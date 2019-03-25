Разные соперники, но одинаковое желание пройти в полуфинал Тоттенхэм VS МС.

вчера, 16:40

До начала матча еще далеко, первый пройдет в апреле, но я уже сегодня решил поговорить, об этом противостоянии, которое перемещается снова из Английской Премьер-Лиги в Лигу Чемпионов. Многие знали, что четвертьфинальная пара может быть чисто-английской, но никак не могли предположить, что «Манчестеру Сити» и Хосепу Гвардиоле снова придется на этой стадии сразится с другим представителем АПЛ на этот раз «Тоттенхэмом» Маурисио Почеттино. Но из всех команд это более предпочтительный вариант, с точки зрения соперника, но не с точки зрения самого турнира.

Свое превью перед матчем я начну с того, что вспомню несколько четвертьфинальных встреч английских команд, а уже после подойду к разбору сегодняшних четвертьфиналистов. Отметим, что впервые за 10 лет все 4 представителя АПЛ пробились в эту стадию лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», а последние сыграют друг с другом.

Вспоминаем матчи четвертьфиналов ЛЧ между английскими клубами.

2003/2004 «Челси» - «Арсенал» 1:1 - 2:1.

В том сезоне «синими» руководил Клаудио Раньери, «канониры» вот который сезон проводили под руководством Арсен Венгера. В чемпионате «пушкари» шли без поражений, они и закончат тот сезон на первом месте с нулем в графе проигрыши, а для Клаудио Раньери это будет последний сезон у руля «аристократов», однако именно итальянец сумеет испортить им жизнь в лиге чемпионов. Естественно тот сезон еще для «пенсионеров» будет означать приход нового владельца Романа Абрамовича.

В первой игре, которая завершилась мирным исходом, голами по обе стороны отметятся за «синих» Эйдур Гудьонсен, а за «канониров» эквалайзер забьет Робер Пирес, также в конце игры подопечные итальянского тренера останутся в меньшинстве, за два горчичника будет удален Марсель Десайи. В ответной игре Раньери, как окажется сумеет помудрить с составом с первых минут выйдет играть Мельхиот и Хассельбайнк, но хозяева той встречи забьют первыми Хосе Рейес, но благодаря Фрэнку Лэмпарду и Уэйну Бриджу одержат в гостях волевую победу. Дальше «Челси» попадет на «Монако», и сенсационно проиграет вылетев в полуфинале.

2007/2008 «Арсенал» - «Ливерпуль» 1:1 - 2:4.

В первой игре команда Венгера сыграла в ничью с командой Бенитеса - 1:1, голами тогда отличились в первые полчаса Эммануэль Адебайор в составе лондонцев, в составе гостей ответный положил Дирк Кейт. На «Энфилде» состоялся результативный матч, прошлогодние финалисты ЛЧ прошли дальше забив сопернику четыре мяча, те ответили двумя голами. В той игре Диаби вывел «канониров» вперед, но Хююпя еще в первом тайме сравнял, а после исхода часы игры Фернандо Торрес вывел подопечных Рафы Бенитеса вперед - 2:1. Адебайор забивает во второй игре сравнивая - 2:2, и казалось по разнице голов дома дальше проходят подопечные Венгера, однако через минуту «Ливерпуль» получил право пробить пенальти, которые реализовал -3:2 тогда Стивен Джеррард, однако точку в матче окончательно ставит Райан Бабель - 4:2, сейчас голландец выступает снова в АПЛ за «дачников».

Тогда «Ливерпуль» выйдя в полуфинал уступит по сумме двух игр путь в финал «Челси». А тот год получится чисто английским в финале в Москве сыграют МЮ и «Челси», а победу одержат подопечные Фергюсона. Сегодня некоторые эксперты считают, в этом году финал снова может оказаться чисто английским, если три клуба пройдут в полуфинал, тем более представители родоначальников футбола или туманного Альбиона выглядят превосходно в этом розыгрыши, раз снова четыре клуба прошли в четвертьфинал ЛЧ .

2008/2009 «Ливерпуль» - «Челси» 1:3 - 4:4.

