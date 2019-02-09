«Реал» мчится за «Барселоной»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 10.5 3.2 1.55
20:30 88’  Брайтон энд Хоув 1:3  Бернли 5 3.25 1.85
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Матч завершен  Атлетико М 1:3  Реал 8.5 3.8 1.45
20:30 87’  Эспаньол 2:1  Райо Вальекано 3.85 3.4 2
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен  Фиорентина 0:0  Наполи 5.2 2.2 2.45
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 1.87 3.15 5
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 3.15 2.45 3.05
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 7.2 27
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 3.95 3.05 2.13
20:30 Идет второй тайм, 86’  Бавария 3:1  Шальке-04 1.08 10 39
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Бордо 1.12 7.5 36
22:00 16’  Страсбур 0:0  Анже 1.9 3.2 4.6
22:00 15’  Амьен 0:0  Кан 2.1 3.05 4
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 6.2 1.12
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 2:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 4.5 1.83 3.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 3.75 1.8 3.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.95 2.95 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.2 4.9 23
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.25 4.15 22
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 10 4.5 1.33
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 7.9 3.4 1.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 17 3.8 1.32
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 12 5.9 1.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.78 2.55 7.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.12 2 9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 3.2 1.9 4.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 15 3.85 1.32
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.05 16 19
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 3.7 1.88 3.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.2 4.6 29
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 7.6 4.1 1.42
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 23 4.7 1.2
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.28 4.2 21
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 3.1 1.77 5.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 3.1 2.03 3.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.45 3.5 11.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.25 4.8 18
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.3 3 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 4.05 1.75 4.05
20:30 88’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 8.5 3.55 1.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.1 2.9 3.85
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1:1 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.55 1.9 6.5
22:00 16’ Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 0:0 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 15’ Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 0:0 Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 45’ Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 16’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 3:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 1.1 8.5 20
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 4.9 2.7 2.03
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:3 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.5 2.3 4.05
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:1 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:1 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.04 12 50
21:30 43’ Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 0:1 Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 13’ Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 50 5.8 1.11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 4.6 1.42 6.2
20:30 86’ Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.4 2.05 3.35
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 32 9.5 1.06
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.28 4.4 14
21:30 43’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3 2.95 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1:1 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 3.75 1.65 5.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:2 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 3.85 1.63 5.2
22:00 15’ Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 0:0 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
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13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 3:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 2:2 Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
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18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
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«Реал» мчится за «Барселоной»

сегодня, 21:30
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В мадридском дерби выиграла команда, которая лучше спланировала игру. «Соккер.ру» предлагает поспорить о футбольной битве и судейских решениях.

У индейцев Амазонии существует обряд инициации для мальчиков. Ловят красных муравьев, прозванных бразильцами «пулями» - жалят так, что боль нестерпимая и продолжается 24 часа. Затем вплетают их в специальные перчатки и вешают в деревне.

Чтобы стать мужчиной в племени, нужно засунуть руки к муравьям и молча вытерпеть безжалостные укусы на протяжении десяти минут. До того, как тебя признают настоящим мужиком, надо несколько раз успешно пройти первобытный ритуал. А после обряда можно даже на время оказаться частично парализованным из-за количества полученного яда.

Этот ритуал подходит для описания свежего дерби Мадрида, поскольку правильно подчеркивает то, через что прошли арбитры. И то, как парализовало «Атлетико» - заклинило, сыграли ужасно. И то, как «Реал» вытерпел ужасный отрезок. С неудачным назначением тренера, игрой без игры при Солари, а теперь без лишних слов адаптировался к слабостям временного тренера.

Против «Барселоны» хватило на стартовый отрезок, а с «Атлетико» выиграли весь матч. Разумеется, поклонники «индейцев» найдут причины возмущаться отдельными решениями арбитра. Хименес вправду сначала схватил Винисиуса рукой, и только когда бразилец оказался в штрафной – зацепил его ногой. Но судья продолжил развивать эпизод, разрешил уругвайцу сделать выбор, и тот нарушил правила дважды подряд. По правилам можно назначать пенальти.

Засчитанный офсайд у Мораты перед голом тоже вызовет шумные споры, поскольку Альваро был близок к правильному положению и чистому мячу в ворота бывшего клуба, но гол отменили неслучайно – VAR у испанских арбитров есть, поэтому несколько квалифицированных рефери видели момент и могли оценить эпизод. Также арбитры не отменили гол Гризманна, хотя по ходу атаки явно был фол. А если бы работали предвзято, то именно так и поступили.

Рефери не все сегодня заметили – когда Морату зацепили в штрафной, надо было внимательней присматриваться к эпизоду, и Бэйла стоило наказать за неприличный жест после гола (хотя здесь судья мог банально не видеть). Но если вы посмотрите на статистику и вспомните, что «Атлетико» играл дома на стадионе, где почти не пропускает, то поймете, что результат не является нелогичным. Факты описывают прокол Симеоне и его бригады.  

