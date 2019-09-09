Мастодонты. 10 самых возрастных игроков РПЛ

вчера, 18:00

За последний год из футбола ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Калачев, Навас и Родолфо. «Соккер.ру» любопытно, как выглядит десятка «суперстаров» РПЛ прямо сейчас.

10 место. Александр Гацкан («Крылья Советов»; Молдова)

Возраст: 35 лет и 5 месяцев (27 марта 1984 года)

Легенда «Ростова» покинул донской клуб после 11 лет в желто-синих цветах. Гацкана никто не гнал из команды, но с ролью запасного он не согласился и перешел в «Крылья Советов», где Миодраг Божович обещал не заглядывать в паспорт ветерана РПЛ и предоставить игровую практику. У самарцев вообще самое богатое представительство в десятке самых возрастных футболистов лиги, у Гацкана есть два товарища по команде, которые старше него.

9 место. Павел Аликин («Уфа»; Россия)

Возраст: 35 лет и 6 месяцев (6 марта 1984 года)

Капитан «Уфы» на пару недель старше экс-капитана «Ростова». История Аликина примечательна тем, что Павел присоединился к «Уфе», когда эта команда выступала еще во втором дивизионе. Аликин проделал большой путь с «горожанами», в 2014 году стал капитаном, а в прошлом сезоне даже дебютировал в еврокубках, пусть «Уфе» и не удалось пройти квалификацию Лиги Европы. Кстати, Павел — уроженец Перми и воспитанник пермского футбола. «Амкара» нет, но в РПЛ есть достойные пермяки.

8 место. Бранислав Иванович («Зенит»; Сербия)

Возраст: 35 лет и 6 месяцев (22 февраля 1984 года)

У сербского защитника замечательная карьера. Еще в середине «нулевых» 22-летний Бано приехал в Россию, чтобы играть за «Локомотив», дослужился до призыва в «Челси», с которым выиграл все, о чем только можно мечтать, а на закате карьеры вернулся в наш чемпионат, чтобы помочь «Зениту» стать чемпионом. Иванович по-прежнему в основе «сине-бело-голубых» и по праву считается одним из сильнейших защитников РПЛ .

7 место. Андрей Ещенко («Спартак»; Россия)

Возраст: 35 лет и 7 месяцев (9 февраля 1984 года)

«Спартак» произвел масштабную чистку летом, избавился от возрастных Глушакова и Комбарова, однако Ещенко не попал под увольнение. Считалось, что Андрея оставили в качестве «дядьки» и дублера Николая Рассказова, однако на старте сезона опытный защитник играет даже чаще молодого коллеги.

6 место. Павел Погребняк («Урал»; Россия)

Возраст: 35 лет и 10 месяцев (8 ноября 1983 года)

Может быть, вы думали, что Павел Погребняк завершил карьеру, однако это не так. Следы именитого и успешного в прошлом форварда отыскиваются в Екатеринбурге, где Павел защищает цвета «Урала», к которому он присоединился еще в прошлом году. Нужно сказать, что от былой грозности не осталось и следа. Вы же помните, что Погребняк когда-то громил «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА , забивал в Бундеслиге и АПЛ . За четыре года, которые уже прошли после его возвращения в Россию, Погребняк сменил три клуба и забил 8 голов. В среднем два мяча в год. Трудно назвать такой результат хотя бы достойным или приемлемым.

5 место. Юрий Жирков («Зенит»; Россия)

Возраст: 36 лет и 1 месяц (20 августа 1983 года)

А вот Юрий Жирков, который тоже поиграл за рубежом, прямо на наших глазах переживает даже не вторую, а третью или четвертую молодость. Жирков снова переквалифицировался из защитника в полузащитника, чтобы забить два важнейших гола за последнюю неделю: сначала он принес «Зениту» победу над «Спартаком» в матче РПЛ , а потом помог сборной России взять три очка в выездной встрече с Шотландией. Действительно он большой молодец.

4 место. Артем Фидлер («Урал»; Россия)

Возраст: 36 лет и 2 месяца (14 июля 1983 года)

Погребняк — не самый возрастной в «Урале», капитан «шмелей» на четыре месяца старше Павла. В начале августа Фидлер провел 300-й матч в футболке «Урала». Прекрасное достижение и очень ценное, ведь в российских клубах, особенно провинциальных обычно очень большая текучка кадров, но Артем оставался верен родной команде на протяжении большей части своей карьеры.

3 место. Александр Анюков («Крылья Советов»; Россия)

Возраст: 36 лет и 11 месяцев (28 сентября 1982 года)

Этим летом Александр Анюков мог завершить карьеру в «Зените», с которым выиграл кучу трофеев, но решил вернуться в родной город и в клуб, где начинал свой футбольный путь. Анюков красиво ушел из «Зенита» - чемпионом, кстати, он единственный, кто имеет отношение ко всем титулам, завоеванным петербуржцами в новейшей истории. В конце этого месяца Александру исполнится 37, но он по-прежнему в деле. Год назад Анюков был седьмым по возрасту футболистом РПЛ , теперь поднялся в рейтинге и уже в тройке.

2 место. Адесойе Ойеволе («Тамбов»; Россия)

Возраст: 36 лет и 11 месяцев (18 сентября 1982 года)

Ойеволе в прошлом сезоне был шестым самым возрастным футболистом РПЛ , но после того, как Сесар Навас, Тимофей Калачев и Дмитрий Андреев завершили карьеры, а Илья Абаев отправился в ФНЛ , защитник с нигерийскими корнями и российским паспортом поднялся в рейтинге. А еще нужно отметить, что Аде теперь представляет «Тамбов», а не «Оренбург», котором провел предыдущие шесть лет своей карьеры.

1 место. Сергей Рыжиков («Крылья Советов»; Россия)

Возраст: 38 лет и 11 месяцев (19 сентября 1980 года)