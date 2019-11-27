Россия vs Украина. Чья сборная сильнее?

вчера, 15:09

«Соккер.ру» рационально подходит к жаркой дискуссии накануне Евро-2020. Сборные заочно сравнить сложно, а игроков – интересно.

Матчей Лиги Наций и отбора чемпионата Европы достаточно, чтобы сделать первоначальный вывод: по классу сборные России и Украины - возможные соперники в плей-офф Евро-2020, примерно равны. Крепкие середняки.

Но возникшая дискуссия получается кривой, поскольку стороны не слышат друг друга. Черчесов заявил о задаче команды России – выиграть чемпионат Европы. Зачем? Потому что это Черчесов. А форвард сборной Украины Яремчук сделал отсылку к фразе после победы над Португалией:

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся – получим пинок.

С одной стороны, Яремчук трактовал задачу Черчесова как общее мнение целой сборной – неправда, с другой, где тут оскорбление? Сборная России использована в качестве примера, что нельзя переоценивать себя – алжирцы, словаки и греки не дадут соврать, команда в красных футболках умеет начудить на крупном турнире.

Как и сборная Украины – например, на Евро-2016 провалились обе команды. Но Яремчук запустил дискуссию. Дальше Уткин отреагировал на вопрос от украинского коллеги, дают ли за поражение от Бельгии медали на Евро? Василию хватило двух предложений, чтобы зацепить украинский язык, назвать борщ среднерусским и заявить, что Россия точно обыграет Украину.

Со спокойного анализа перешли на открытый троллинг в худших традициях. Затем Уткину возразил Йожеф Сабо – считает, что Украина сильнее тактически, поэтому при встрече выиграет. С первой частью спорить глупо – Шевченко создает играющую сборную. Опередил Португалию - победителя Лиги Наций, вышел в Дивизион А этого же турнира, прошел в первую корзину жеребьевки Евро, пока Россия не обыграла шведов и бельгийцев.

Украинцы успешнее в отборах после ЧМ – факт. А вот согласиться с Сабо, что на Евро-2020 обыграют Россию, сложнее. Тот же Уткин позже продолжил эпатаж спокойным объяснением заявления – Россия опытнее, отыграла ЧМ -18, Украина – команда сырая, молодая, отбор и плей-офф – разные вещи. Плюс для Шевченко матч против Черчесова будет слишком принципиальным. Легко могут перегореть, в отличие от Дзюбы и компании.

Но давайте сравним основные составы и тренерские штабы Черчесова и Шевченко, чтобы понять предварительный кадровый расклад в горячо обсуждаемой паре.

Вратари

Гильерме – Пятов

Акинфеев – вратарь уровня Пятова. Оба тащат мертвые мячи, оба лучше на линии, чем на выходах, умеют отбивать пенальти. Даже невообразимые ошибки их объединяют. А вот Маринато и в воротах сборной, и по школе слабее, чем голкипер «Шахтера». Андрей в отборе Евро был одним из самых сильных вратарей, тогда как Гильерме совершал ошибки и в составе сборной России.

Результат: победа Украины.

Защитники

Фернандес – Караваев

Марио пока сильнее и Вячеслава Караваева, и его однофамильца Александра – правого защитника сборной Украины. Игрок «Динамо» Киев – универсальный солдат, но бразильский легионер сборной России, пусть и сбавил прямо сейчас, как боевая единица солиднее. От Марио зависит успех команды Черчесова, а вот у Шевченко справа есть выбор, не только Караваев.

Результат: победа России.

Семенов – Матвиенко

Защитнику «Ахмата» тридцать лет, а его никто из лидеров РПЛ к себе не забирает. Быть может, к Евро Семенова даже заменят в основе сборной – есть и Чистяков, и Кутепов, и Беляев. Матвиенко тоже не защитник экстра-класса, поскольку у «Шахтера» оборона - не самая сильная линия. Но Николаю 23 года, получает опыт в ЛЧ , может вырасти. Матвиенко сильнее, чем Семенов.

Результат: победа Украины.

Джикия – Кривцов

Команду Шевченко мог представлять Ракицкий, и тогда сравнивали бы левшей из «Спартака» и «Зенита». Но Ярослав многовато ошибался в составе сборной, и Шевченко сделал ставку на новую связку «горняков» - Матвиенко и Кривцова. Сергей из тех, кто может вынести мяч с линии в игре против МС , но Джикия именно в сборной – фигура более важная. Георгий талантливее, чем Кривцов.

Результат: победа России.

Жирков – Миколенко

Будь Юрий на десять лет младше, дуэль стала бы сложнее. Вот только Жиркову уже 36 лет, а Виталию – 20. И именно «динамовец» Миколенко в символических сборных отбора Евро-2020 как лучший левый защитник среди всех команд. Оценка заслуженная, Виталий заинтересовал не только «Милан», а Жиркова не хватает на весь матч. Как и его сменщика Кудряшова.

Результат: победа Украины.

Полузащитники

Оздоев – Степаненко

И Оздоев, и Ахметов, и Газинский, и Баринов могут оказаться в центре. А у Шевченко в опорной зоне старина Степаненко. Хавбек, что может получить красную карточку по дороге на поле, против Оздоева, что прошел очень длинный и трудный путь к статусу футболиста основы «Зенита» и сборной. Степаненко круче, чем кажется по его угловатой манере, но Магомед – разностороннее. В целом – разные, но равные по уровню игроки.

