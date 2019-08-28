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+ Жоау Мариу. Топ-10 португальцев в РПЛ

вчера, 19:00
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Данни
Данни
Полузащитник
Фернандеш Мануэл
Фернандеш Мануэл
Полузащитник
Нету
Нету
Защитник

Португальские футболисты протоптали дорожку в Россию, Жоау Мариу стал 24-м представителем своей страны в РПЛ. «Соккер.ру» вспоминает лучших из его соотечественников.

Не вошли в топ-10: Луиш Лоурейру («Динамо»), Руи Мигел («Краснодар»), Фабиу Фелисиу («Рубин»), Куштодиу («Динамо»), Бруну Башту («Шинник»), Нуну Фрешо («Динамо»), Янник Джало («Мордовия»), Рикарду Алвеш («Оренбург»), Угу Виейра («Торпедо»), Мигел Кардозу («Динамо»), Рикарду Силва («Шинник»), Жорже Рибейру («Динамо»), Нуну Эшпириту Санту («Динамо»).

«Динамо» - непререкаемый лидер по сотрудничеству с португальскими футболистами, рывок в этом направлении «бело-голубые» сделали в середине «нулевых», когда на деньги Федорычева собрали команду с доминирующим представительством этой южноевропейской нации. 9 из 24 португальцев (считаем и Жоау Мариу), игравших в России, выступали за московское «Динамо». И это еще не считаем Сисеру и Морейру, которые были частью все той же волны, накрывшей динамовцев в прошлом десятилетии. У этих парней португальские паспорта, Сисеру и родился в Португалии, но они оба на международном уровне решили представлять сборную исторической родины — Гвинеи-Бисау. 

Из не попавших в топ-10 отмечу нескольких игроков. Во-первых, внимания заслуживают действующие футболисты клубов РПЛ: Рикарду Алвеш из «Оренбурга» и Мигел Кардозу из «Динамо». Во-вторых, вы точно знаете Нуну Эшпириту Санту, хотя бывший вратарь добился больше известности на тренерском попроще. Экс-динамовец возглавлял «Валенсию» и «Порту», а сейчас очень недурно работает с «Вулверхэмптоном» в АПЛ. В-третьих, восславим Рикарду Силву, который за «Шинник» играл не только в РПЛ, но и в ФНЛ, причем в «лучшей лиге мира» провел даже больше матчей. 

10. Фернандо Мейра («Зенит»)

Защитник, на счету которого 55 матчей за сборную Португалии, лучшие годы провел в «Штутгарте», с которым даже становился чемпионом Германии, а в «Зенит» приехал на закате карьере, зато успел за пару лет собрать полную коллекцию российских трофеев: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Из «Зенита» ушел свободным агентом, попылил сезон в испанской «Сарагосе» и повесил бутсы на гвоздь. 

9. Коштинья («Динамо»)

Чемпион Франции и Португалии, ключевой полузащитник в схемах Жозе Моуриньо времен больших европейских побед «Порту» в России мастерством не блеснул, разругался с Юрием Сёминым, которого позже обвинял в том, что амбициозный проект «Динамо» не состоялся. Через год «бело-голубые» продали звездного футболиста в «Атлетико», в общей сложности Коштинья провел в чемпионате России 10 матчей. 

8. Манише («Динамо»)

Манише во многих аспектах повторил судьбу своего соотечественника и друга Коштиньи, разве что свое мастерство успел пару раз показать. Но всего через полгода после трансфера Манише понял, что ему не подходит ни команда, ни страна, ни климат, поставил вопрос ребром и выпросил у «Динамо» аренду в «Челси» зимой. Вернувшись из командировки в Лондон, Манише вместе с Коштиньей отправился в мадридский «Атлетико». 

7. Марсио Абреу («Краснодар» и «Торпедо»)

Марсио видел, как Криштиану Роналду еще пацаном расправлялся со своими соперниками на футбольном поле — Абреу тоже уроженец Фуншала. В зрелом возрасте португальский полузащитник оказался в «Краснодаре», хотя до этого пинал мяч в Болгарии. Оказался толковым хавбеком, сыграл 95 матчей за «быков» и забил 5 голов, потом подписал контракт с «Торпедо», но вскоре передумал и, не сыграв ни одной официальной игры за автозаводцев, завершил футбольную карьеру. 

6. Угу Алмейда («Кубань» и «Анжи»)

У Алмейды, как и Коштиньи, Манише и Мейры, 50+ матчей за сборную Португалии. И 19 забитых мячей, между прочим. В России португальский форвард сыграл в общей сложности 27 матчей за «Кубань» и «Анжи» и забил 7 голов. Вполне пристойный результат на уровне средней результативности в карьере Угу. 

