Хуже, чем «Спартак». Великие соперники на дне

вчера, 21:00

Думаете, танцы с бубнами только у «красно-белых»? «Соккер.ру» рассказывает о клубе, который сделал своих фанатов циниками.

Лобановский всего на год старше, чем Пеле, в этом году отпраздновал бы 80-летие. Конечно, Валерий Васильевич мог давать неудачные советы. Например, Фергюсон выбрал тренером МЮ Мойеса и прогадал. Но Полковник, высокий и с тяжелым взглядом, заглянул бы в кабинет Игоря Суркиса на чай.

Мог выступить так, что со стен попадали бы фотографии. А сейчас киевское «Динамо» некому защитить. Все или поддакивают руководству, или без права голоса. У «Спартака» хотя бы армия фанатов с критическим мышлением. Ну ладно, не армия, полк, если брать именно тех, кто оценивает ситуацию без эмоций. Федуна дергают, что приводит к пусть хаотичным, но переменам.

В Киеве давление нулевое. Суркис часто ошибается в пользу «Шахтера» или унижения чести и достоинства киевского «Динамо», и как с гуся вода. Причем знаете, какое оправдание между строк? «Без меня было бы хуже». Стандартный якобы довод для всех, кто не наводит порядок и стартует с тезиса: «Кто, если не я?» Кто угодно – можно уйти в сторону и банально доверять профессионалам.

Младший и менее ловкий брат Суркис это как Андрей Федун у руля «Спартака». Получается, еще повезло, что в Москве чаще заправляет другой уроженец Киева, Леонид Арнольдович. А вот фанаты «Динамо» с трудом найдут за что благодарить нынешнее руководство. После очередного глупого провала – Хацкевич проиграл третью квалификацию в ЛЧ подряд, приняли смешное решение.

Не нашли ничего лучше, чем назначить новым главным тренером на целых три года… спортивного директора «Динамо». Долго же искали! Федун такие глупости делал с Карпиным давно, а Суркис доверился Михайличенко. Тому самому, что в клубе на разных должностях с незапамятных времен, но вместо нервной работы тренером выбирал рыбалку. Явно не жил футболом как Моуриньо – Жозе часто ноет, что скучает по работе.

А ведь спортивный директор Михайличенко, раз на должности с 2013 года, и за это время только успехи дуэта Реброва и Рианчо можно вспомнить, не кривясь, как от прокисшего борща, тоже виноват в деградации киевского клуба. Теперь на 57-м году жизни берется за кризисный менеджмент, в котором не мастер. Вся надежда, когда на скамейке он и Евтушенко – явно не тренеры новой генерации со свежими идеями, на рвение Сергея Федорова?

Вряд ли у «стажера» будет право голоса, так что все может завершиться провалом. Или наоборот важно, чтобы Михайличенко не смог ничего изменить? Ведь Суркис в упор не видит наставником «Динамо» мощного иностранного специалиста, хотя такого давно мечтают встретить на стадионе фанаты. И Вернидуб ему, конечно же, не подошел как потенциальный наставник со своим мнением.

Чаще всего киевляне верят в бывших игроков тренера Лобановского. Киев наивный, и всегда таковым был. Всегда недооценивал врагов и был излишне демократичным к опасностям. Уроженец столицы Украины Лобановский добавлял клубу и команде жесткости, а без него проехались по великому «Динамо» так, что лучик света не посещает пещеру уныния.

Вернее, здорового цинизма, поскольку фанаты киевского клуба закалены. Привыкли, что годами ничего принципиально не меняется. И не изменится, сам Суркис не настолько наивен, чтобы обещать светлое будущее, как делал сто раз Федун. Также «Динамо» может частично оправдывать невысокий бюджет, всего 31-36 млн евро, в 3-4 меньше казны «Спартака». Но все на деньги не списать, ведь УПЛ обеднела с «Шахтером» включительно.

Киевляне во многом сами виноваты. Например, воспитали пачку чемпионов мира среди U-20, но не могут найти им применение в основе. Не стыдно клубу, который на Евро-88 отправил 11 человек («Спартак» всего троих, для сравнения), и где до сих пор школа позволяет воспитывать таких ребят, как Миколенко, Цыганков или Шапаренко – за всеми следят скауты приличных команд, не уважать свою же молодежь?

У «Динамо» нет полной компактной арены – играют на НСК «Олимпийском», стадионе, который реконструировали под Евро. У киевлян нет денег на покупки – в 2013 закупили игроков на 45 миллионов евро, но куда чаще 10 млн за сезон – предел. А редкие всплески активности не означают, что приезжают крутые мастера. Просто иногда можно продать Ярмоленко и Беланда, а полученные средства потратить.

При этом не получают взамен ничего, кроме побед в Суперкубке Украины. «Динамо» стало чемпионом в 2015 и 2016 годах, но за десять лет были первыми всего трижды. Для фаворита лиги, где два борца за чемпионство, это полный провал. Также в Киеве не ходят на футбол. В прошлом году средняя посещаемость всего 15 186 человек за домашнюю игру, на «Брюгге» собрали 42 тысячи зрителей, тоже не густо.

На 70-тысячной арене такое количество фанатов тонет и кажется, что стадион постоянно пустой. Таковым и является, что легко осознать, если сравнить с играми, например, национальной сборной на той же арене. Фанаты устали видеть десятки однотипных ошибок руководства, главного тренера и футболистов. Оставаясь командой с талантами, «Динамо» не развивается, что отвадило публику.

