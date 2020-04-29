ТОП 10 главных событий в 2005 году

Пока все дома, будем дальше вспоминать историю футбола, на этот раз обзор лучших моментов в 2005 году.
10. В Серии А чемпион не будет определен.
В 2006 году разразится коррупционный скандал Кальчополи в чемпионате Италии в следствии чего чемпионство «Ювентуса» в 2005 году было отменено, и в результате этого Скудетто не был отдан никому.
9. В кубке Англии зафиксированы нули.
Впервые с 1912 года в кубке Англии была зафиксирована нулевая ничья в основное и дополнительное время. В финале встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», по пенальти 5:4 победу праздновали подопечные Арсена Венгера. За МЮ не реализовал Скоулз, в результате чего ребята Фергюсона остались вообще без трофеев. После этого матча все другие игры завершались хотя бы с одним забитым голом.
8. Вылет «Саутгемптона» из АПЛ.
Еще в 2003 году команду покинет шотландец Гордон Стракан с которым клуб займет на тот момент 8-ю строчку, и выйдет в финал кубка Англии. После этого начнется смена тренеров, хоть и будет назначен опытный Реднапп на должность главного, это все равно не убережет «святых» от итогового вылета. Им не хватит каких-то двух очков, замкнут турнирную таблицу, и не смотря на то, что Питер Крауч попадет в 10-ок лучших бомбардиров сезона, этот показатель не позволит им удержаться в элите. Долгое время с тех пор им пришлось провести не в АПЛ, падали в первую лигу, практически были на грани банкротства, но через 7 лет вернулись обратно.
7. Переход Эдвина Ван Дер Сара в МЮ.
Летом 2005 года состоялся трансфер голландского голкипера Эдвина Ван Дер Сара из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 млн. фунта стерлингов. Тридцатипятилетний голкипер в итоге стал игроком основного состава, Сэр Алекс не побоялся делать акцент на возрастного голкипера, и как всегда не прогадал с выбором. Они долго искали себе надежного воротчика, который мог бы им напоминать Шмейхеля. В итоге это выведет МЮ на новый уровень, что позволит снова им стать сильнейшим клубом в АПЛ и еврокубках.
6. «Эвертон» попадет в ТОП 4.
Дэвид Мойес, который в 2002 году возглавил «ирисок», и не один раз за это время сумеет спасти клуб от вылета из АПЛ. На старте сезона они продадут будущую звезду английского футбола Уэйна Руни в МЮ, но это им не помешает блеснуть. «Эвертон» и Дэвид Мойес проделают невероятное усилие и займет 4 место, которое считается до сих пор наивысшим результатом клуба в эпоху АПЛ. Они впервые за долгое время обойдут в таблице «Ливерпуль», и это даст им право выступать на будущий сезон в ЛЧ. Тогда в команде играли Тим Кейхилл, известный по выступлениям за «Лидс» голкипер Найджел Мартин, испанец Микаэль Артета, шотландцы Данкан Фергюсон и Джеймс Макфаден, ирландцы Ли Карсли и Кевин Килбейн, а также защитники Тони Хибберт и Дэвид Уэир и др.
5. Первый трофей «Барселоны» за 6 лет.
С 99 года у «Барселоны» наступила трофейная засуха, сменились тренеры, даже возвращение Ван Гала не дало результатов, наоборот они провалились еще ниже, пока в 2003 году голландский тренер Франк Райкард, под руководством которого сборная Голландии на домашнем ЕВРО 2000 дойдет до полуфинала возглавит «Барселону». Тогда же в команде будет играть Роналдиньо придут Людовик Жули, блеснувший с «Монако» годом ранее, Самюэль ЭтоО, Хенрик Ларсон, Деку победивший в ЛЧ с «Порту», Беллети, конечно в команде будут выступать Вальдес, который окончательно будет неоспоримым первым номером на воротах, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, а также молодой Лионель Месси. Все это им позволит наконец прервать сухую засуху и «сине-гранатовые» впервые за 6 лет выиграют значимый трофей победив в чемпионате и оформив титул 2005 года обойдя в таблице «Реал Мадрид». Как понимаем это будет лишь начало славной эпохи «Барсы» времен Франка Райкарда.
