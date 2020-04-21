Женского футбола не существует

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вчера, 13:34

«Соккер.ру» не согласен с идеей ФИФА выбросить миллиард евро в пустоту.

Женский футбол как игра существует, а женского футбола как бизнеса не было, да и в ближайшие годы не появится. Скажите, российский мужской вид похож по смыслу? Конечно, убыточный, но есть одна разница: миллиардеры и государство готовы отдавать клубам с парнями миллиарды рублей, а девушкам – нет.

В мужском виде есть инфраструктура и индустрия, в самых развитых странах – доходная. А вот в женском виде даже на высочайшем уровне, включая самые богатые страны, вроде Японии, Германии или США , нет финансовой системы, нет успешного предпринимательства. Констатация факта. И плохо, если в условиях мирового кризиса увидим пародию на толерантность.

Честнее сказать девушкам правду: пока ваш спорт не начнет сам приносить бабки – останется у дна. ФИФА хочет отдать 1 миллиард евро на женский футбол? И чего добьются, если лишь 18 % спортсменок – профи, а 82 % — любительницы? Нельзя заявлять, что девушкам надо платить столько, как парням, такое право нужно обосновать.

У 60 % футболисток месячный оклад – менее 600 долларов. Получается, этот вид спорта аматорский де-факто, в отличие от мужского, под который давно построили ТВ-корпорации. Есть поддержка разных средств массовой информации. Есть букмекеры и объемы ставок. Есть также вековая традиция, которая в спорте – архаичном действе, построенном на поклонении перед теми, кто доминирует, очень важна. Бейсбол в США приносит огромные деньги, а насадить бейсбол в России невозможно.

В мужском спорте есть миллионы фанатов. А в женском футболе, если смотреть на него как на бизнес, к сожалению, пока ничего привлекательного. Атаковать уже умеют, защищаться – нет. Марта, Морган или Хегерберг потянут уровень «Ахмата» или «Рубина» — аутсайдеров РПЛ . Однако это точно не форварды для «Реала» или «Ливерпуля» по классу исполнения и игры в футбол. А про защитников можно не начинать, даже француженка Венди Ренар – ужасная футболистка по меркам лучших оборонцев из мужского футбола.

Упускаем разницу в физике, говорим об уровне мастерства. Различия объяснимы – отбор девушек устроен хуже, парней сто лет тренируют, деньги разные – а это стимул. Но мы объясняем, почему нельзя зарабатывать в двух видах одинаково. Потому и нельзя, что женский футбол как чемпионат Беларуси. Если нечего смотреть – к нему временное внимание, но в мае вернется Бундеслига и весь мир бросит лигу Милевского. Но белорусский футбол будет жить без внимания, а женский уже одной ногой в могиле.

Причем сейчас даже за счет роста посещаемости уже не спасти. К проблеме нужно привлекать внимание, ведь футболистки не защищены финансово. Их индустрия, по сравнению с мужским видом того же спорта, очень бедная. Например, Алекс Морган – умница, красавица, не комсомолка из США , не могла лет пять назад зарабатывать больше 200 тысяч долларов в год, поскольку в женской лиге был потолок зарплат. Понятно, что будущая мама добирала спонсорскими контрактами до полумиллиона долларов в год до уплаты налогов, но это для футбола смешная сумма.

Сейчас больше всех платят Аде Хегерберг, первой обладательнице «Золотого мяча» в истории, но норвежская футболистка «Лиона» получает 400 тысяч евро в год до уплаты налогов, а у Лингарда из МЮ такая сумма прилетает на счет за три недели, не говоря о личных спонсорских контрактах. Что там, Антон Заболотный богаче, чем лучшая футболистка мира последних лет. Более того, по 200-300 тысяч получают единицы. В конце женского топ-10 увидите спортсменок с зарплатой в 60 тысяч евро.

Терпимый годовой оклад даже для Канады или США , но смешной для спорта. Легендарная Марта зарабатывает в 400 раз меньше, чем Месси, и в 20 раз меньше, чем форвард «Зенита» Малком. Криштиану Роналду скоро доберется до первого миллиарда. Златан Ибрагимович в раздевалке в Лос-Анджелесе, когда его напарники играли паршиво, орал, что у него на счету 300 млн евро, собственный остров и не понимает, что забыл в одной команде с этими американскими фермерами?

