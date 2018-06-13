Турнирный расклад. Назовите чемпиона мира 2018

Германия и Испания были фаворитами и победили, а как завершится турнир в России? «Соккер.ру» предлагает выбрать чемпиона, а позже сравнить ожидания и реальность.

Фавориты в ваших глазах

Заглянув в магический шар, в котором отражаются ваши личные предпочтения, увидите любопытную, но предсказуемую картину. В наших опросах о чемпионе мира на сайте и в социальной сети ВК лидирует одна команда - сборная Бразилии.

Если спросить вас именно о симпатиях, то команда Франции опередила Германию. А если задать вопрос о победителе турнира, то чуть больше людей считает, что команда Лёва выступит удачнее команды Дешама. Но разница между Бразилией, Германией и Францией небольшая. Так же, как и в любом опросе, тут есть субъективная составляющая.

Фанаты Месси проголосовали за Аргентину – котируется выше, чем Испания. Но и такой расклад возможен. Ведь среди читателей большинство будет следить почти за всеми играми чемпионата мира в России – знаем из опроса. Выборка респондентов качественная, ни один посторонний социологический опрос не сможет собрать тех, кто смотрит столько футбола и разбирается в теме.

Фавориты по качеству футбола

Бразилия. Слишком сильно играют, в этом кроется подвох. Тите мог поспешить с подготовкой, выпустить скакунов на старт чуть раньше, чем следовало. Чтобы не насмешить сербов, швейцарцев и костариканцев, бразильцам важно дозировано включать магию. Прибавлять ближе к плей-офф, где в любой игре может быть функциональный провал, как у Бразилии в полуфинале с Турцией на последнем победном ЧМ-2002.

Германия. Давным-давно фавориты, но дважды подряд чемпионат мира не выигрывали с 1962 года, когда Бразилия подтвердила заслуженность первой победы. За двадцать сыгранных турниров только две сборные защищали титул – еще Италия в тридцатых годах. Но если Йоахим Лёв включит режим Зидана, то есть серийного собирателя титулов, а его обновленная команда покажет классный футбол, то Линекер снова процитирует сам себя в Твиттере.

Испания. Слив от сборной Испании заставил «Реал» срочно объявлять о назначении Лопетеги главным тренером – получилось настолько неожиданно, что даже фото Хулена для официального сайта не подготовили. А теперь тренера уволили, ведь он подписал в мае контракт с Испанией, а через две недели с «Реалом». С другой стороны, есть повод выложиться, как в последний раз. Без главного тренера Испании будет очень, очень сложно.

Франция. По глупости не стали чемпионами Европы у себя дома, но в России попробуют устроить «французские сезоны». У Дешама жутко талантливая команда, они играют легко и красиво, победить могут абсолютно любую сборную мира. Но есть что-то неуловимое, роднящее их с вечными неудачниками, а не с командой Зидана, Тюрама, Десайи и Бартеза на домашнем чемпионате мира. Хотя Гризманну, Погба и Мбаппе многие желают удачи, этому фавориту надо доказать моральное право на титул, а вот по игре – одни из лучших.

В предбаннике для чемпионов

Аргентина и Португалия. Из-за Месси и Роналду, из-за статуса вечного финалиста – у аргентинцев три финала за пару лет, и чемпионов Европы – Сантуш изменил психологию португальцев. От России не ждут прорыва, а вот Аргентина или Португалия при удачном стечении обстоятельств могут быть в полуфинале. Даже между собой, возможно, встретятся, если Португалия выиграет свой квартет.

Бельгия. На данный момент самой маленькой страной, побеждавшей на чемпионате мира, является Уругвай – там три с половиной миллиона населения, а почти век назад, когда выиграли впервые, было еще меньше людей, но футболистов всегда хватало. У бельгийцев выбор из 11 миллионов человек, играют мощно, но в них не верят. По понятным причинам, другие фавориты еще мощнее. Но Бельгия мечтает повторить путь Нидерландов и выйти в финал. А вот там уже у каждого Уленшпигеля свои трюки.

