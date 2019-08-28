+ Жоау Мариу. Топ-10 португальцев в РПЛ

вчера, 19:00

Португальские футболисты протоптали дорожку в Россию, Жоау Мариу стал 24-м представителем своей страны в РПЛ . «Соккер.ру» вспоминает лучших из его соотечественников.

Не вошли в топ-10: Луиш Лоурейру («Динамо»), Руи Мигел («Краснодар»), Фабиу Фелисиу («Рубин»), Куштодиу («Динамо»), Бруну Башту («Шинник»), Нуну Фрешо («Динамо»), Янник Джало («Мордовия»), Рикарду Алвеш («Оренбург»), Угу Виейра («Торпедо»), Мигел Кардозу («Динамо»), Рикарду Силва («Шинник»), Жорже Рибейру («Динамо»), Нуну Эшпириту Санту («Динамо»).

«Динамо» - непререкаемый лидер по сотрудничеству с португальскими футболистами, рывок в этом направлении «бело-голубые» сделали в середине «нулевых», когда на деньги Федорычева собрали команду с доминирующим представительством этой южноевропейской нации. 9 из 24 португальцев (считаем и Жоау Мариу), игравших в России, выступали за московское «Динамо». И это еще не считаем Сисеру и Морейру, которые были частью все той же волны, накрывшей динамовцев в прошлом десятилетии. У этих парней португальские паспорта, Сисеру и родился в Португалии, но они оба на международном уровне решили представлять сборную исторической родины — Гвинеи-Бисау.

Из не попавших в топ-10 отмечу нескольких игроков. Во-первых, внимания заслуживают действующие футболисты клубов РПЛ : Рикарду Алвеш из «Оренбурга» и Мигел Кардозу из «Динамо». Во-вторых, вы точно знаете Нуну Эшпириту Санту, хотя бывший вратарь добился больше известности на тренерском попроще. Экс-динамовец возглавлял «Валенсию» и «Порту», а сейчас очень недурно работает с «Вулверхэмптоном» в АПЛ . В-третьих, восславим Рикарду Силву, который за «Шинник» играл не только в РПЛ , но и в ФНЛ , причем в «лучшей лиге мира» провел даже больше матчей.

10. Фернандо Мейра («Зенит»)

Защитник, на счету которого 55 матчей за сборную Португалии, лучшие годы провел в «Штутгарте», с которым даже становился чемпионом Германии, а в «Зенит» приехал на закате карьере, зато успел за пару лет собрать полную коллекцию российских трофеев: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Из «Зенита» ушел свободным агентом, попылил сезон в испанской «Сарагосе» и повесил бутсы на гвоздь.

9. Коштинья («Динамо»)

Чемпион Франции и Португалии, ключевой полузащитник в схемах Жозе Моуриньо времен больших европейских побед «Порту» в России мастерством не блеснул, разругался с Юрием Сёминым, которого позже обвинял в том, что амбициозный проект «Динамо» не состоялся. Через год «бело-голубые» продали звездного футболиста в «Атлетико», в общей сложности Коштинья провел в чемпионате России 10 матчей.

8. Манише («Динамо»)

Манише во многих аспектах повторил судьбу своего соотечественника и друга Коштиньи, разве что свое мастерство успел пару раз показать. Но всего через полгода после трансфера Манише понял, что ему не подходит ни команда, ни страна, ни климат, поставил вопрос ребром и выпросил у «Динамо» аренду в «Челси» зимой. Вернувшись из командировки в Лондон, Манише вместе с Коштиньей отправился в мадридский «Атлетико».

7. Марсио Абреу («Краснодар» и «Торпедо»)

Марсио видел, как Криштиану Роналду еще пацаном расправлялся со своими соперниками на футбольном поле — Абреу тоже уроженец Фуншала. В зрелом возрасте португальский полузащитник оказался в «Краснодаре», хотя до этого пинал мяч в Болгарии. Оказался толковым хавбеком, сыграл 95 матчей за «быков» и забил 5 голов, потом подписал контракт с «Торпедо», но вскоре передумал и, не сыграв ни одной официальной игры за автозаводцев, завершил футбольную карьеру.

6. Угу Алмейда («Кубань» и «Анжи»)

У Алмейды, как и Коштиньи, Манише и Мейры, 50+ матчей за сборную Португалии. И 19 забитых мячей, между прочим. В России португальский форвард сыграл в общей сложности 27 матчей за «Кубань» и «Анжи» и забил 7 голов. Вполне пристойный результат на уровне средней результативности в карьере Угу.

5. Эдер («Локомотив»)

У Эдера результативность значительно ниже: только 8 голов за «Локомотив» в 67 встречах, зато один из мячей португальского нападающего оказался очень важным. Автор победного гола в финале Евро-2016 в России тоже отметился «Золотым голом»: в конце сезона 2017/18 Эдер поразил ворота «Зенита», тем самым принес «Локомотиву» не только победу в конкретном матче, но и чемпионский титул.

4. Луиш Нету («Зенит»)

Луиш Нету ведущим защитником «Зенита» так и не стал, но он на втором месте среди португальцев по количеству матчей в РПЛ , да и за «сине-бело-голубых» набегал немало — 175 встреч, кроме того, дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок и Суперкубки. Ушел из «Зенита» только этим летом, чтобы продолжить выступления на родине за «Спортинг».

3. Бруну Алвеш («Зенит»)

Алвеш входит в десятку главных гвардейцев сборной Португалии в истории с 96-ю матчами в активе и в свои 37 продолжает играть на высоком уровне, Бруну — капитан итальянской «Пармы». А ведь и в «Зенит» из «Порту» приходил уже не мальчиком, в 2010 году петербуржцы заплатили за защитника 22 миллиона евро, чем взбудоражили российскую футбольную общественность. Алвеш приложил ногу к двум зенитовским чемпионствам, но случалось, что и «Твенте» грузил трешки «Зениту» с дорогущим защитником на поле.

2. Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Он улетел, но ходят слухи, что еще может вернуться — не в «Локомотив», а в российский чемпионат. У Фернандеша, который пребывает в статусе свободного агента, есть предложение от «Краснодара». Мануэл — большой мастер, он сыграл одну из главных ролей в чемпионском походе «Локомотива», а до этого пережил Смородскую, которая не давала ему играть в футбол. В 144 матчах за железнодорожников Ману забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.

1. Мигель Данни («Динамо» и «Зенит»)