но против других классных команд - теряются и проигрывают.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 17:00
Немцы победят :)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 16:36
Не знаю, может ли быть такой расклад по жеребьевке, но мой прогноз: 1. Бразилия 2. Аргентина 3.Германия
ВааС
ВааС
вчера в 16:17
Аргентинская блоха снова будет рыдать и кататься по полу ,а Роналду окажется выше блохи..
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 15:52
Испания теперь не фаворит
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 15:28
Финал Франция-Германия!!!
neomessi
neomessi
вчера в 15:13
Англия сразу в ЧС))) даже от сборной России больше надежды чем от этой недосборной!
cannongun
cannongun
вчера в 14:55
бразилы или немчура
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:40
Россия - Бразилия Финал ЧМ 18
El Dassory
El Dassory
вчера в 14:25
Тут без вариантов, Сборная России!:)
Alexandr Nevajno
Alexandr Nevajno
вчера в 14:18
За Уругвай!
Roman73
Roman73
вчера в 13:57
Соискатели в порядке убивания силы :
Франция,
Бразилия,
Германия,
Испания,
Бельгия,
Хорватия,
Аргентина,
Португалия.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 13:53
Германия
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