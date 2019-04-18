«Ливерпуль» разбил «Порту» и собирается остановить Месси

вчера, 12:30

В самой однозначной четвертьфинальной паре не возникло даже тени интриги по ходу соперничества. «Соккер.ру» - о легком выходе «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов.

В двух четвертьфинальных парах успехов добились заведомые «андердоги», причем «Аякс» и «Тоттенхэм», которые сыграют друг против друга в следующем раунде, подарили запоминающиеся сказки футбольным болельщикам и Лиге чемпионов в ответных матчах. А вот два других полуфиналиста, которым предстоит разыграть одну путевку в финал на двоих, подтвердили свое превосходство хладнокровно и безжалостно. «Барселона» по сумме двух встреч разбила «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0, а «Ливерпуль» выиграл дуэль у «Порту» 6:1! Никаких шансов для «драконов», что бы там ни говорил Сержиу Консейсау:

Считаю, это несправедливый результат: мы не заслуживали счёта 0:2 на «Энфилде». Сегодня мы знали, что можем пройти в полуфинал. Мы подготовили подходящую, на мой взгляд, стратегию, и поначалу нам удавалось всё. Но в первый же раз, когда «Ливерпуль» вошёл в нашу штрафную площадь, это закончилось голом. У «Ливерпуля» было четыре удара в створ, и они забили четыре мяча, что говорит о качестве их команды. Мы заслуживали большего, публика заслуживала большего, но наша сегодняшняя игра должна оставить положительное впечатление о португальском футболе. Это была потрясающая Лига чемпионов для «Порту», мы не забудем эту кампанию. А «Ливерпуль» – очень сильная команда.

Статистика не всегда справедлива

Признаться, я не вполне понимаю, о какой несправедливости и упущенных судьбоносных возможностях может говорить тренер команды, продувшей двухматчевую дуэль со счетом 1:6. Но зерно правды в словах Консейсау есть: «Ливерпуль» - очень сильная команда, а реализация моментов говорит о качестве исполнителей «красных». За два матча против «драконов» команда Клоппа нанесла 8 ударов в створ ворот противника и забила 6 голов. Это действительно царская реализация. У «Порту» в общей сложности 11 попаданий в створ и только 1 гол. Но говорить нужно не только о разнице команд исключительно в завершающей стадии. «Ливерпуль» ведь и моменты себе создавал «чистые» - посмотрите, с каких позиций забивали Мане, Салах, Фирмино и ван Дейк, как отправил мяч в ворота Касильяса тот же Фирмино в матче на «Энфилде».

У «Порту» не было таких качественных моментов, поэтому кивки в сторону статистики от Консейсау не принимаются, а достойно ли сыграла его команда? Это вообще понятие растяжимое. Большую часть матча на «Энфилде» «Порту» сидел в окопах, в домашней игре выглядел смелее, но ведь и «Ливерпуль» приехал в Португалию не с пустыми руками и действовал с оглядкой на результат первой игры, что отразилось и на стратегии, и стартовом составе мерсисайдцев, в котором не нашлось места Хендерсону и Фирмино. «Драконы», конечно, не безропотно сдались, но и гордиться особенно нечем, кроме самого факта достижения четвертьфинальной стадии.

Локальный бунт «Порту» в дебюте

Однако когда матч на «Драгау» стартовал, все было не столь однозначно, но изначально явно читалось условие: у «Порту» будет шанс перевернуть ход дуэли только в том случае, если удастся сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Ну да, в теории можно было поверить в победу «драконов» 2:0 в основное время – почему бы и нет, ведь с таким счетом «красные» проигрывали даже в Белграде «Црвене Звезде». А вот в то, что «Порту», пропустив, сможет забить в ворота «Ливерпуля» четыре мяча, не верилось категорически. Если «Ливерпуль» забивал на «Драгау» один мяч, то устраивающие хозяев результаты начинались с 4:1 – со счета, с которым они сами проиграли.

Но в дебюте-то матча «Порту» не только о сохранности своих ворот думал, но и стремился забить, создав ряд моментов средней руки. Хесус Корона закручивал мяч в дальнюю девятку, но промахнулся по высоте; Марега бил с разворота, удар получился несильным и Алиссон без труда забрал мяч намертво. Была еще относительно острая подача с углового и неудачный удар того же Марега слета с выгодной позиции. Действительно, «Порту» сумел создать стартовое хозяйское давление, но покривлю душой, если скажу, что «драконы» создали шикарные шансы и были прямо-таки обязаны забивать. Ну, а уже в середине первого тайма в разборку вмешался VAR , чтобы прикончить надежды «Порту».

VAR -нокаут

«Ливерпуль» провел атаку левым флангом, после которой Салах кружился в штрафной площади, а его неудавшийся удар превратился в голевую передачу на Мане, однако арбитры не засчитали гол из-за офсайда у Садио. Впрочем, VAR помог изменить мнение, хотя лично мне ни один повтор не дал четкого понимания. Пока нога Салаха находится на мяче, положение его партнера меняется с правильного на неправильное. Разница в доли секунды дает разный стоп-кадр. Остается только считать, что спорный даже при просмотре видео эпизод судьи трактовали в пользу атаки, что правильно.

Формальности

На этом борьба за выход в полуфинал закончилась официально. Во втором тайме сам Салах, вышедший на замену Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк забили по мячу в ворота «Порту», а «драконы» ответили лишь голом будущего защитника «Реала» Эдера Милитао. Бывший же вратарь «Реала» Касильяс вновь потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» в двухматчевой дуэли в плей-офф Лиги чемпионов. С командами Икера такое случается в третий раз: в сезоне 2008/09 с «Реалом» проиграл 0:5 по сумме двух матчей, повторил этот результат с «Порту» в прошлом сезоне, и вот теперь опять поражение с общей разницей в пять мячей – 1:6. Прощайте, «драконы»! Добро пожаловать в полуфинал, «Ливерпуль»!