В этом матче английские команды находились под руководством двух иностранных тренеров - «Ливерпуль» тренировал Рафаэль Бенитес с которым до этого два раза играли в финале и одержали одну победу в 2005 году, а «Челси» находился под руководством Гуса Хиддинка, который годом ранее привел сборную Россию к бронзовым наградам ЧЕ -2008.

И так судьба путевки была решена на «Энфилде», когда в первом матче «Челси» одержал волевую победу благодаря дублю Бранислав Ивановича и голу Дидье Дрогба, а единственный мяч за «красных» забил Фернандо Торрес, который после будет выступать за «синих». Но вторая встреча получилась на заглядение, при этом «Ливерпуль» к середине первого тайма вел со счетом - 2:0, благодаря голам Фабио Аурелио и Хаби Алонсо, казалось они смогут перевернуть исход двухматчевого противостояния, однако во втором тайме все пошло по другому сценарию, возможно в той игре красным не хватало Стивена Джеррарда. В самом начале второго тайма забил Дрогба после ошибки вратаря Пепе Рейны, который в той игре допустил слишком много ляпов. Затем бразилец Алес и Фрэнк Лэмпард сделали счет уже - 2:3 в свою пользу, однако «Ливерпуль» нашел в себе силы забив еще два мяча стараниями Лукаса Лейвы и Дирка Кейта - 4:3. А еще один мяч в той встречи забил Лэмпард, оформив дубль, результативно итог - 4:4. После этого «Челси» в полуфинале встретится с «Барселоной», и то противостояние получится более чем скандальным, ведь дальше пройдет будущий чемпион команда Гвардиолы.

2010/2011 «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:0 - 2:1.

Тогда МЮ еще находился под руководством Алекса Фергюсона, а «Челси», как и сегодня возглавлял итальянский специалист Карло Анчелотти, оформив в 2010 году золотой дубль для «синих». Две игры выиграли «красные дьяволы», в первой игре в гостях в той встречи отличился Уэйн Руни, в ответной игре забивал Пак Джи Сун и Хавьер Эрнандес, гол престижа забил Дидье Дрогба, и то ту игру «синие» заканчивали в меньшенстве. Тогда подопечные Фери дошли до финала, на пути к нему в 1/2 обыграли немецкий «Шальке», но в финале проиграют повторно, как и в 2009 году «Барселоне» Гвардиолы, который сейчас возглавляет «горожан» в АПЛ .

2017/2018 «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 3:0 - 2:1.

Уже в первой игре на «Энфилде» «Ливерпуль» по сути решил исход встречи выиграв крупно - 3:0, в ответной игре «Манчестер Сити» с первых минут начал осаду забили быстрый гол, после у них отняли второй мяч, что в итоге и определило, исход встречи, когда «красные» одержали вторую, и на этот раз волевую победу - 2:1. В том сезоне феерил Салах, забивая каждому сопернику на всех стадиях турнира, кроме финала. А Клопп по личным победам вырвался на время вперед, да и по сути в АПЛ только немецкий специалист за один сезон три раза обыгрывал Гвардиолу, что является наверно рекордом персональных встреч. После вышли в полуфинал, где с большим везением прошли «Рому», и вышли в финал. Но там они были остановлены «Реалом» и их 12 игроком на поле. Очередная лига чемпионов с победой «Реала» не проходила без судейских подачек.

2018/2019 «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» ?? - ??

Последние их баталы между собой.

Их истории противостояния насчитывает порядка 156 матчей, и баланс побед и поражений примерно равный: «шпоры» выиграли 60 очных встреч, «горожане» одержали 62 победы, и еще 35 раз была зафиксирована ничья. В последнее время «Горожане» нещадно лупят соперника, как дома, так и в гостях, в последний четырех матчах забивают в среднем по два гола за игру. «Шпоры» в последнее время могут рассчитывать лишь на везение, победив их в последний раз пару лет назад у себя дома.

В новом сезоне «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» играли в конце октября, тогда поле хозяев было не в лучшем состоянии, когда пришлось играть, так сказать на картофельном поле, после того как на нем сыграли в Регби. Минимально победили гости, в самом начале на шестой минуте забил Риад Марез, которого «шейхи» подписали перед стартом сезона из «Лестер Сити». Следующая игра уже в рамках АПЛ пройдет в конце апреля, после их двух-матчевого батала в Лиге Чемпионов.