4. Золотой мяч Роналдиньо.
Наконец бразильский кудесник выиграет приз лучшего игрока 2005 года, и получит заслуженный золотой мяч проведя блестяще тот сезон. До этого бразилец на прошлом вручении занял третье место, на этот раз Рони обошел в голосовании занявшего 2-е место Фрэнка Лэмпарда с «Челси» и 3-е Стивена Джерарда отдавшего всего себя в ЛЧ с «Ливерпулем».
3. Победа ЦСКА в кубке УЕФА.
ЦСКА под руководством Валерия Георгиевича Газзаева в 2005 году оформит титул свой второй в чемпионате России обойдя занявшего второе место «Спартак». А также проявит большое мастерство в еврокубках. Старт они начнут в Лиге Чемпионов куда попадут в одну группу с бывшей и нынешней командой Жозе Моуриньо «Челси» и «Порту», сумеют занять третье место переиграв два раза за продолжение участия в еврокубках в весенней стадии два раза ПСЖ, и добудут также нулевую ничью в перовом туре с действующем чемпином «Порту».
Попав в плей -офф кубка УЕФА «армейцам» попадет в первом раунде на выбывание «Бенфика» еще один клуб из Португалии. Они смогут выиграть в первой игре дома — 2:0 (мячи забили В. Березуцкий и любимый бразилец Вагнер Лав) в ответной, когда состоялась ничья — 1:1 (отметился Игнашевич). В следующем раунде им попадется сербский «Партизан» в гостях снова будет ничья — 1:1 (отметиться Алдонин), в ответной как говорится дома и стены всегда помогут — 2:0 ( бразильский дуэт Карвальо и Вагнер Лав) помогут пройти дальше. После был соперник из франции «Осер» дома "армейцы не заметят соперника — 4:0 (имена тогда зажгут Чиди Одиа, Игнашевич, Лав в третьем матче подряд, а точку поставит Ронал Гусев). Правда в гостях уступят — 0:2, но благодаря первой крупной победе выйдут в полуфинал кубка. На данной стадии им в соперники попадется итальянская «Прама» в гостях нули, и даже вспомнить нечего, а после снова дома разгромят соперника забив три безответных гола, (стараниями Карвалью оформившего дубль, и еще один забьет В. Березуцкий — 3:0).
Финал прошел на домашним стадионе «Спортинга» «Жозе Алваладе», им как раз и досталась местная португальская команда. На финальный матч Валерий Георгиевич выпустит следующий состав: на воротах Акинфеев; в защитной линии Игнашевич, братья Березуцкие, Чиди Одиа; в полузащите Карвальо, Жирков, Алдонин, Рахимич; нападение Олич и Лав. Но в первом тайме хозяева забивают гол на 29 минуте, и так счет и заканчивается — 0:1. Однако после перерыва «Армейцы» предпринимают попытки отыграться, и у них это получается. Сравнивает счет на этот раз Алексей Березуцкий, после второй забивает Юрий Жирков, а точку ставит Вагнер Лав — 3:1 волевая победа ЦСКА. Также в той игре принимали участие Шемберс, Гусев и Красич вышедшие на замену. В итоге ЦСКА стал первый клубом из России, которому удалось выиграть еврокубок, а Валерий Газзаев первый и единственный российский тренер сумевший добиться подобного.
2.«Челси» Жозе Моуриньо.