Результат: ничья.

Зобнин – Зинченко

Два универсала, два хавбека, играющие на флангах обороны в клубах. Но у одного матчи за «Спартак», у другого – за «Манчестер Сити». Причем без Зинченко, который получил травму, команда Гвардиолы не стала лучше. А если сравнивать конкретно Романа и Александра, то украинский игрок и для своей сборной важнее, и разностороннее, и техничнее. Зобнин – пахарь, но в «Сити» не играет.

Результат: победа Украины.

Головин – Малиновский

Малиновский пару лет подряд делал то, что сейчас Головин – покорял футбольную страну, где понимают французский. Только Руслан заиграл в Бельгии и перебрался в Серию А в «Аталанту», а об Александре только ходят слухи о трансфере, пока набивает репутацию в кризисном «Монако». Но если говорим о сборных, то и Малиновский, и Головин – лидеры и ключевые футболисты. Очень хороши, но Александр играет лучше, пока у Романа проблемы в «Аталанте» - редко в основе.

Результат: победа России.

Ионов – Ярмоленко

Андрей играл за «Боруссию» Д, играет за «Вест Хэм», а Алексей нехорошо вел себя в «Зените», повзрослел с того времени, но не сказать, что в «Ростове» показывает класс футболиста из АПЛ . Ионов хорош, но Ярмоленко как игрок более звездный и сильный. И в сборной полезнее. Показатели Ионова – куда скромнее. Кстати, если Ярмоленко поменять на молодого Цыганкова – Алексей снова уступит.

Результат: победа Украины.

Черышев – Коноплянка

Украинцы могут слева поставить и Зинченко, и Коноплянку, и Марлоса, который чаще играет в центре. Но если искать именно аналог Черышева, то выбор падет на того, кто на Евро-2020, если будет в форме после сезона в «Шахтере», окажется в основе за счет опыта. Коноплянка может спасти сборную Украины правильным ударом, как это не раз делал с Россией Черышев. Очень одаренные, уже опытные и всегда нестабильные футболисты.

Результат: ничья.

Нападающие

Дзюба – Яремчук

Украинцы дождались приличного форварда. Яремчук провел удачный отбор, забивал Португалии и не только, работает грамотно. В клубе тоже радует публику, звезда «Гента». В топ-5 пока не добрался, но молод, интерес появился. Дзюба уедет в Англию, только если скиснет после реакции трибун, а так капитан сборной России опытнее, еще важнее для своей команды и тоже результативен.

Результат: победа России.

Тренеры

Штаб Черчесова – штаб Шевченко

Используем независимую внешнюю оценку. В рейтинге тренеров сборных за 2019 год Шевченко набрал 41 балл, опередив в четыре раза по очкам даже Кумана (10 пунктов). Андрей Николаевич оказался на 8 месте в мировом списке тренеров сборных, а у Черчесова ни одного балла.

Не секрет, а объяснение успеха сборной Украины в Лиге Наций и отборе Евро – тренерский штаб. Их наставник вратарей Харо – из «Реала», годами тренировал Касильяса, Тассотти и Малдера работали на «Милан», Шовковский хорошо зашел. Черчесов, Ромащенко, Стауче, Гранеро и Паников справляются, но у Шевченко соратники круче.

Результат: победа Украины.

Общий счет. Россия – Украина – 4:6

Четыре победы россиян, шесть – украинцев, два раза – ничьи. Будь у Черчесова круче вратарь, а у Шевченко – меньше молодых талантов, набирающих и востребованных, разница получилась бы другой. Но по игрокам счет 4:5, почти ничья.

Соседи моложе, быстрее и техничнее играют, команда России – опытнее, взрослее, порой проще, от чего эффективнее. Если бы в футболе всегда побеждал строго талант, то победили бы скорее подопечные Шевченко. Но есть и другие факторы. Например, эмоции могут помешать украинцам.

Но кто сказал, что россияне, помня ошибку Филимонова и поражение в Киеве, смогут выйти на поле без нервов и давления? Если такой матч случится, то будет событием футбольного года. И он точно станет невероятно важным, ведь раньше четвертьфинала Евро-2020 команды встретиться не могут.

А пока Украина впереди по свежим результатам – впервые в истории ни одного поражения за год, даже в товарняках. В отборе четыре раза не уступили Португалии и Сербии, что сложнее, чем грохнуть шотландцев с киприотами. С августа 2018 набрали 71 балл и поднялись на 22 место в рейтинге ФИФА , а команда Черчесова – 64 очка, вышла на 37 место. В зоне УЕФА это 14 и 23 команды.

Если соседям суждено сыграть между собой в 2020 году, то речь о четвертьфинале в Баку или Мюнхене, в лондонский полуфинал верится с трудом. Вероятность встречи на самом деле невысокая, что лишь делает сравнение горячее. Сейчас каждый может испытать собственное умение оценивать команды и моделировать футбольное будущее. Кто сильнее и смог бы победить в очной игре в 2020 году на ваш вкус?