Выводы: все говорит о том, что на сегодняшний день МС выше классом, «Тоттенхэму» ничего особо не светит и в этом матче, как и в противостоянии Почеттино - Гвардиола, о котором речь пойдет чуть дальше. Но стоит сказать перед стартом сезона «шпоры» выиграли первый трофей, на международном кубке чемпионов заняв итоговое первое место.

А что там в Англии.

Команда Маурисио Почеттино неожиданно для многих и для себя попала в восьмерку сильнейших ЛЧ . Давненько «шпоры» не пробивались до этой стадии кубка, и вот сейчас у них есть отличные шансы на то, чтобы сотворить настоящую историю. Фактически команда уже выбыла из гонки за трофеи в сезоне английского чемпионата. В АПЛ после досадного поражения от «Саутгемптона» - 1:2, команда лишилась окончательно шансов побороться за корону чемпионата. Им на сегодня еще надо решить свою судьбу, ведь теперь они стоят под угрозой не попадания в четверку сильнейших, так как их вплотную догнали «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», у которых вроде запас сил на окончание сезона явно побольше, чем у подопечных аргентинца. В кубке Лиги «Тоттенхэм» остановился на стадии полуфинала проиграв в нем в лондонском дерби «Челси», в кубке Англии клуб проиграл в 4-ом раунде еще одному представителю Лондона «Кристал Пэласу».

Команда Хосепа Гвардиолы довольно легко прошла до этой стадии, и в этом сезоне им под силу сделать требл: одержать победы в АПЛ , Кубке Англии и Лиги Чемпионов, плюс они уже защитили трофей выиграв повторно кубок Лиги, переиграв в финале «Челси». Если в прошлом сезоне на этой стадии в АПЛ уже закончилась борьба, и они единолично властвовали в чемпионате на первом месте, то сегодня они вплотную ведут борьбу с «Ливерпулем» в чемпионской гонке за корону АПЛ , да и «мерсисайдцам» играть в четвертьфинале ЛЧ . В прошлый раз они играли друг с другом, и подопечные Гвардиолы сошли с дистанции на этой стадии, уступив путь ребятам Клоппа, сегодня они играют с «Тоттенхэмом». В кубке Англии они единственные из ТОП-6, кто пробился в полуфинал, где сыграют с «Брайтоном», на пути со скрипом прошли «Суонси Сити» представителя чемпионшипа - 2:3, а если пройдут в финал, там их будет ждать «Вулверхэмптон» или «Уотфорд», так что они явные фавориты на главный национальный кубок страны.

Выводы: Если Для «Тоттенхэма» единственный трофей это кубок чемпионов, да и борьба в лиге еще не окончена, они на остатках сил кое-как волочат ноги в последних играх, то у «Манчестер Сити» продолжение борьбы на трех фронтах, а хватит ли у них сил на окончание сезона, чтобы оформить требл, как это проделал МЮ в 99 году, думаю запас прочности у них поболее, чем у «шпор».

Их путь к четвертьфиналу.

«Шпоры».

Итак начнем с хозяев, лондонские ребята первым примут гостей из «Манчестера». «Тоттенхэм» в этом розыгрыше попал в одну группу с «Барселоной», «Интером» и ПСВ . Начало турнира вообще не предвещало ничего хорошего на старте «шпоры» начали турнир с двух поражений, в первой игре хоть и вели в счете, но уступили в итоге «Интеру» в гостях - 1:2. Во второй игре дома команда аргентинца и во все была разбита «Барселоной» - 2:4, третий тур завершился результативной ничьей с ПСВ - 2:2. Уже тогда показалось многим, что для них путь в турнире закончен, но в ответных играх они сумели зацепиться за результат, но еще надо было, чтобы и соперники сели в лужу. В четвертом туре дома «Тоттенхэм» переигрывает с минимальным счетом на этот раз неуступчивый голландский клуб - 2:1, а вот в пятом туре они добывают важную викторию над миланским клубом благодаря единственному голу Кристиана Эриксена за 10 минут до конца игры. Эта победа окажется решающей из-за голов забитых дома. Шестой тур не обошелся без везения «шпоры» отправились в гости на «Камп Ноу» к «Барселоне», которая уже добыла для себя путевку в следующий раунд, получилась ничья - 1:1. Многие конечно могут сказать, что «сине-гранатовые» могли специально отдать игру, но это не так дружина Маурисио билась на равных, и заслужила тот результат, который их в итоге устроил. «Интер» же не сумел добиться успеха, также была ничья, да еще пришлось отыгрываться - 1:1, по 8 очков в группе, и по домашним победам дальше прошли лондонцы. Действительно получилась вязкая и упорная борьба в группе.

