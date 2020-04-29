ТОП 10 главных событий в 2005 году

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вчера, 12:46

Пока все дома, будем дальше вспоминать историю футбола, на этот раз обзор лучших моментов в 2005 году.

10. В Серии А чемпион не будет определен.

В 2006 году разразится коррупционный скандал Кальчополи в чемпионате Италии в следствии чего чемпионство «Ювентуса» в 2005 году было отменено, и в результате этого Скудетто не был отдан никому.

9. В кубке Англии зафиксированы нули.

Впервые с 1912 года в кубке Англии была зафиксирована нулевая ничья в основное и дополнительное время. В финале встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», по пенальти 5:4 победу праздновали подопечные Арсена Венгера. За МЮ не реализовал Скоулз, в результате чего ребята Фергюсона остались вообще без трофеев. После этого матча все другие игры завершались хотя бы с одним забитым голом.

8. Вылет «Саутгемптона» из АПЛ .

Еще в 2003 году команду покинет шотландец Гордон Стракан с которым клуб займет на тот момент 8-ю строчку, и выйдет в финал кубка Англии. После этого начнется смена тренеров, хоть и будет назначен опытный Реднапп на должность главного, это все равно не убережет «святых» от итогового вылета. Им не хватит каких-то двух очков, замкнут турнирную таблицу, и не смотря на то, что Питер Крауч попадет в 10-ок лучших бомбардиров сезона, этот показатель не позволит им удержаться в элите. Долгое время с тех пор им пришлось провести не в АПЛ , падали в первую лигу, практически были на грани банкротства, но через 7 лет вернулись обратно.

7. Переход Эдвина Ван Дер Сара в МЮ .

Летом 2005 года состоялся трансфер голландского голкипера Эдвина Ван Дер Сара из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 млн. фунта стерлингов. Тридцатипятилетний голкипер в итоге стал игроком основного состава, Сэр Алекс не побоялся делать акцент на возрастного голкипера, и как всегда не прогадал с выбором. Они долго искали себе надежного воротчика, который мог бы им напоминать Шмейхеля. В итоге это выведет МЮ на новый уровень, что позволит снова им стать сильнейшим клубом в АПЛ и еврокубках.

6. «Эвертон» попадет в ТОП 4.

Дэвид Мойес, который в 2002 году возглавил «ирисок», и не один раз за это время сумеет спасти клуб от вылета из АПЛ . На старте сезона они продадут будущую звезду английского футбола Уэйна Руни в МЮ , но это им не помешает блеснуть. «Эвертон» и Дэвид Мойес проделают невероятное усилие и займет 4 место, которое считается до сих пор наивысшим результатом клуба в эпоху АПЛ . Они впервые за долгое время обойдут в таблице «Ливерпуль», и это даст им право выступать на будущий сезон в ЛЧ . Тогда в команде играли Тим Кейхилл, известный по выступлениям за «Лидс» голкипер Найджел Мартин, испанец Микаэль Артета, шотландцы Данкан Фергюсон и Джеймс Макфаден, ирландцы Ли Карсли и Кевин Килбейн, а также защитники Тони Хибберт и Дэвид Уэир и др.

5. Первый трофей «Барселоны» за 6 лет.

С 99 года у «Барселоны» наступила трофейная засуха, сменились тренеры, даже возвращение Ван Гала не дало результатов, наоборот они провалились еще ниже, пока в 2003 году голландский тренер Франк Райкард, под руководством которого сборная Голландии на домашнем ЕВРО 2000 дойдет до полуфинала возглавит «Барселону». Тогда же в команде будет играть Роналдиньо придут Людовик Жули, блеснувший с «Монако» годом ранее, Самюэль ЭтоО, Хенрик Ларсон, Деку победивший в ЛЧ с «Порту», Беллети, конечно в команде будут выступать Вальдес, который окончательно будет неоспоримым первым номером на воротах, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, а также молодой Лионель Месси. Все это им позволит наконец прервать сухую засуху и «сине-гранатовые» впервые за 6 лет выиграют значимый трофей победив в чемпионате и оформив титул 2005 года обойдя в таблице «Реал Мадрид». Как понимаем это будет лишь начало славной эпохи «Барсы» времен Франка Райкарда.

4. Золотой мяч Роналдиньо.

Наконец бразильский кудесник выиграет приз лучшего игрока 2005 года, и получит заслуженный золотой мяч проведя блестяще тот сезон. До этого бразилец на прошлом вручении занял третье место, на этот раз Рони обошел в голосовании занявшего 2-е место Фрэнка Лэмпарда с «Челси» и 3-е Стивена Джерарда отдавшего всего себя в ЛЧ с «Ливерпулем».

3. Победа ЦСКА в кубке УЕФА .

ЦСКА под руководством Валерия Георгиевича Газзаева в 2005 году оформит титул свой второй в чемпионате России обойдя занявшего второе место «Спартак». А также проявит большое мастерство в еврокубках. Старт они начнут в Лиге Чемпионов куда попадут в одну группу с бывшей и нынешней командой Жозе Моуриньо «Челси» и «Порту», сумеют занять третье место переиграв два раза за продолжение участия в еврокубках в весенней стадии два раза ПСЖ , и добудут также нулевую ничью в перовом туре с действующем чемпином «Порту».