В прежние времена Лунин переходил бы в «Реал» из «Динамо», а не «Зари» - скауты ни за что не проворонили бы парня. Но кто в киевском клубе может разглядеть и развить талант? У «Спартака» давно не было настолько непробиваемо уверенного в собственной непогрешимости тренера, как Хацкевич, разве что Рианчо. А у «Динамо» таковым был не только Рауль, работавший с Ребровым.

Киевский клуб это «Отряд самоубийц». Их не полюбят так, как обожали поколение Шовковского, Гусина, Белькевича, Каладзе, Реброва и Шевченко. Не готовы быть серьезными конкурентами «Шахтеру», разве что тамошний новый тренер начудит. В «Динамо» вряд ли придет Луческу – Ахметов не потерпит унижение, а денег под порядочного наставника с концепцией Суркисы не дадут. Возможно, средств нет, возможно, думают не только о футболе.

Всякое в жизни бывает, мелкие украинские олигархи не знают, что будет через месяц, не говоря о годе. Не хочется получить, например, обвинение из США , чтобы светил срок в триста лет, как бывшему президенту «Днепра». Или экстрадицию из Австрии, как давнему знакомому братьев Суркисов. Так что сейчас ни Ахметов, ни любой другой не вбухает в клуб из УПЛ столько, как позволяют себе люди с нефтью и газом в РПЛ .

С одной стороны, нет киевского Петра Авена, чтобы хотя бы начинать разговор о продаже «Динамо» за 300 млн евро, а с другой – Суркис как футбольный специалист ничем не лучше, чем Федун. Угораздило рекордсменам по чемпионствам в российском и украинском футболе оказаться в руках тех, кто вечно хочет добра и вечно совершают глупости, о которых можно снимать трагикомедии.

Еще во времена непутевых Алиева и Милевского дисциплина в «Динамо» была нулевой. Сейчас дошло до того, что один из главных ветеранов может проиграть кучу денег на тотализаторе (информация из открытых источников) и дойдет до обстрела его авто из автомата – и такие истории всегда помогают оценить глубину падения. На поле тоже все зачастую печально, хотя порой весело.

Хацкевич играл в десять опорников, и одного-двух матчей «Динамо» обычно хватает, чтобы понять диагноз. У неплохой команды годами не было тренера. Непоставленная игра привела к унизительному вылету от «Брюгге», хотя киевляне как команда не хуже бельгийцев. Это не АЕК с «Рапидом» и не Лига Европы, конечно же, и в прошлом году «Динамо» вылетело от «Аякса». Однако клуб, которому остро нужны деньги УЕФА , провалил сезон в самом его начале.

Сейчас будут жить рассказами о поисках крутого иностранного тренера – разумеется, такого не найдут, и вряд ли команда наработает на чемпионство. Логика это не про современное «Динамо». Хацкевич наработал на увольнение гораздо раньше, но оказалось, что его замену не готовили – назначили своего Карпина. И Михайличенко уже позабавил заявлением, что будет знакомиться с футболистами.

Спортивный директор не знаком с игроками? Одна надежда на голый талант. Девятнадцатилетние, которые у «Динамо» имеются, в молодежной ЛЧ могут дать повод помечтать. Быть может, через пару лет, когда у киевлян случайным образом у руля окажется подходящий наставник, клуб вернется к футболу. Причем если тому же «Спартаку» мешает высокая конкуренция РПЛ , то у «Динамо» беды именно из-за нулевого качества своих решений.

За семнадцать лет после смерти Лобановского перепробовали разных тренеров – включительно с доверием Семину и Газзаеву, испортили карьеры многим игрокам – в более успешном клубе могли развиваться быстрее, и разочаровали болельщиков. Глупое доверие мутным агентам, странные трансферы, скандалы с судейством – тут «Динамо» на одном уровне со «Спартаком».

Были десятки случаев, когда пришлось принимать судьбоносные решения, и каждый раз промахивались. На каком основании может быть построен сдержанный оптимизм по поводу Михайличенко? Да, пятнадцать лет назад выигрывал чемпионаты Украины, но времена изменились. «Динамо», чтобы опередить «Шахтер» и ворваться в Лигу чемпионов, нужен очень сильный тренер. А тут люди, которые выдали Хацкевичу двухлетний контракт в июне, в августе его же сняли с аргументом «ему надо отдохнуть».

Причем в списке кандидатов Суркиса были Калитвинцев и Рианчо – оцените глубину нырка бедного «Динамо». Ужасно также, что руководство использует великую формулировку «забудем, что было вчера». Нельзя предлагать фанатам вычеркнуть из памяти десятки унизительных матчей и странных решений, если история киевского «Динамо» продолжается возвращением Михайличенко к работе главным тренером.

«Динамо» за счет того, что молодые воспитанники клуба часто круче, чем их наставники и руководство, не всегда устраивает то, что «Спартак», хотя до 0:5 против «Челси» дома уже дожили. Но потенциал не используют, молодых игроков не развивают соразмерно талантам, на трансферном рынке на их работу влиял давний знакомый Кононова – можете представить, настолько хорошие сделки заключали. Хуже, чем было при Хацкевиче, быть не может, но это банальное утешение, поскольку клуб в тупике.

Суркис не доверяет профессионалам, продать «Динамо» невозможно, а тем временем киевляне стремительно отстают от современного футбола.