Цифровое измерение дерби Мадрида

Удары в створ: 2 - 4. Реализация – мать побед. По одиннадцать попыток было у команд, но в основном били мимо. В итоге на два голкипера с опытом игры за «Атлетико» собралось всего два сэйва, по одному на Куртуа и Облака. Возможно, Ян мог сыграть чуть лучше при пенальти – почти достал, и при ударе Бэйла, но в целом ругать его не за что. А вот «Реал» за 3 гола после 4 попаданий можно похвалить. Хотя и четыре точных выстрела, и два у «Атлетико» - скромный результат.

Точность передач: 73 % - 84 %. Для дерби, где обе команды умеют быстро развивать вертикальные атаки и ищут линию офсайда разница в браке в 11 % - очень большая. «Реал» аккуратнее работал с мячом, причем по касаниям заметно превосходил «Атлетико» - 747 касаний против 479, то есть вероятность потери у гостей была выше. Но мяч чаще отдавали сопернику хозяева, за что и поплатились. Эрнандес, Партей, Годин провалили игру в пас.

Владение мячом: 34 % - 66 %. «Реал» вел игру, «Атлетико» уступал в счете дважды до третьего мяча гостей, но перехватить инициативу на своем поле не сумели. Давненько у «сливочных» не было побед над «матрасниками» в Ла Лиге, но сегодня их день. Не сказать, что владение полностью описывает игру – «Атлетико» рубился жестко, собрал больше отборов и перехватов, но именно игра первым номером при попустительстве соперника обезопасила «Реал» от неприятностей при счете 1:2 в их пользу.

«Реал» ввяжется в чемпионскую борьбу?

Многое зависит от завтрашнего поединка «Атлетика» и «Барселоны». В Бильбао, если еще и Месси не сыграет, каталонцы могут прервать свою победную выездную серию против некогда неудобного соперника. Если это случится, то «Реал» окажется в пяти-шести пунктах от вершины, и за пятнадцать туров до финиша Примеры отрыв нельзя будет назвать невероятным.

Тем более, остается ответное Эль Класико, которое сыграют в одной серии со вторым поединком Кубка Короля. Так что сегодня «Реал» перевернул для себя сезон и накануне встречи с «Аяксом» напомнил, почему выиграл столько кубков чемпионов за последние годы. Команда настолько опытная, что им несложно реагировать даже на жесткие провалы, вроде двух поражений от ЦСКА в Лиге чемпионов или 6 поражений в Ла Лиге к середине февраля.

Зато «Барселоне» на днях не проиграли – после 5:1 неплохой результат, и «Атлетико» опередили в честном и довольно равном бою, когда говорим о командных моментах (8:8 по передачам под удар) или выстрелам по воротам (11:11). Но после такого дерби вопросы не к судьям, не к «Реалу», а скорее к «Атлетико». Как можно в настолько важной битве, которая позволяла закрепиться на второй строчке, так примитивно сыграть?

Диего Симеоне совершено не был готов к привычному и набившему всем оскомину за много лет «Реалу». И если Вальверде после аналогичной ошибки хотя бы на второй тайм перестроился, то у «Атлетико» хватало времени для камбэка, но они на него на наиграли – кроме отмененного гола Мораты достойных моментов не создали. А знали ведь, что «сливочные» набрали форму, понимали, что у Солари начало получаться в атаке.

Подозревали, что Модрич так часто отдыхает на поле, что на дерби может собраться. Симеоне сам хвалил Луку, а в итоге в его опорной зоне был проходной двор, и хорват сумел отдать передачу, которая окончательно похоронила шансы на яркую концовку и результативную ничью, в которую многие верили, анализируя состояние команд. Но вместо этого «Атлетико» пропустил дома трижды, что с ними случается крайне редко, и теперь о чемпионской борьбе можно разве что мечтать.

А вот «Реал» при правильной реакции на серию из пяти побед подряд в Ла Лиге возвращается. Нельзя приписывать им невероятный футбол – когда четырежды бьют в створ и трижды забивают, но речь о классе и реализации, а не о готовности сносить все стены на пути. Но «Реал» был в целом солиднее, не грубил так, как пытались игроки «Атлетико», поэтому вряд ли стоит спорить лишь о пенальти, которое реализовал Рамос – судья мог свистнуть в начальной фазе фола и назначить штрафной, но дождался второго и указал на «точку».

Но ведь Хименес нарушал правила и у штрафной, и на ее границе, а Каземиро и Бэйлу позволили сегодня отличиться. Красную карточку Партей схватил сам, без посторонней помощи. Хозяева за игру трижды ударили в створ, если считать удар Мораты. Очевидно провал «Атлетико», не триумф, но заработанный успех «Реала». Зато заявка на то, что 27 февраля в Кубке и 2 марта в чемпионате Испании получим удовольствие от двух эпичных классических битв за право на трофеи в исполнении заклятых соперников по Эль Класико. «Барселона» в феврале испанский сезон завершить не сможет – придется учитывать рывок «Реала».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   10 / 777
сегодня в 22:12
1/4 ЛЧ можно преодооеть ,это же Реал
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   53 / 777
сегодня в 22:07
Барсу не догнать,это же Барса!
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