В 1/8 финала им попалась дортмундская «Боруссия», естественно на «шпоры» никто не ставил, все отдавали предпочтение единоличному лидеру на тот момент бундеслиги. Но уже первая игра на «Уэмбли», и итоговый счет - 3:0 в пользу «Тоттенхэма», вроде как и решил исход встречи. Многие конечно говорят, мол шпорам опять повезло, соперник к тому моменту поплыл, не выдержав колосальной нагрузки борьбы в чемпионате и лиге. Однако дома «Боруссия» имела много шансов для взятия ворот, благо голкипер Уго Льорис, чемпион мира справился с давлением, и не раз спас команду, это позволило клубу, и в ответной игре победить, на этот раз минимально - 1:0.

«Горожане».

«Манчестер Сити» вот который раз попадают в слабую группу, то ли так удачно им везет на соперников, то ли шейхи подогревают шары, а может просто, кто-то боится, что Гвардиола не выйдет в первые из группы. Соперники, ну со смеху можно помереть «Шахтер», «Хоффенхайм» и «Лион». В прошлом сезоне им попались хорошо знакомый донецкий клуб «Шахтер», с которым тоже тогда возникли проблемы проиграв одну игру, также был «Наполи» и «Фейеноорд», как видим гранды с ними в одну группу не попадают все сплошные середняки. Может это все для того, чтобы они занимали первое место, ведь если будут вторыми, могут и на серьезных соперников в 1/8 попасть. И то начала пути этого розыгрыша началось с домашнего фиаско, проиграв французскому клубу - 2:1. Вы только подумайте, клуб с такими доходами, тренером и составом на три команды, проигрывает дома. Затем последовали две победы, кое-как переиграли в гостях «Хоффенхайм» - 1:2, и без проблем разобрались с «Шахтером» - 0:3, с шестью очками в активе они закончили тогда первый круг. Во втором раунде стартовали с великой наверно с точки зрения счета, но не класса победы над «Шахтером» - 0:6, но в пятом туре снова не смогли одолеть «Лион», скатав ничейку - 2:2. Французские клубы им не по зубам, помним помним, как «Монако» два года назад их выбивало из 1/8, а в шестом туре снова минимально с тем же счетом -1:2 переиграли немецкую команду. Вышли с первого места.

А в 1/8 им попался ну уж совсем мертвый соперник, который болтается как полнейшее дно в бундеслиге «Шальке», правда в первой игре кое-как отскочили на победу - 2:3, а после ну гроссмейстерски по-чемпионски обыграли их же - 0:7. И вот еще одно доказательство, что «горожанам» второй год подпихивают легких соперников на данной стадии, то был «Базель», а сейчас оказался один из аутсайдеров немецкой лиги, хотя им и «Монако» подпихнули разок для пробы, но французы тогда на этой стадии им наваляли так, что до сих пор искры стоят перед глазами, сейчас достается, что по проще.

Выводы: Если «Тоттенхэму» пришлось потеть, и в группе, и в 1/8, чтобы пробраться до этой стадии, показывая в некоторых матчах зубы, и добывая нужные тяжелейшие победы, при этом как помним не укомплектовав состав, играя одним и тем же весь сезон, достойно вышли из группы, да они окажутся аутсайдерами этой игры, но по своему духу они победители. «Манчестер Сити» на легке прошелся до этой стадии, и то умудрились снова лажанутся проиграв «Лиону» в группе, как и годом ранее их все запишут заочно в фавориты, естественно, а как иначе МС фаворит, которые снова из гигантов, и главных соискателей превратится могут в карликов этой пары. Помним, помним прошлый сезон, и эту весеннюю стадию, как Юрген Клопп и «Ливерпуль» их фейсом об тэйбл возили в двух играх, как они жаловались после второй игры, что у них украли гол. «Шпоры» могут проделать тоже самое, просто Почеттино, не Клопп, не умеет справляться в кубковых матчах с Гвардиолой или с соперником равной величины, как например игры в этом сезоне с «Челси» на кубке лиги. В прошлом году «Тоттенхэм» остановился на стадии 1/8 уступив «Ювентусу», в этот раз они прошли эту стадию, «Манчестер Сити» дошел до этой же стадии, но уступил «Ливерпулю», также для первых это шанс превзойти 1/4 финала сезона 2010/201,1 когда они впервые за долгое время прошли сюда, но были остановлены «Реалом».

