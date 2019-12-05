Величайший шоумен. Моуриньо в центре внимания 

вчера, 17:00

«Соккер.ру» кайфует от возвращения Жозе Моуриньо в большой футбол. А вы?

Журналисты не раз нападали на Моуриньо в прежние времена, когда у него что-то не клеилось на работе, Жозе даже обижался на акул пера и обладателей бескостных языков из-за такого отношения. Португалец не понимал, почему люди желают ему потерять работу, он ведь этого не делает, но это даже не главный аргумент Моуриньо, тем более после увольнений из «Челси» и «Манчестер Юнайтед» он уходил не с пустыми руками. Прямо скажем, всем бы терять работу на таких условиях. Главное здесь то, что все мы, кто увлекается футболом и уж тем более так или иначе паразитирует на нем, должны любить Жозе.

Спросите, за что? Конечно же, за его острый язык, за непосредственность, за то, что человек не просто тренирует от «а» до «я», но еще и создает интересное шоу, притягивающее пытливые взгляды. Бесплатно помогает журналистам делать их работу. Не скажу, что постоянно вспоминал Моуриньо, пока он год сидел без тренерской работы, но его возвращение дало понять: «Черт, а ведь без этого забавного дядьки чего-то не хватало!» Британцы хотя бы регулярно могли видеть Жозе на «Sky Sport» в роли эксперта, а для нас как будто открыли форточку и проветрили душное помещение. Заметьте, сколько больших и малых информационных поводов подарил СМИ Моуриньо за две недели, прошедшие с его возвращения.

Результаты

Моуриньо пока не успел «испортить» «Тоттенхэм» и сделать его заложником математических формул, нацеленных исключительно на достижение результата, поэтому каждый из первых четырех матчей «шпор» под руководством Жозе получился веселеньким. Везде лондонский клуб и забивал, и пропускал. Средняя результативность матчей с участием «Тоттенхэма» Моуриньо впечатляет — 4.75 гола за игру.

«Шпоры» по одинаковому сценарию выиграли у «Вест Хэма» и «Борнмута» в АПЛ : в обоих матчах вели 3:0, но в концовках пропускали по два мяча, обязательно на 73-й минуте и после 90-й. От «Манчестер Юнайтед», бывшего клуба своего нового тренера, «Тоттенхэм» тоже пропустил дважды, однако ответить сумел только одним красивым голом Алли.

Между матчами АПЛ заблудилась еще победа в Лиге чемпионов над «Олимпиакосом», где команда Жозе уступала 0:2 к середине первого тайма, но вывернулась и победила 4:2. На футбольном поле пока точно не скучно, а некоторые игроки буквально воспрянули духом с приходом португальца. Самый яркий пример — Деле Алли, который не уходит с поля без результативного действия после назначения Моуриньо главным тренером (4 гола + «ассист» в четырех матчах).

История с боллбоем

Добрая история, которую раскрутил именно Моуриньо. В матче с «Олимпиакосом» камбэк «Тоттенхэму» помог осуществить парень, подающий мячи: быстро подал мяч, что привело к голу «шпор». Жозе незамедлительно пожал руку мальчику и отдельно поблагодарил его на пресс-конференции после игры:

Я люблю умных болбоев. Этот парень сегодня был великолепен. Он прочитал и понял игру, оказал важную помощь. Это важный момент для него, и он никогда этого не забудет.

Моуриньо лично похвалил болбоя, который помог «шпорам» организовать безумный камбэк в ЛЧ : https://t.co/FFDuBWkGib pic.twitter.com/kM0fZzE9oA — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) November 27, 2019

Каллум Хайнс и вправду вряд ли забудет все, что произошло с ним на прошлой неделе, ведь в выходные его пригласили в клуб познакомиться и отобедать с командой. Отличная получилась история! А благодаря кому?

«It was so surreal to be with all my idols, my heroes!»



An unforgettable day for our ball boy Callum Hynes! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/cm9tMLbZdR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 1, 2019

В центре внимания на «Олд Траффорд»

Конечно, о Моуриньо много говорили накануне его приезда на «Олд Траффорд» вместе с «Тоттенхэмом». Год назад Жозе уволили из МЮ , и хотя сам он назвал «Манчестер Юнайтед» пройденным этапом, сюжет создавало само по себе появление Особенного в «Театре Мечты», а футбол и сам Моуриньо не поскупились на яркие детали. Жозе разразился откровением о времени, проведенном в Манчестере, где он два с половиной года жил в отеле, что ему не раз припоминали (якобы не обзаводился постоянным жильем, поэтому и к работе в МЮ относился как к временной, не брал на себя максимум обязательств):

Я должен был бы убираться дома, а я не хочу. Я должен был бы гладить одежду, а я не знаю, как это делать. Я должен был бы готовить, а я умею жарить только яйца и колбаски. Это единственное, что я могу приготовить себе. Я был бы далеко не так счастлив, если бы мне пришлось жить в отдельном доме. Мне было бы одиноко, возникла бы масса бытовых проблем. А так я жил в удивительных апартаментах, это была не просто комната, в которой ты останавливаешься на неделю, когда куда-то едешь. Это было мое жилье, где я чувствовал себя комфортно в окружении своих вещей. Это такая квартира с функциями «принесите, пожалуйста, латте» и «я не хочу спускаться на ужин, доставьте его в номер». У меня было все, я чувствовал себя там просто отлично.

Во время матча события тоже бурлили вокруг Жозе. Самый яркий эпизод — столкновение на бровке Уинкса и Джеймса, который завершился тем, что игрок МЮ влетел ногой в колено Моуриньо. Жозе театрально схватился за ногу и захромал так, что о повредившем голову Даниэле на время забыли все, кроме врачей. Спустя время Моуриньо уже прыгал по бровке и вел переговоры с фанатами «Манчестер Юнайтед», расположившимися поблизости. Но важно и то, что после поражения Моуриньо не отошел от максимальной адекватности, которой козыряет с момента прихода в «Тоттенхэм». Жозе корректно признал превосходство МЮ :

В первые 30 минут мы играли не слишком здорово, а МЮ действовал интенсивно и агрессивно. Думаю, что потом уже было лучше. Мы не можем допускать такие голы, как второй пропущенный мяч. Было вбрасывание, и все спали, проснувшись уже тогда, когда Маркус Рэшфорд был возле штрафной. Я знаю, что дома «Юнайтед» будет использовать силу трибун. У них много молодых игроков, и я знал, что они будут хотеть прессинговать и играть интенсивно. Я сказал об этом своим игрокам, но они не смогли отреагировать. Этой команде нужно больше агрессии. Нам нужно выигрывать больше дуэлей. Необходимо интенсивнее начинать матчи. Нам нужно заставлять соперника чувствовать то, что заставил нас испытывать МЮ , который сегодня одержал заслуженную победу.

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