В 2004 году Клаудио Раньери завершит свое тренерство на «Стэнфорд Бридж», а его место займет молодой португальский наставник победитель и лучший тренер Европейского футбола Жозе Моуриньо. Он сразу начнет перестраивать команду к имеющимся лидерам Лэмпарду, Терри, Макелеле, Гудьонсену, Джо Коулу, Даффу , придут Дидье Дрогба, Карвалью, Роббен, Петер Чех и т.д. В начале сезона будет не простой выбор вратарей Чех или Кудичини, травма второго позволит в итоге определиться с первым номером, и как понимаем Чех выдаст прекрасный сезон, как и сами «пенсионеры». В той кампании «Челси» наберет рекордные на тот момент 95 очков, станет чемпином АПЛ. Почти сумеют повторить рекорд «Арсенала», но проиграют единственную игру «Манчестеру Сити», который тогда еще только был середняком лиги, и завершат сезон с одним поражением. Параллельно снова дойдут до полуфинала ЛЧ, пройдя в 1/8 «Барселону», дальше «Баварию», но в полуфинале уступят другим из Англии всего в один мяч «Ливерпулю». Также выиграют и кубок Лиги переиграв в финале — 3:2 все тот же «Ливерпуль». После этого Моуриньо будет считать себя «особенным». «Синие» впервые с 1955 года выиграли свой второй титул, и как окажется после не единственный.
1. Победа «Ливерпуля» в Стамбуле.
После триумфа с «Валенсией» годом ранее Рафаэль Бенитес переезжает на туманный Альбион, и становится главным тренером «Ливерпуля». В чемпионате Англии дела тогда шли не очень хорошо, клуб по итогу кое как занял всего навсего 5-е место, проиграл в финале кубка Лиги от «Челси» Моуриньо, и могли сезон закончить без трофеев, и все к этому шло. Но «Ливерпуль» прошел путь в финал главного европейского кубка ЛЧ. Правда еще в группе оказавшись в одной с «Монако» прошлогодним финалистом ЛЧ, греческим «Олимпиакосом» с которым лишь в последнем туре благодаря домашней победе — 3:1 (усилиями Синема-Панголя, Нила Меллора и капитана Джеррарда) смогут пройти их, и обогнать соперника, а четвертым окажется «Депортиво», которое окончательно развалится набрав тогда всего 2 очка.
В плей -офф в 1/8 им попался «Байер -04» обе игры британцы выиграют с одинаковым счетом — 3:1, в 1/4 обыграли «Ювентус» благодаря домашней победы — 2:1 (стараниями Хююпии и Гарсии) в полуфинале сломили сопротивление «Челси», (благодаря единственному голу в двух матчах Луиса Гарсии) — 1:0 на «Энфилде» вышли в финал.
Финал ЛЧ высадился в стамбуле в матче сразились «Милан» Анчеллоти и «Ливерпуль» Бенитеса. В первом тайме игра шла только в одни ворота «Милан» размазал по полю соперника — 3:0 (Мальдини и дубль Креспо). Однако после перерыва мы увидели совершенно других соперников, которые решили поменяться местами. В течении 6 минут «Ливерпуль» совершил самый выдающийся камбек в Истории ЛЧ (стараниями капитана Джеррарда, Шмицера и приглашенного на старте сезона Хаби Алонсо) — 3:3. После матч дошел до стадии пенальти, когда подопечные испанца оказались более точными — 3:2 благодаря игре вратаря Дудека. В итоге «Ливерпуль» выиграл ЛЧ пятую в своей истории и самую лучшую.
БОНУС
суперкубок УЕФА 2005 «Ливерпуль» 3:1 ЦСКА.
В матче за суперкубок УЕФА сошлись победители ЛЧ и кубка УЕФА. В первом тайме ЦСКА вышел вперед стараниями Рикардо Карвалью, ему пас на выход 1 на 1 с Рейной выдал Вагнер Лав ,и так повели подопечные Газзаева — 0:1. Во втором тайме Сиссе вышел на замену вместо Риссе и забил ответный гол, правда это сделал с нарушением правил Игнашевич вынес мяч, который попал в руку французу Джибриль остался возле пустых ворот и сравнял, судья не заметил этого или не захотел видеть. (вот так «Ливерпуль» всегда добывал себе победы играя руками). В дополнительное время Сиссе оформил дубль и еще один положил Луис Гарсия итог был — 3:1 в пользу «Ливерпуля» Бенитеса, который в итоге стали сильнейшим клубом Европы. Так что до Клоппа Бенитес тоже делал чемпионом в ЛЧ и суперкубке «красных».