Тем более для тех и других второй раз шанс выйти в полуфинал главного турнира европы, «шпоры» это делали давным-давно в сезоне 1961/1962, а «горожане» это делали недавно в сезоне 2015/2016. Да и для МС пора бы уже доказывать, что они способны на больше чем просто в АПЛ лидировать, пора на еврокубок повлиять. А для команды Почеттино четвертьфинал это уже достижение, возможно его игроки Кейн, Алли, Эриксен, Сон смогут сотворить новейшую историю и шагнуть дальше.

Противостояние Почеттино VS Гвардиола.

Их столкновение тренерских идей произошло еще в чемпионате Испании, аргентинец возглавил «Эспаньол» в начале 2009 года, а испанец к тому времени уже покорял чемпионат с «Барселоной», идя на первом месте. Как думаете над кем отпраздновал Маурисио свою первую победу в качестве главного тренера клуба? - если догадались, то правильно над «Барселоной» Хосепа, да еще и на «Камп Ноу» - 2:1. Да, и первое поражение Гвардиоле в АПЛ нанес именно Почеттино, и об этом перед встречами иногда напоминает Гвардиола - "Я помню кто победил меня первым, это был «Почеттино и его „Тоттенхэм“». Тогда подопечные испанца изящно уничтожали на своем пути своих соперников, в первых шести турах АПЛ одержали 6 побед на старте, и без проблем возглавляли таблицу, пока они не встретились в рамках 7 тура, где «Тоттенхэм» без шансов прихлопнул «Сити» на своём поле 2:0. Но Почеттино не всегда может похвастаться серией побед над своим оппонентом в личных встречах, хотя как видим начинает за здравие. На данный момент аргентинец выиграл всего две игры, испанец побеждал в восьми матчах, и еще трижды их клубы разошлись миром. В последних играх Пеп доминировал со своими подопечными над дружиной Почеттино.

Гвардиола выбирает для работы всегда фаворитов, чтобы всегда бороться за главные трофеи, Почеттино же идет в средние клубы, где он может показать свои тренерские способности. Чтобы попасть в когорту лучших тренеров планеты о которых сейчас часто говорят на футбольных полях, испанцу пришлось завоевать много кубков, и быть везде первым, аргентинец же попал сюда не выиграв ни одного трофея, но его принцип игры и успехи клуба привлекают к нему внимание. Оба играли против друг друга, когда были игроками, теперь они это делают в роли тренеров. Что их может объединять спросите вы, по мимо красивого футбола, схожей в некоторых аспектах игры, построение их тактических идей, это Марсело Бьелса, с которым в разное время встретились, но оба понабрались, каких-то идей.

Команда Гвардиолы всегда нацелены на максимальное количество времени владении мяча, и это дает результат забивать большое количество голов в ворота соперников в большинстве матчей за сезон, у команды Почеттино не всегда количество времени владения в процентном соотношении может влиять на итоговый счет, скажем «шпоры» могут владеть 70% времени мячом, при этом могут забить всего два гола, и те же два мяча они забивают с меньшим количеством владения 52%.

Маурисио Почеттино.

Сам аргентинец уже заслужил с одной стороны похвалу, создав боевую команду, которая играет в яркий и красивый футбол, игроки раскрылись с лучших сторон, и на них, как и на самого специалиста нацелились многие клубы. При этом «шпоры» остаются единственным клубом, который никого не купил в этом сезоне, играют на тех запасах, которые есть, и то подопечные Почеттино продолжают бороться за четверку сильнейших клубов АПЛ , правда как видим запасов сил не всегда хватает, как и годами ранее, но за счет своего характера, и желания играть оказываются одними из лидеров.

