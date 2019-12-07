 Символическая сборная «Ньюкасл Юнайтед» Всех Времен.

вчера, 15:24

На этот раз подготовил символическую сборную «Ньюкасла» всех времен, и постарался выбрать лучших на мой взгляд, и рассказать коротко о них.

Вратарь

Шейн Гивен (1997-2009) - на протяжении 12 лет считался основным стражем ворот в стане «сорок». Сильными сторонами вратаря являются отменная реакция, прыгучесть и хорошая игра на линии ворот. Помимо этого он неплохо играет на выходах и отлично руководит защитой. Также одним из главных игровых качеств Гивена является его концентрация.

Запасной: Ронни Симпсон (1951-1960)

Защитники

Френк Кларк (1962-1975) - Своей игрой молодой футболист привлек внимание представителей тренерского штаба «сорок». Отыграл за них следующие двенадцать сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе команды, был основным защитником. В течение этих лет завоевал Кубка Ярмарок, а также игра в финале Кубка Англии, и сыграл в целом 464 игр.

Запасной: Альф Макмайкл (1950-1963)

Филипп Альбер (1994-1997) - великолепный бельгийский защитник, один из лучших легионеров в истории клуба. Сделал себе имя еще в «Андерлехте», а после ЧМ -94 перебрался в чемпионат Англии. В то время Альбер был действительно одним из лучших европейских защитников, на него также претендовали многие итальянские клубы, но он решил все же выбрать АПЛ , и клуб, который только вернулся в элиту. Сам футболист хорошо вписался в стиль игры «Ньюкасла» 90-х, который создал Кевин Киган, где любой защитник мог подключиться к атаке, и отметиться забитым голом, по другому это называлось кавелерийским футболом, мы забьем столько сколько захотим, ну, а если пропустим, значит пропустим. Альбер обладал отличным и поставленным ударом, и один из таких можно вспомнить в ворота Петера Шмехеля, когда МЮ заглотил пять голов за игру.

Запасной: Дэвид Крэйг (1960-1978)

Бобби Монкур (1963-1974) - Легенда и капитан «Ньюкасла» 60-х годов. Настоящий лидер обороны команды. Он дебютировал в составе «сорок», когда ему было всего навсего 18 лет против «Лутона», в 1963 году. В составе «Ньюкасла» Монкур провел 12 лет, за это время сыграл 296 матчей и забил 3 мяча. В роли капитана он выиграл один из самых важных турниров в своей карьере в 1969 году «Ньюкасл» вместе с Монкуром выиграли Кубок Ярмарок.

Запасной: Алан Кеннеди (1972-1978)

Полузащитники

Питер Бирдсли (1983-1987/1993-1997) - воспитанник клуба, правда свой путь начал через другие команды, прежде чем оказаться здесь. Помог клубу подняться в элиту. В первом дивизионе Бирдсли не потерялся на поле, и постоянно был на виду ежегодно забивая около двух десятков голов. Он мог сыграть как в нападении также и в полузащите. В клуб возвращался дважды, в начале он поиграл вместе с Кевином Киганом, а после в 90-х играл под его руководством, а затем с Аланом Ширером. Также был его напарником и Энди Коул, их дуэт считался одним из самых эффективных в истории клуба. Обладал хорошими бомбардирскими способностями. В последствии тренировал молодежные команды родного клуба.

Запасной: Хорхе Робледо (1949-1953)

Пол Гаскоин (1983-1988) - воспитанник и одна из легенд клуба. Когда ему было еще 12 лет на него претендовала много клубов, но он выбрал в итоге школу «Ньюкасла», а первый свой профессиональный контракт подписал возрасте 16 лет. Все знают у него было прозвище Газза, впервые его так назвал тренер молодежной команды Колин Саджет. Гаскойн был творческим, трудолюбивым и техническим и одаренным футболистом, выступавший в роли полузащитника, был способен как забивать, так и раздавать псы, он хорошо вел мяч чувствовал партнеров, и сам завершал эти атаки. У него был отличный темп, физическая сила, баланс и отличные навыки ведения дриблинга, которые позволяли ему общаться с мячом на ты. Три его главных качества: невероятный футбольный дар, необузданный нрав и страсть к алкоголю.

Запасной: Нольберто Солано(1998-2004/2005-2007)

Джо Харви (1945-1953) - легендарная личность в истории клуба, был игроком в течении восьми лет, а также в последствии и футбольным тренером на протяжении тринадцати лет , как игрок выиграл вместе с командой два кубка Англии, а как менеджер стал финалистом.

Запасной: Давид Жинола (1995-1997)

Роб Ли (1992-2002) - один из великолепных и ключевых игроков в истории клуба в первом десятилетии АПЛ , в первом сезоне с клубом поднялся в АПЛ и помог клубу не только закрепится, но также бороться за высокие места, был также капитаном. Он мог играть на фланге и в центре полузащиты, забивал и раздавал пасы.

Запасной: Бобби Митчел (1949-1961)

Нападающие

Кевин Киган (1982-1984) - могучий мышонок является целой эпохой английского футбола, и единственный футболист из британии кто выигрывал два золотых мяча два года подряд 78-ом и 79-ом. Киган это тот игрок, который отдавал себя игре полностью, благодаря чему завоевал к себе расположение многих тренеров играя за разные команды тренерского штаба. Уже будучи знаменитым футболистом, Кевин говорил, что именно в тот момент он решил изо всех сил пробиться на вершину английского футбола. В стане «Ньюкасл Юнайтед», это были его последние футбольные годы в его карьере. После стал тренером клуба с которым смог пробиться в АПЛ , и боролся с МЮ за золотые награды, однако, серебро было вершиной для тех. Вернулся в качестве тренера в начале 2000-х, но на этот раз все пошло по другому, и из-за разногласия с руководством покинул их.

Запасной: Хью Галлахер (1925-1930)

Алан Ширер (1996-2006) - лучший бомбардир в истории АПЛ с 260 голами по сей день этот рекорд стоит, и никто не перегнал и приблизится не смог, на сколько был одарен этот футболист. После его успеха с «Блэкберном», в 96 году осуществилась его главная мечта переход в «Ньюкасл Юнайтед». Здесь он продолжал демонстрировать свои бомбардирские способности, став лучшим бомбардиром клуба в истории с 206 голами, правда выиграть с клубом так и не получилось, только серебро и два финала кубка Англии 98 и 99 года.

Запасной: Малкольм Макдональд (1971-1976)

Джекки Милберн (1943-1957) - легендарный футболист в истории «Ньюкасла», это его до Ширера называли лучшим бомбардиром клуба. У него был сумасшедший темп и смертельный удар с любой ноги. Особенно всем запомнилась его умение выходить из трудных ситуаций, когда вроде бы, казалось, идти некуда, а он находил лазейку и продолжал игру. У него была невероятная скорость, большая энергия, он хорошо реализовал свои шансы у чужих ворот. Милберн был суперигроком, самое главное в нем - это его умение играть на команду, а не только на свою статистику. Он всегда работал как машина, преследовал защитников и пытался отобрать мяч. У него был потрясающий напор, и он всегда выцарапывал мяч из-под любого игрока обороны и легко обходил их.

Запасной: Лен Уайт (1953-1962)