«Реал» мчится за «Барселоной»

сегодня, 21:30

В мадридском дерби выиграла команда, которая лучше спланировала игру. «Соккер.ру» предлагает поспорить о футбольной битве и судейских решениях.

У индейцев Амазонии существует обряд инициации для мальчиков. Ловят красных муравьев, прозванных бразильцами «пулями» - жалят так, что боль нестерпимая и продолжается 24 часа. Затем вплетают их в специальные перчатки и вешают в деревне.

Чтобы стать мужчиной в племени, нужно засунуть руки к муравьям и молча вытерпеть безжалостные укусы на протяжении десяти минут. До того, как тебя признают настоящим мужиком, надо несколько раз успешно пройти первобытный ритуал. А после обряда можно даже на время оказаться частично парализованным из-за количества полученного яда.

Этот ритуал подходит для описания свежего дерби Мадрида, поскольку правильно подчеркивает то, через что прошли арбитры. И то, как парализовало «Атлетико» - заклинило, сыграли ужасно. И то, как «Реал» вытерпел ужасный отрезок. С неудачным назначением тренера, игрой без игры при Солари, а теперь без лишних слов адаптировался к слабостям временного тренера.

Против «Барселоны» хватило на стартовый отрезок, а с «Атлетико» выиграли весь матч. Разумеется, поклонники «индейцев» найдут причины возмущаться отдельными решениями арбитра. Хименес вправду сначала схватил Винисиуса рукой, и только когда бразилец оказался в штрафной – зацепил его ногой. Но судья продолжил развивать эпизод, разрешил уругвайцу сделать выбор, и тот нарушил правила дважды подряд. По правилам можно назначать пенальти.

Засчитанный офсайд у Мораты перед голом тоже вызовет шумные споры, поскольку Альваро был близок к правильному положению и чистому мячу в ворота бывшего клуба, но гол отменили неслучайно – VAR у испанских арбитров есть, поэтому несколько квалифицированных рефери видели момент и могли оценить эпизод. Также арбитры не отменили гол Гризманна, хотя по ходу атаки явно был фол. А если бы работали предвзято, то именно так и поступили.

Рефери не все сегодня заметили – когда Морату зацепили в штрафной, надо было внимательней присматриваться к эпизоду, и Бэйла стоило наказать за неприличный жест после гола (хотя здесь судья мог банально не видеть). Но если вы посмотрите на статистику и вспомните, что «Атлетико» играл дома на стадионе, где почти не пропускает, то поймете, что результат не является нелогичным. Факты описывают прокол Симеоне и его бригады.

Цифровое измерение дерби Мадрида

Удары в створ: 2 - 4. Реализация – мать побед. По одиннадцать попыток было у команд, но в основном били мимо. В итоге на два голкипера с опытом игры за «Атлетико» собралось всего два сэйва, по одному на Куртуа и Облака. Возможно, Ян мог сыграть чуть лучше при пенальти – почти достал, и при ударе Бэйла, но в целом ругать его не за что. А вот «Реал» за 3 гола после 4 попаданий можно похвалить. Хотя и четыре точных выстрела, и два у «Атлетико» - скромный результат.

Точность передач: 73 % - 84 %. Для дерби, где обе команды умеют быстро развивать вертикальные атаки и ищут линию офсайда разница в браке в 11 % - очень большая. «Реал» аккуратнее работал с мячом, причем по касаниям заметно превосходил «Атлетико» - 747 касаний против 479, то есть вероятность потери у гостей была выше. Но мяч чаще отдавали сопернику хозяева, за что и поплатились. Эрнандес, Партей, Годин провалили игру в пас.

Владение мячом: 34 % - 66 %. «Реал» вел игру, «Атлетико» уступал в счете дважды до третьего мяча гостей, но перехватить инициативу на своем поле не сумели. Давненько у «сливочных» не было побед над «матрасниками» в Ла Лиге, но сегодня их день. Не сказать, что владение полностью описывает игру – «Атлетико» рубился жестко, собрал больше отборов и перехватов, но именно игра первым номером при попустительстве соперника обезопасила «Реал» от неприятностей при счете 1:2 в их пользу.

«Реал» ввяжется в чемпионскую борьбу?

Многое зависит от завтрашнего поединка «Атлетика» и «Барселоны». В Бильбао, если еще и Месси не сыграет, каталонцы могут прервать свою победную выездную серию против некогда неудобного соперника. Если это случится, то «Реал» окажется в пяти-шести пунктах от вершины, и за пятнадцать туров до финиша Примеры отрыв нельзя будет назвать невероятным.

Тем более, остается ответное Эль Класико, которое сыграют в одной серии со вторым поединком Кубка Короля. Так что сегодня «Реал» перевернул для себя сезон и накануне встречи с «Аяксом» напомнил, почему выиграл столько кубков чемпионов за последние годы. Команда настолько опытная, что им несложно реагировать даже на жесткие провалы, вроде двух поражений от ЦСКА в Лиге чемпионов или 6 поражений в Ла Лиге к середине февраля.

Зато «Барселоне» на днях не проиграли – после 5:1 неплохой результат, и «Атлетико» опередили в честном и довольно равном бою, когда говорим о командных моментах (8:8 по передачам под удар) или выстрелам по воротам (11:11). Но после такого дерби вопросы не к судьям, не к «Реалу», а скорее к «Атлетико». Как можно в настолько важной битве, которая позволяла закрепиться на второй строчке, так примитивно сыграть?

Диего Симеоне совершено не был готов к привычному и набившему всем оскомину за много лет «Реалу». И если Вальверде после аналогичной ошибки хотя бы на второй тайм перестроился, то у «Атлетико» хватало времени для камбэка, но они на него на наиграли – кроме отмененного гола Мораты достойных моментов не создали. А знали ведь, что «сливочные» набрали форму, понимали, что у Солари начало получаться в атаке.

Подозревали, что Модрич так часто отдыхает на поле, что на дерби может собраться. Симеоне сам хвалил Луку, а в итоге в его опорной зоне был проходной двор, и хорват сумел отдать передачу, которая окончательно похоронила шансы на яркую концовку и результативную ничью, в которую многие верили, анализируя состояние команд. Но вместо этого «Атлетико» пропустил дома трижды, что с ними случается крайне редко, и теперь о чемпионской борьбе можно разве что мечтать.

А вот «Реал» при правильной реакции на серию из пяти побед подряд в Ла Лиге возвращается. Нельзя приписывать им невероятный футбол – когда четырежды бьют в створ и трижды забивают, но речь о классе и реализации, а не о готовности сносить все стены на пути. Но «Реал» был в целом солиднее, не грубил так, как пытались игроки «Атлетико», поэтому вряд ли стоит спорить лишь о пенальти, которое реализовал Рамос – судья мог свистнуть в начальной фазе фола и назначить штрафной, но дождался второго и указал на «точку».

Но ведь Хименес нарушал правила и у штрафной, и на ее границе, а Каземиро и Бэйлу позволили сегодня отличиться. Красную карточку Партей схватил сам, без посторонней помощи. Хозяева за игру трижды ударили в створ, если считать удар Мораты. Очевидно провал «Атлетико», не триумф, но заработанный успех «Реала». Зато заявка на то, что 27 февраля в Кубке и 2 марта в чемпионате Испании получим удовольствие от двух эпичных классических битв за право на трофеи в исполнении заклятых соперников по Эль Класико. «Барселона» в феврале испанский сезон завершить не сможет – придется учитывать рывок «Реала».