С другой стороны Почеттино уже пять лет в клубе, и ничего до сих пор не выиграл. Он может сколько душе его угодно, говорить, что мы играем не для того, чтобы трофеи собирать, а для чего то большего, но что может быть важнее трофеев? неужели просто красивая игра, сохранение лидеров, ведь уже сыт не будешь простым попаданием в ТОП-4, хотя на большее «шпоры» особо никогда не претендовали ранее до аргентинца в АПЛ , разок с Реднаппом попадали в ЛЧ , и доходили до четвертьфинала, как и сейчас, но реальность такова, сегодня если ты ничего не выигрываешь, даже второсортные кубки, и не выходишь хотя бы в финал турниров (хотя один был в 2015 финал кубка лиги проиграв Моуриньо и его «Челси»), то начинают многие задумываться, а что сам тренер тут вообще делает? Он уже по моему и сам не верит, в то что он что-то добудет или игроки ему принесут в виде трофея, начинает задумываться об уходе, ставит ультиматумы в устной форме, мол - «Я не волшебник и не могу побеждать без вливаний в команду». А еще аргентинца совсем недавно дисквалифицировали за перепалку с арбитром лиги Майком Дином в игре с «Бернли».

Можно его конечно раскритиковать сейчас, и словами добить, ведь по сути Почеттино никто не критиковал за отсутствие результата, и пристально за ним футбольные СМИ , эксперты или бывшие игроки не следили, и не критиковали за слабую порой игру клуба, как делают скажем в МЮ с Моуриньо. Но там есть с чем сравнивать, Ферги, а тут то не с чем, не будешь же вспоминать, что было при царе горохе, то есть при легендарном Билл Николсоне 60-лет назад, хотя на днях я вспоминал как он побеждал. Сегодня стоит напомнить, как Маурисио уступил в 2016 году титул Раньери и его «Лестеру», ведь итальянец никогда особо не выделялся рвением к трофеям, а это первый камень в огород аргентинца, тебя обошел по сути тренер неудачник, как и сам клуб, затем пропустил вперед «Арсенал», (благо сейчас канониры третий сезон подряд снизу смотрят наверх на «шпоры»), и в добавок - 1:5 от вылетевшего «Ньюкасла» после ужина с Фергюсоном. Но тогда можно было списать на некое невезение в конце сезона, а что дальше. Уже в 2017 году, когда новичок Антонио Конте выигрывал Титул с «пенсами», аргентинец даже тут как знающий и опытный тренер лиги пропускал вперед соперников, не выработав инстинкт победителя, хотя возможно это сам менталитет клуба, который так и звучит в одном фильме "И дном не был и до вершины не добрался, как «Тоттенхэм», и конечно проигрыши два сезона подряд в полуфиналах кубка Англии, а в это раз даже до туда не добрались. Правда в этом сезоне до полуфинала кубка лиги дошли, вроде победили сначала, а во второй игре не смогли удержать преимущество над «Челси», и еще с одним новичком Маурицио Сарри, под которым так и раскачивается сегодня кресло главного тренера. Так, и хочется задать вопрос «Почеттино, но сколько раз ты еще будешь, физрук позорится?» Конечно и господина Леви тоже не следует забывать этого скупердяя и скрягу, ну и новый стадион на который тоже надо тратиться. Но именно порой Почеттино несет результат игры своих подопечных на поле, плюс даже трансферы он делает не в угад, а еще просит больше денег, чтобы наверно еще больше подписать шлака: из хороших Алли, Сон и Альдервелерд зашли, а про деревянных Льоренте и Янсенна можно не вспоминать, но так и тянет об этом напомнить.

Хосеп Гвардиола.

Этот наставник уже давно получил статус «ТОП», а его команда мне кажется в новом сезоне стала еще сильнее, если судить с какой легкостью они разбивают своих соперников в чемпионате, в среднем за игру накидывают по три гола, они будто способны собрать все трофеи в конце сезона. Хотя Гвардиола убежден, до сих пор, ведь странно слышать от такого тренера « МС еще до сих пор не готов выиграть главный кубок европы». Наверно все и вся могла выиграть только «Барселона» в 2009 году, хотя МС в прекрасной форме, но ментальностью кубковых побед они не могут похвастать, ведь до сих пор у них всего один еврокубок 1970 года, согласитесь странно видеть фаворита без больших успехов на европейской арене, ведь им успех в ЛЧ даже не может обеспечить лучший тренер современности.

