Битва: «Лидс» О'Лири VS «Тоттенхэм» Почеттино. Кто Круче?

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вчера, 18:16

Я решил устроить битву составов и выбрал две яркие команды одну нулевых, а вторую десятых. Из нулевых выбрал мой любимый «Лидс Юнайтед» эпохи О'Лири (1998-2002) против моего любимого «Тоттенхэма» десятых под руководством Почеттино (2014-2019). КТО круче? «Лидс» максимальное место в АПЛ 3-е — 2000 год, выход в полуфинал Кубка УЕФА — 2000 года, выход в полуфинал кубка Лиги Чемпионов — 2001. «Тоттенхэм» максимальное место в АПЛ 2-е — 2017 год, выход в финал Лиги Чемпинов - 2019 и в финал кубка Лиги — 2015.

Вратарь:

Найджел Мартин («Лидс» 1996-2003) — вратарь уже был известен по выступлениям за «Кристал Пэлас», и в 1996 году перебрался на «Элланд Роуд», тогда «павлины» заплатили рекордные 2.25 млн. фунтов стерлингов уплаченных за вратаря в лиге. Став в итоге номером один, на долгие годы вперед. Его прекрасная игра помогла им подняться в верхнюю часть таблицы, и закрепиться там, что позволило играть в еврокубках. Так скажем благодаря его надежной игре они дошли до полуфинала Кубка УЕФА , а через год и в ЛЧ . Сам вратарь конечно отлично умеет выбирать позиции, и отражать мячи, что позволяла и в «Эвертоне», куда он уйдет из «Лидса» показывать отличную игру, однако его большим недостатком было плохая прыгучесть. В каких бы клубах Найджел Мартин не играл, всегда был настоящим профессионалом, и всегда вселял в команду уверенность, своей блестящей игрой в воротах.

Уго Льорис (« Тоттенхэм» 2012 — н.в.) - Француза купили из «Лиона» за 15 млн евро, чтобы сменить наконец Гомеса. Льорис доказал своей уровень брал пенальти, делал невероятные сэйвы, практически не допускает ошибок, хотя бывает и привозит на ровном месте. Много лет в команде, даже не смотря на то, что его хотели приобрести многие гранды, остается до сих пор в стане «шпор».За это время стал уже вице-чемпином Европы и Чемпином Мира. Помог «Шпорам» подняться высоко два раза бронза 2016, 2018, один раз серебро 2017 и 4 место 2019 в АПЛ , также финалист прошлогодней ЛЧ .

Как думаете какой из этих вратарей выиграет дуэль называться лучшим?

Защитники:

Фланговые.

Гари Келли («Лидс» 1991-2007) — играл справа. Он провел всю профессиональную карьеру на «Элланд Роуд» сыграв более 500 матчей, хоть он и охотно подключался к атаке, однако забил всего 6 голов, для оборонца это не главный показатель. Благодаря физической форме и психологической устойчивости ирландец быстро превратился в игрока основы. Скорость и выносливость Келли выручали оборону клуба, а также помогали ему долгие годы избегать серьезных травм.

Иан Харт («Лидс» 1995-2004) — играл слева. Племяник Келли, дядя играл справа, он играл слева. Главная ударная сила команды О'Лири, по началу конкурировал с Маттео, однако вытеснил того в опорную зону, а сам стал основным на годы вперед. Главным его козырем на поле поставим сумасшедший сильнейший удар, не стеснялся приложится к мячу. Проведя более двухсот матчей забил 39 голов.

Каил Уокер («Тоттенхэм» 2009-2017) — играл справа. Один из лучших правых беков в чемпионате ярко как раз и начал выступать в клубе. Отсюда попал в нац. команду. Был основным на поле, здорово отыграл на своей позиции, но после решил уйти. провел 229 матчей забив 4 мяча.

Бен Девис («Тоттенхэм» 2014-н.в.) — играет слева. Остановлю свой выбор на Валлийце, мне кажется хороший левый защитник, и подайтет в данную команду. провел 181 игру отметился 4 голами.

Какие фланговые футболисты выиграют дуэль?

Центральные.