5. Эдер («Локомотив»)

У Эдера результативность значительно ниже: только 8 голов за «Локомотив» в 67 встречах, зато один из мячей португальского нападающего оказался очень важным. Автор победного гола в финале Евро-2016 в России тоже отметился «Золотым голом»: в конце сезона 2017/18 Эдер поразил ворота «Зенита», тем самым принес «Локомотиву» не только победу в конкретном матче, но и чемпионский титул. 

4. Луиш Нету («Зенит»)

Луиш Нету ведущим защитником «Зенита» так и не стал, но он на втором месте среди португальцев по количеству матчей в РПЛ, да и за «сине-бело-голубых» набегал немало — 175 встреч, кроме того, дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок и Суперкубки. Ушел из «Зенита» только этим летом, чтобы продолжить выступления на родине за «Спортинг».

3. Бруну Алвеш («Зенит»)

Алвеш входит в десятку главных гвардейцев сборной Португалии в истории с 96-ю матчами в активе и в свои 37 продолжает играть на высоком уровне, Бруну — капитан итальянской «Пармы». А ведь и в «Зенит» из «Порту» приходил уже не мальчиком, в 2010 году петербуржцы заплатили за защитника 22 миллиона евро, чем взбудоражили российскую футбольную общественность. Алвеш приложил ногу к двум зенитовским чемпионствам, но случалось, что и «Твенте» грузил трешки «Зениту» с дорогущим защитником на поле. 

2. Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Он улетел, но ходят слухи, что еще может вернуться — не в «Локомотив», а в российский чемпионат. У Фернандеша, который пребывает в статусе свободного агента, есть предложение от «Краснодара». Мануэл — большой мастер, он сыграл одну из главных ролей в чемпионском походе «Локомотива», а до этого пережил Смородскую, которая не давала ему играть в футбол. В 144 матчах за железнодорожников Ману забил 34 гола и отдал  28 результативных передач. 

1. Мигель Данни («Динамо» и «Зенит»)

Но главный португалец в России — конечно же, Мигель Данни. Тут даже двух мнений быть не может. Он заявил о себе в «Динамо» и на всю жизнь оставил букву «Д» на предплечье на память, но настоящих успехов добился с «Зенитом», которому помог выиграть 10 трофеев. Цифры «пробега» Данни в России впечатляют: 354 матча, 84 гола и 100 результативных передач. Чего уж там, Мигель не только среди португальцев выделяется, он вообще один из лучших легионеров в истории РПЛ, оспорить этот титул у него может разве что Вагнер Лав. 

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon ответил Дед за ЦСКА
   135 / 845
сегодня в 11:59
Мигель конечно хорош , НО Вагнер Лав ЛУЧШЕ. ИМХО. (См. Клуб Г. Федотова).
Ещё бы с каким нибудь защитником сравнили)))))
Bullкин
Bullкин
   793 / 845
вчера в 22:56
Ыксперт прикрывающийся лицом Тихонова в комментах опять таблетки выпить забыл... В очередной раз у него там некто Бакаев в ногу с хорошими игроками ходит.
Палыч82
Палыч82 ответил Дед за ЦСКА
   705 / 845
вчера в 22:40
Мигель конечно хорош , НО Вагнер Лав ЛУЧШЕ. ИМХО. (См. Клуб Г. Федотова).
Вагнер Лав - бразилец, так что в этом списке Мигелю Данни он не конкурент,) А так - да, Ваня один из лучших легионеров в истории РПЛ
Roger Young
Roger Young
   277 / 845
вчера в 22:30
да, хорошая статья и приличная подборка. Правда не все одинаково хорошо выстрелили.

Нету надо было продавать еще лет 5 назад
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   60 / 845
вчера в 21:13
Мигель конечно хорош , НО Вагнер Лав ЛУЧШЕ. ИМХО. (См. Клуб Г. Федотова).
Правдин Семён
Правдин Семён
   87 / 845
вчера в 20:50
Данни уважают все,кто в здравом уме.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил AmIIIeR89
   16 / 845
вчера в 20:46
Ты лучше расскажи как вы вышвырнули Тошича, Хонду, Вернблунма...
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 845
вчера в 20:45
Донные игроки, Куинси и Бакаев сильнее их
Ваня лучший
Ваня лучший
   39 / 845
вчера в 20:37
Из всех перечисленных путный только Мишель Данни. Остальные е вполне заурядные и даже е никчемные
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   182 / 845
вчера в 19:47
Как вообще Данни отпустили... Он бы еще мог попылить в Зените. Уж точно был бы не хуже нынешних игроков
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   266 / 845
вчера в 19:36
По поводу Данни без комментариев, действительно топовый игрок
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 845
вчера в 19:11
Данни красава. Кудесник мяча. Петербург тебя всегда вспоминает добрым словом.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
вчера в 19:05
https://sun9-8.userapi.com/c7007/v7007380/d9af1/AyQfjEsxJsY.jpg
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