Сегодня Хосеп занимает 5 место среди лучших тренеров за всю историю футбола по версии «франц футбола» уступая только Ринусу Михелсу, создателю тотального футбола в Голландии, великому шотландцу сэру Алексу Фергюсону, итальянцу Сакки, и своему так сказать наставнику по «Барселоне», и где-то даже учителю Йохану Кройфу, который научил «Барселону» побеждать в кубке чемпионов. Испанец на сегодня среди пятерки лучших действующий тренер, которому предстоит еще много чего выиграть, и даже где-то научится, ведь нужно постоянно совершенствоваться, чтобы держать себя в тонусе.

В первом сезоне у испанца толком ничего не получилось, клуб не выиграл ни одной награды, но после был рекордный сезон, когда они набрали 100 очков в чемпионате обновив рекорд 2005 года «Челси» и Жозе Моуриньо, также взяли и кубок лиги. В этом сезоне его команда снова борется за высокие места в АПЛ , где им достойную конкуренцию составляет только «Ливерпуль» Юргена Клоппа. «Горожане» уже выиграли второй сезон подряд кубок лиги, прошли в полуфинал кубка Англии, но самый важный шаг для Гвардиолы это положительное выступление в лиге чемпионов, ведь в большей степени его за этим и приглашали. Прошлые разы оказались ну очень неудачными, первый раз, это был как первый опыт с «Сити» вылетели от «Монако» в 1/8, дальше последовал вылет в четвертьфинале от «Ливерпуля». Ведь его подопечные прощались с ЛЧ проиграв не фаворитам кубка, а уступив темным лошадкам, на которых перед началом турнира никто всерьез не рассчитывал. Если вылетят сейчас, думаю Пеп не избежит критики в свой адрес. Критика может быть вот такой «Гвардиола только с Барсой мог побеждать в ЛЧ , как Месси, который только в майке сине-гранатовых добивается успеха, за ее пределами оба неудачники». Хотя шейхи и персофаны должны вообще благодарны, что их возглавляет сегодня такой, не побоюсь этого слова великий специалист. Что отличает Гвардиолу от своего сегодняшнего оппонента по четвертьфиналу, да и вообще от других наставников, это его умение с каждым клубом добиваться успехов и максимума, побеждать в Лиге, и брать различные трофеи. Да и вообще у меня нету никаких нареканий к его работе с клубом.

Выводы: Да понятно Гвардиола - Гений, и в этом двух матчевом противостоянии выйдет снова победителем, правда его подопечные как и годом ранее могут допустить ошибки, которые могут не позволить испанцу пройти в полуфинал, и снова остановятся на данной стадии. А Почеттино не того калибра тренер, чтобы бодаться с Пепом на равных, и доминировать против него в личных встречах. Хотя Лига Чемпинов это особенный турнир, где у Маурисио может появится шанс взять реванш за прошлые провалы. Оба наставника желают, чтобы их команды прошли дальше, оба тренера хотят большего в этом сезоне в лиге чемпионов.

Статистика лидеров.

У Сити в чемпионате Серхио Агуэро лидер команды по голам он забил 18 голов и выдал 6 передач, вторым является Рахим Стерлинг 15 голов и 8 результативных пасов, дальше идут Лерой Сане и Давид Сильва, У «шпор» Кейн с 17 голами и 4 пасами, у Сона 11 голов и 5 ассистов, дальше идет Кристиан Эриксен. В лиге чемпионов лидеры также являются фаворитами по голам Кейн и Агуэро с пятью голами, дальше опять с четырмя мячами идут Лерой Сане + пять ассистов и Габриэль Жесус также 4 гола.

Выводы: У «горожан» даже игроки более сплачены и нацелены побеждать, а «шпоры» могут рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств у чужих ворот.

Мой прогноз: Мне кажется в полуфинал с большой долей вероятности пройдет «Манчестер Сити», дома «Тоттенхэм» возможно сможет зацепиться за ничью - 1:1 или 2:2, а все решится на поле «горожан».