Рио Фердинанд («Лидс» 2000-2002) — центр. английский защитник, который стал самым дорогим защитником в АПЛ на тот момент, перейдя из «Вест Хэм Юнайтед» перед самым новым годом в 2000 году. Отличался своей надежностью, став неотъемлемой части команды О'Лири, которая в сезоне 2000/2001 дошла до полуфинала ЛЧ , в чемпионате занимая места с 4 по 5 места. Хотя возможно сюда больше бы подошел Вудгейт дольше сыграл за команду, но мне кажется Рио понадежнее будет.

Лукас Радебе («Лидс» 1994-2005) — центр. южноафриканский защитник, при Греме не всегда был основным игроком, однако именно О'Лири его сделал главным отдав еще и капитанскую повязку. При нем в обороне всегда был порядок, голов в АПЛ не забил, но делал это в еврокубках всего три раза. «Вождь» в команде играл до конца, даже когда у клуба были проблемы и они покинули элиту поиграл и в шипе, где и закончил свою карьеру.

Тоби Альдервейлерд («Тоттенхэм» 2015-н.в.) - центр. бельгией Проведя отличный арендный сезон в стане «святых», он перешел из «Атлетика Мадррида» Тоби стал именно тем винтиком, которого не хватало в последнее время «шпорам». Образовав мощную связку с Яном Вертогеном, которая помогла клубу стать одной из самых надежных в пар в обороне это дало результаты высокие места борьба за ТОП и выступления в ЛЧ .

Ян Вертонген («Тоттенхэм» 2012-н.в.) — центр. бельгиец универсальный игрок, способный сыграть в центре и слева в обороне или даже в опорной зоне, быстро стал незаменимым исполнителем для «Тоттенхэма». иногда подключается к атакам, игра на втором этаже, все эти сильные качества игрока были известны заранее, однако именно в АПЛ Ян развил свои лучшие качества, которые ему помогают клубу быть лидером выийти в ЛЧ и вместе со своим партнером Альдервейлердом блеснуть даже со сборной Бельгией заняв 3-е место на ЧМ два года назад.

Какая пара центровых выглядит весомее?

Полузащитники:

Доминик Маттео («Лидс» 2000- 2004) — воспитанник «Ливерпуля» несколько лет отыграл за них, а после перешел в «Лидс», чтобы пошуметь вместе с командой в начале нулевых. По началу играл в защите, но проиграв конкуренцию Харту на фланге сместился в центр и в опорную зону. В отсутствие Радебе и ухода Фердинанда носил капитанскую повязку. Отыграл 146 матчей отметился всего 4 голами.

Эрик Дайер («Тоттенхэм» 2014-н.в.) - мне кажется англичанин понадежнее будет, может закрыть две позиции защиту и опорную зону, нежели Сиссоко, по этому я ему доверю роль в этой команде, может я ошибаюсь, но вот ошибка Сиссоко в финале ЛЧ сыграв рукой не специально конечно, приведет к первому голу «Ливерпуля» с пенальти, это еще один фактор в пользу Дайера. За команду Эрик провел более 200 матчей забив около 11 голов.

Ли Бойер («Лидс» 1996-2003) - англичанин стал самым дорогим британским молодым футболистом, когда «Лидс» выложил за него 2,8 млн фунтов. В его карьере случалось всякое: можно вспомнить избиение студента, неповторимый гол в ворота «Милана», и был главной фигурой эпоху О'Лири. В общем настоящий сорвиголова, Бойер одновременно боец на поле и хулиган. Первый футболист, заработавший за время выступлений в элите 100 желтых карточек. Такой игрок отражает суть «Лидса».

Деле Алли («Тоттенхэм» 2015-н.в.) - тоже молодой футболист, прекрасный игрок, техничный исполнитель, умный и разностороний футболист, и нередко бывает хулиган на поле. Также является основной движущей силой при Почеттино. Прибыл в команду из «МК Донса», стал настоящим открытием клуба и селекционного отдела скаутов «Шпор», отрыв талан еще выступая в лиге один. Также хорош по системе гол+пас, уже провел 219 игр отметившись 62 голами в ворота соперников в разных турнирах.