Очевидно, что прямое сравнение мужского футбола и женского в финансах и крики, что девушкам пора платить в разы больше – дешевый популизм. Решение ФИФА выделить один миллиард евро на развитие женского футбола – дешевый популизм, если не строить бизнес. Мужской футбол зарабатывает не потому, что ему дарят деньги, а из-за умения выдержать конкуренцию на рынке развлечений. Женский футбол и по уровню, и по популярности, и по всему на свете нельзя с ним сравнивать.

Это как причитать, почему у инди-фильма нет сборов блокбастера. Потому что это разные продукты по увлекательности, хотя и то, и другое – кино. Впрочем, главная проблема женского футбола не в игроках или тренерах, а в менеджерах и организации. Не научились продавать свой продукт, хотят, чтобы им просто выделили деньги, которые благополучно распилят. В мире куча фондов, где исчезают миллиарды под прикрытием борьбы за равенство, права людей с разной ориентацией, феминизм и так далее.

А начать нужно с базиса. У футболисток нет агентов нужного уровня наглости и связей, их контракты составлены с ошибками, или по форме мало в чем отличаются от контрактов с трудовыми рабами – нет прав, одни обязательства. Это не домысли, а отчет Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Представьте себе, средний срок контракта в женском футболе – 12 месяцев, и это еще удачная сделка! У игроков нулевое медицинское обслуживание, а травмы у девушек такие же коварные, как у парней.

Ситуация и до пандемии была плачевной, а теперь спонсоры уйдут, фанатов на трибуны не пустят еще долго, клубы будут урезать расходы. Многие футболистки пойдут в другие профессии, лишь самые популярные и высококлассные проживут на новую зарплату. При этом не сказать, что систему женского футбола построили так, чтобы кризис вызвал к ним сочувствие – собрались менеджеры сомнительного качества, провалили все, что можно было.

Но самих футболисток жаль. Девушке и так непросто в «мужском» спорте, причем любом, а тут еще занимаешься с шести лет до двадцати, например, а потом узнаешь, что нет больше твоей команды – закрыли. Наверное, неплохо, что в ФИФА столько денег, что готовы вбухать миллиард в развитие и поддержку женского футбола, но есть сомнения, что найдется человек, способный грамотно потратить немалый бюджет.

И раньше никто не мешал. Но женскому футболу не придумали фишку, почему его нужно смотреть всем миром, поэтому пока он не стал лакомым продуктом. Следовательно, ничем не отличается от всего остального, что не стало бизнесом и не переживет кризис. В мужском виде тоже накопились вопросы, правильно ли тратят деньги. Но футбол эти деньги генерирует, а футболистки – бедные, лишенные прав, юридической защиты, медицинского обеспечения.

Одним словом, простые смертные, как миллионы тех, кто потеряют работу в 2020 году. Им повезло с заступниками, но миллиард нужен не для того, чтобы раздать футболисткам, а чтобы сделать индустрию профессиональной. С 90-х женский футбол сделал шаг вперед, но не нашел аудиторию. Фанатам мужского вида он неинтересен – уступает в качестве, а локальную публику теряет из-за пандемии. Если все сложится очень плохо – женский футбол отбросит в развитии на тридцать лет назад.

И если погибнет, то все скажут: есть проблемы важнее. Всем плевать даже на то, что актрисы десятилетиями зарабатывают меньше, чем актеры, хотя в кино физика не важна, а Мэрил Стрип техничнее любого Тома Круза по мастерству в разы. Так что ФИФА нужно потратить миллиард с умом. Поддержать девушек важно, но деньги должны быть стимулом для развития, а не наркотиком для бездельников, чтобы не получился аналог РПЛ .

Футболистки пока миру безразличны. Но если им будут платить, чтобы рассказывать о якобы борьбе за равноправие, то девушек возненавидят. Но куда все смотрели раньше? Нельзя заявлять, что профессиональный женский футбол из-за кризиса и пандемии исчезнет, ведь на самом деле его не существовало. Целых 47 % футболисток играли без контрактов, у 66 % нет медицинской страховки, 63 % не получают в клубах питание, 82 % — любители по законам ФИФА .

Девушек даже не пытались защитить, женский футбол и не был на профессиональных рельсах, за исключением парочки лиг богатых стран. Просто самые видные клубы и сборные использовались, чтобы создавать видимость равноправия. Самих девушек жаль, в их виде спорта тотальный бардак. Получается, десятилетиями спортсменок тупо использовали, а когда закончились деньги – выбросят на улицу.