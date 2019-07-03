Групповой этап КАН-19: Салах, Мане и Мадагаскар

сегодня, 14:58

Сенсационное выступление скромной сборной, голы звезд «Ливерпуля» и северное господство напоминают «Сокккер.ру» о КАН в Египте.

Мохамед Салах – фараон Египта

Нападающий, как говорят туристы из Европы, действительно на каждом углу в Египте. У него особый статус в стране, и если хотел бы стать в будущем президентом – легко осуществил задачу, поскольку египтяне обожают форварда «Ливерпуля», считая его скромным и крутым.

А тот помогает сборной, ведь уже забил 2 мяча на турнире и показал, что готов смыть позор ЧМ -2018 в России. Салах в порядке, как и сборная Хавьера Агирре – выиграли дома 3 матча из 3 в группе, забили 5 мячей, не пропуская в свои ворота. Хозяева-фавориты, как порой бывает.

И лидер – как фараон. Дошло до того, что Салах смог защитить напарника по сборной Варду – 25-летний хавбек додумался в Сети непристойно приставать к египетским красоткам, а одна из них – модель, опубликовала переписку. Мохамед попросил дать Амру еще один шанс, за это получил на орехи от египтянок и феминисток.

Но поскольку Варда сыграл лишь 20 минут с командой Зимбабве, то он не в центре внимания. На Кубке Африки пока один герой – сборная островного Мадагаскара.

Мадагаскар – открытие КАН-2019

Врать не стоит, ничего необычного в сборной Мадагаскара нет. Разве что фамилии у футболистов труднопроизносимые для европейца. Рандрианасоло играет с Ракотаарисоа, а Рандрианарисоа (не путать с первым в списке) может помогать участвовать в атаках Ракотохарималале. Хорошо, что Геннадий Сергеевич не комментирует матчи сборной Мадагаскара – пришлось бы сокращать фамилии героев КАН-2019.

Зато команда, на которую никто не ставил, не просто вышла в плей-офф – что многие сделали с третьего места в группах (не повезло только Анголе и Кении), а возглавила свой квартет. Гол Марко Илаймахаритры в матче против грозной сборной Бурунди позволил аутсайдеру не просто одержать первую в истории победу в финальной части Кубка Африки, но найти в себе силы, чтобы позже грохнуть команду Нигерии – 2:0.



Мадагаскар ведет вперед Шарлес Андриашапиноро, который забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу – лидер КАН по «гол плюс пас» вместе с Унасом из «Наполи», Слимани из «Фенербахче» и Кессье из «Милана». Кстати, на самом деле у мадагаскарского Шарлеса фамилия не Андриашапиноро, а Андриаматсиноро, но согласитесь – менее геройскими от этого не становится.

Теперь про остров будут вспоминать не только те, кто с детьми смотрел одноименные мультфильмы. Кстати, вот так Мадагаскар празднует исторические победы сборной (осторожно - на видео визжат):



В плей-офф намечаются крутые схватки

Крепкая сетка плей-офф получилась! Нигерия или Камерун сразу сыграют между собой, поэтому трудно сказать, кто же фаворит. Сборная тренера Зеедорфа не показала себе в группе – разница мячей 2:0 и второе место после Ганы, но и нигерийцы проиграли Мадагаскару. А плохая новость для двух команд – им по сетке достанется победитель матча Египет - ЮАР .



Также нельзя исключать, что пересекутся ивуарийцы и алжирцы, если команды Кессье – отдал три голевые передачи в одном матче, и Мареза пройдут первых соперников, а именно Мали и Гвинею. А потом из этой четверки выберут первого финалиста. Если Египет не подведет местную публику, как минимум будут в четверке – негоже уступать нигерийцам, раз они проиграли Мадагаскару, и даже Камеруну, ведь он уже не тот, что раньше.

Впрочем, на Кубке Африки сенсации – обычное дело. Поэтому сами главные герои группового раунда легко могут оказаться в полуфинале. В их части сетки не оказался Камеруна – а мог, и если пройдут ДР Конго, то главным матчем в истории Мадагаскара станет битва против лучшей команды в паре Ганы и Туниса. Конечно, если ганцы не подведут публику, то могут зайти в полуфинал – как минимум, но кто мешает верить в чудо?

А вот если говорим не о случайностях, которым приписывают магические свойства, а о закономерностях, то успехи мощных по составам команд Зийеха и Мареза – закономерность. Первый вроде бы перейдет в «Арсенал», если верить утечке информации от титульного спонсора лондонцев, но он пока на турнире молчит, а второй забил один мяч Кении – экономили силы на плей-офф, хотя прошли туда уверенно, одержав по три победы:



А вот команда Сенегала, хотя Мане и забил уже два мяча, как и его товарищ по «Ливерпулю» Салах, финишировала на втором месте. И благодаря этому избежит встречи с Египтом до финала или игры за третье место – она на турнире тоже есть, как на чемпионате мира. Не сказать, что Сенегал кажется фаворитом своей части сетки, но Уганду должны пройти, ведь сильны не только Мане.

Победителя предсказать очень сложно

Конечно, если Салах станет чемпионом Африки, то все скажут: «Я так и знал». А если не станет, то вспомнят, что в 17-м году выиграл Камерун, а сейчас смотрится пока так себе. Четыре года назад у ивуарийцев получилось взять всего второй трофей в истории, хотя состав позволял выигрывать куда чаще. Но это КАН, тут чемпионство Нигерии так же предсказуемо, как титул Замбии.

И, как видите, северные страны давно не побеждали. В одном полуфинале могут быть именно они – например, Алжир сыграет против Египта, если Камерун, Нигерия или ивуарийцы не вмешаются. Возможен даже финал Сане против Салаха – было бы интересно. Хотя не сказать, что среди африканских сборных хотя бы одна пока сильно выделяется по игре, чтобы делать смелые прогнозы о том, что Сенегал точно обыграет Уганду, а потом – победителя пары Марокко и Бенина.

Все пока в чистилище, кроме райского Мадагаскара – заставили себя уважать. Но сил на подвиги в плей-офф может не хватить, конечно же. Турнир большой – участников немало, а финал 19 июля. Позже, чем стартует РПЛ . Поэтому сенсации в плей-офф точно будут, как и результативные матчи, крутые повороты и, вероятно, также серии пенальти. Египет мечтает о кубке, но пока речь о турнире равных фаворитов, просто только у хозяев в составе есть козырь в лице Салаха.

У человека в 66 матчах 42 мяча за сборную! Следующий меткий удар позволит выйти на второе место по голам за Египет. И еще 22 ассиста, 64 результативных действия в 66 играх. Настоящий лидер, хотя далеко не единственный участник Кубка Африки, которого вы отлично знаете по играм в европейских клубах и успехах. Гане помогает Жордан Айю – игрок из АПЛ , его брат Андре – из «Фенербахче», ивуариец Градель – из «Тулузы». Буссуфа, да Кошта, Марез, Заха, Салах и Мане в представлениях не нуждаются.



Как видите по сетке, турнир крайне непростой, лидеры многих сборных – игроки европейских клубов. А кого знают пока хуже – часто из французской лиги, где концентрация талантов всегда очень высокая. Скауты внимательно смотрят, а сторонние наблюдатели ждут больших матчей. В первом раунде встретятся Нигерия и Камерун, а дальше будет только интереснее!