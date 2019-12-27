Егоров уходит. Судить лучше не станут

вчера, 22:11

Напор критики в адрес судейства пробил стену: Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования. «Соккер.ру» - о резонансном расставании.

РФС пользуется паузой в чемпионате России, чтобы где-то подмести, где-то произвести косметический ремонт. Особенно проблемной зоной была работа арбитров. И уже сразу после окончания первой части чемпионата стало понятно, что пауза без футбола будет заполнена увлекательными кабинетными боями. Президент ЦСКА Евгений Гинер начал открытую войну, получил суровое наказание, которое впоследствии было смягчено.

Три месяца дисквалификации остались в силе, но условно добавили к ним не девять месяцев, а шесть. При этом сумму штрафа уменьшили с одного миллиона рублей до пятисот тысяч. Не успели улечься страсти вокруг эмоционального заявления Гинера, как РФС снова произвел информационный вброс, ужесточив в принципе систему наказаний за критику в адрес арбитров. Президент РФС Александр Дюков постарался донести, что значат эти перемены:

Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках. Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность. Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры – тренеры, руководители – перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жесткий запрет на комментарии в адрес судей. Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник», «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок. Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или всё вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как всё пойдет. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками.

Могло показаться, что РФС горой стоит за Егорова и занял позицию «своих не сдаем», хотя тут сложно сказать, кто кому «свой». Тем не менее, это было бы вполне в духе любого рода российских властей и руководителей: до последнего прикрывать, даже порой назло, как кажется. Но этот случай не из таких. Следующим резонансным шагом стала отставка Егорова. Глава ДСИ принял решение об уходе по собственному желанию.

Говорят, что у него были порывы сделать это и раньше, но что-то сдерживало. Либо же по еще одной российской традиции ему просто сказали, что пора бы написать заявление по собственному, учитывая тот ком критики, который накопился в судействе. Ведь неспроста подавляющее большинство клубов РПЛ высказали вотум недоверия Егорову. В таких условиях этот шаг со стороны РФС выглядит логичным.

Слухи об отставке Егорова ходили давно, усердно подогревались, ряды его критиков пополнялись с каждым ошибочным или просто не понравившимся кому-то решением любого судьи на любом матче. Слишком просто найти в одном человеке воплощение всего зла и всех неприятностей, не пытаясь разобраться в сути вещей. Но толпа, масса имеет очень большую инерцию и притупленное чувство сострадания и эмпатии. Поэтому толпе нужна была жертва. Можно было разогнать всех судей, но тогда некому было бы работать. Поэтому решили избавиться от Егорова – словно при его преемнике работа арбитров качественно улучшится. Тех же самых с некоторыми нюансами. Тут можно согласиться с Романом Широковым:

Я бы не сказал, что я поддерживаю Егорова, хотя и отношусь к нему хорошо, но дело-то совсем не в нем. Не Егоров готовит судей. Это то же самое, что детский спорт – все основы закладываются гораздо раньше. А Егоров просто распределяет людей, которые к нему пришли. По факту получается, что просто нашли крайнего. Егоров точно не виноват, что судят так плохо. Он за полгода или год не может всё реорганизовать. Так что думаю, что лучше теперь не будет. Хачатурянц? Пускай, теперь посмотрим на великолепное судейство через год. Можно даже слоган сделать: «Верим в Хачатурянца!» Но если говорить серьёзно, то я только за, если он что-то поменяет. Но ни он, ни Егоров в ближайшее время исправить проблемы с судейством бы не смогли. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё. А эти люди из старой школы.