Попав в плей -офф кубка УЕФА «армейцам» попадет в первом раунде на выбывание «Бенфика» еще один клуб из Португалии. Они смогут выиграть в первой игре дома — 2:0 (мячи забили В. Березуцкий и любимый бразилец Вагнер Лав) в ответной, когда состоялась ничья — 1:1 (отметился Игнашевич). В следующем раунде им попадется сербский «Партизан» в гостях снова будет ничья — 1:1 (отметиться Алдонин), в ответной как говорится дома и стены всегда помогут — 2:0 ( бразильский дуэт Карвальо и Вагнер Лав) помогут пройти дальше. После был соперник из франции «Осер» дома "армейцы не заметят соперника — 4:0 (имена тогда зажгут Чиди Одиа, Игнашевич, Лав в третьем матче подряд, а точку поставит Ронал Гусев). Правда в гостях уступят — 0:2, но благодаря первой крупной победе выйдут в полуфинал кубка. На данной стадии им в соперники попадется итальянская «Прама» в гостях нули, и даже вспомнить нечего, а после снова дома разгромят соперника забив три безответных гола, (стараниями Карвалью оформившего дубль, и еще один забьет В. Березуцкий — 3:0).

Финал прошел на домашним стадионе «Спортинга» «Жозе Алваладе», им как раз и досталась местная португальская команда. На финальный матч Валерий Георгиевич выпустит следующий состав: на воротах Акинфеев; в защитной линии Игнашевич, братья Березуцкие, Чиди Одиа; в полузащите Карвальо, Жирков, Алдонин, Рахимич; нападение Олич и Лав. Но в первом тайме хозяева забивают гол на 29 минуте, и так счет и заканчивается — 0:1. Однако после перерыва «Армейцы» предпринимают попытки отыграться, и у них это получается. Сравнивает счет на этот раз Алексей Березуцкий, после второй забивает Юрий Жирков, а точку ставит Вагнер Лав — 3:1 волевая победа ЦСКА . Также в той игре принимали участие Шемберс, Гусев и Красич вышедшие на замену. В итоге ЦСКА стал первый клубом из России, которому удалось выиграть еврокубок, а Валерий Газзаев первый и единственный российский тренер сумевший добиться подобного.

2.«Челси» Жозе Моуриньо.

В 2004 году Клаудио Раньери завершит свое тренерство на «Стэнфорд Бридж», а его место займет молодой португальский наставник победитель и лучший тренер Европейского футбола Жозе Моуриньо. Он сразу начнет перестраивать команду к имеющимся лидерам Лэмпарду, Терри, Макелеле, Гудьонсену, Джо Коулу, Даффу , придут Дидье Дрогба, Карвалью, Роббен, Петер Чех и т.д. В начале сезона будет не простой выбор вратарей Чех или Кудичини, травма второго позволит в итоге определиться с первым номером, и как понимаем Чех выдаст прекрасный сезон, как и сами «пенсионеры». В той кампании «Челси» наберет рекордные на тот момент 95 очков, станет чемпином АПЛ . Почти сумеют повторить рекорд «Арсенала», но проиграют единственную игру «Манчестеру Сити», который тогда еще только был середняком лиги, и завершат сезон с одним поражением. Параллельно снова дойдут до полуфинала ЛЧ , пройдя в 1/8 «Барселону», дальше «Баварию», но в полуфинале уступят другим из Англии всего в один мяч «Ливерпулю». Также выиграют и кубок Лиги переиграв в финале — 3:2 все тот же «Ливерпуль». После этого Моуриньо будет считать себя «особенным». «Синие» впервые с 1955 года выиграли свой второй титул, и как окажется после не единственный.

1. Победа «Ливерпуля» в Стамбуле.

После триумфа с «Валенсией» годом ранее Рафаэль Бенитес переезжает на туманный Альбион, и становится главным тренером «Ливерпуля». В чемпионате Англии дела тогда шли не очень хорошо, клуб по итогу кое как занял всего навсего 5-е место, проиграл в финале кубка Лиги от «Челси» Моуриньо, и могли сезон закончить без трофеев, и все к этому шло. Но «Ливерпуль» прошел путь в финал главного европейского кубка ЛЧ . Правда еще в группе оказавшись в одной с «Монако» прошлогодним финалистом ЛЧ , греческим «Олимпиакосом» с которым лишь в последнем туре благодаря домашней победе — 3:1 (усилиями Синема-Панголя, Нила Меллора и капитана Джеррарда) смогут пройти их, и обогнать соперника, а четвертым окажется «Депортиво», которое окончательно развалится набрав тогда всего 2 очка.

В плей -офф в 1/8 им попался «Байер -04» обе игры британцы выиграют с одинаковым счетом — 3:1, в 1/4 обыграли «Ювентус» благодаря домашней победы — 2:1 (стараниями Хююпии и Гарсии) в полуфинале сломили сопротивление «Челси», (благодаря единственному голу в двух матчах Луиса Гарсии) — 1:0 на «Энфилде» вышли в финал.

Финал ЛЧ высадился в стамбуле в матче сразились «Милан» Анчеллоти и «Ливерпуль» Бенитеса. В первом тайме игра шла только в одни ворота «Милан» размазал по полю соперника — 3:0 (Мальдини и дубль Креспо). Однако после перерыва мы увидели совершенно других соперников, которые решили поменяться местами. В течении 6 минут «Ливерпуль» совершил самый выдающийся камбек в Истории ЛЧ (стараниями капитана Джеррарда, Шмицера и приглашенного на старте сезона Хаби Алонсо) — 3:3. После матч дошел до стадии пенальти, когда подопечные испанца оказались более точными — 3:2 благодаря игре вратаря Дудека. В итоге «Ливерпуль» выиграл ЛЧ пятую в своей истории и самую лучшую.

БОНУС

суперкубок УЕФА 2005 «Ливерпуль» 3:1 ЦСКА .