Англия. Бельгия – лучшая сборная из представителей АПЛ на турнире, англичане вторые даже в этом списке. Но команда однозначно талантливая, дерзкая и резкая. У них давно не было запаса, чтобы выстрелить, а теперь, за счет Стерлинга, Рэшфорда, Кейна и Алли, потенциал для рывка появился. У команды Саутгейта изъяны искать проще, чем даже у упрямой Аргентины или деловитой Португалии. Но понятно, почему британцы в списке. Если вдруг удивят в плей-офф – проскочат в первый полуфинал за 28 лет.

Претенденты букмекеров

Смеетесь над котировками букмекеров? А знаете, что до старта ЧМ-14 в фаворитах были Германия с коэффициентом 6.0 и Аргентина с 8.0? Они и сыграли в финале. Бразилия была четвертой в раскладах – так и финишировала, а промахнулись люди, которые зарабатывают на ставках, только с голландцами – не просчитали, что они грохнут чемпионов Европы испанцев.

Сегодня букмекеры солидарны с мнением читателей «Соккер.ру». Бразилия, Германия, Франция и Испания – первая четверка у всех одинаковая, а главным претендентом видят сборную Неймара, оценивая ее победу на данный момент в 5.0. Дальше идут Аргентина, Бельгия, Англия и Португалия – коэффициенты немного различаются у разных контор, но список не меняется.

Третий эшелон формируют Хорватия, Уругвай, Колумбия и Польша с Россией. Дзюба и с букмекерами поговорил по душам? Только у Польши шансы чуть выше, чем у команды Черчесова, а у других – равны, а вот все остальные заметно отстают. Вот такой расклад. Бразилию и Францию, Германии и Испанию ждут в полуфиналах.

Напоминание о календаре

Важный пункт, расклад в группах отразится на том, кто и с кем встретится позже. Победитель квартета России сыграет со вторым представителем четверки Испании и Португалии – будет сложно выйти в четвертьфинал. Но если стать первым в группе А и выбить Роналду, то окажешься в восьмерке лучших.

Также важно отметить, что Аргентине и Франции вряд ли достанутся невероятные соперники в первом раунде плей-офф, если они выиграют группы – могут встретить датчан и хорватов, например. То есть могут оказаться в четвертьфиналах. Немцы должны сыграть с сербами или швейцарцами, бразильцы – со шведами или мексиканцами.

Календарь создан так, чтобы фавориты дожили до полуфинала. Также в случае шикарной игры у Польши и Колумбии могут быть шансы на свои четвертьфиналы. Англия и Бельгия не относятся к несокрушимым в отдельно взятом матче. Впрочем, если Швейцария сенсационно обыграет Бразилию – сразу же поменяется расклад для них и сербов. Или если Франция станет второй, а не первой. Нюансов много, а календарь важен.

Кто может стать сенсацией, исходя из календаря? 1. У победителя группы А хорошие шансы – тут может быть Россия, Египет или Уругвай, если обыграет вторую команду квартета «В» и вдруг сохранит силы на Францию. 2. У лучших команд четверки Польши, Колумбии, Японии и Сенегала также неплохие шансы, потому что Англия и Бельгия - не сильнейшие из фаворитов.



Мнение читателей. Что подсказывает ваша интуиция?

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Дерзайте и делитесь ожиданиями от чемпионата мира. На кону привычный кубок, который автоматически гарантирует победителю место в футбольной истории, но этот праздник уникальный, ведь пройдет в России. Успейте насладиться непередаваемой словами атмосферой веселья представителей десятков стран со всего мира, болейте за своих – как за хозяев турнира, так и за выбранных вами фаворитов. А может, чемпионат мира завершится сенсацией? Если так – будьте в числе первых, кто это предскажет.

Прогноз «Соккер.ру» (при поддержке подбрасываемой монеты): 1. Германия. 2. Франция. 3. Бразилия. 4. Португалия.