Дэвид Батти («Лидс» 1987-1993/1998-2004) - ветеран и воспитанник клуба. В свое время выиграл титул с командой, правда это было еще до АПЛ , однако в элите повторил успех выступая за «Блэкберн». После вернулся, и продолжил показывать отличный футбол. Помог в становлении клуба Дэвида О'Лири, ведя команду за собой в роли лидера, доиграл в плоть до вылета клуба из элиты. 273 матча всего забил 4 гола.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм» 2013-2020) - дачанин главная фигура команды Почеттино, выполнял роль главного распассовщика, а также забивал нужные голы, все это помогало тогда клубу пробиться в ТОП 4 и держаться там несколько сезонов, и выступать в еврокубках, дойдя до финала ЛЧ . Жаль, что его особо не ценили за его вклад в команду. Сыграв за это время 291 раз, наколотив 67 голов.

Какая полузащита выглядит мощнее?

Нападающие:

Алан Смит («Лидс» 1998-2004) - одна из знаковых фигур того «Лидса. Именно О'Лири раскрыл его доверив место в основе. Атакующий дуэт у него по началу конечно сложился с Хассельбайнком, потом и с Видукой. В команде сыграл 228 матчей 56 забил во всех турнирах. Смит два года подряд в 2003 и в 2004 был признан игроком года, по мнению болельщиков клуба. Это случилось впервые в их истории, чтобы игрок два сезона подряд становился лучшим. Игрок, заслуживший репутацию так сказать „плохого и дерзкого парня“, Он часто играл грубо, периодически получал удаления в матчах, по этому до своего перехода в МЮ был всегда любимым футболистом и главным лицом „Лидса“ нулевых.

Сон Хын Мин („Тоттенхэм“ 2015-н.в.) — корейский солдат на футбольном поле. „Лидер“ атаки, даже когда нету Кейна он способен на забитие голов — уже отыграл порядка двухсот матчей забив более 80-ти голов. Лучшая игра в 1/4 ЛЧ против „Ман Сити“ в прошлом году в первой игре забьет единственный гол, который по сумме двух матчей станет решающим и выведет „шпоры“ дальше, а также дубль в ответной игре.

Марк Видука („Лидс“ 2000-2004) — австралиец за 6 миллионов фунтов перебрался из „Селтика“ в"Лидс", где сразу стал главным бомбардиром и одним из любимцев на „Элланд Роуд“. В первом же сезоне он показал свои бомбардирские способности положив 17 голов ворота соперников, вспомнить можно 4 мяча против „Ливерпуля“. В следующие сезоны он продолжал забивать, самым результативным можно вспомнить сезон 2002/2003 когда в АПЛ он забил 20, всего за клуб провел 166 матчей забив 72 гола за 4 года.

Харри Кейн („Тоттенхэм“ 2011-н.в.) — англичанин воспитанник местной академии, настоящий прирожденный бомбардир, уже провел 278 матче забив в них 181 гол во всех турнирах. За это время несколько раз становился лучшим бомбардиром АПЛ , лучшим бомбардиром европейского футбола за 2017 году обойдя Месси и Роналду, со сборной вышел в полуфинал ЧМ получив еще золотую бутсу турнира. И он еще молод по мерка игрока нападения может продолжать. Часто все ждут, и он уже сам подумывает уйти, мотивируя отсутствием трофеев, хотя он тут главный игрок уже в АПЛ около 140 голов положил. Не знаю даже что лучше быть главной ударной силой или присесть на скамейку в другом клубе с кучей трофеев.

Харри Кьюэлл („Лидс“ 1995-2003) — австралиец помимо того, что был прекрасным и талантливым футболистом, шустрый паренёк обладавший всеми лучшими качествами игрока на своей позиции пришёлся по душе местным фанам, но часто был подвержен травмам. На поле играл роль Левого крайнего полузащитника или нападающего. За команду провел 242 матча забив в них 63 гола.

Лукас Моура („Тоттенхэм“ 2018-н.в.) — не подошел ПСЖ , зато раньше них бразилец сыграл в финале ЛЧ . Да, он только полтора года в команде, но уже зарекомендовал, как основной центр атаки клуба. забивая порой нужные и важные гола уже 99 матчей и 23 пробоины во вражеском корабле. Так скажем отличился хет-триком в историческом моменте для клуба, забив треху „Аяксу“ в ответной игре 1/2 совершив сумасшедший камабек, и выход в финал ЛЧ . Во время его купил Почеттино.

Какой нападающий выглядит результативнее?

Запасные

„Лидс“ - ГК. Пол Робинсон; защит. Дэнни Милз, Джонатан Вудгейт; пол. Эйрик Бакке, Оливье Дакур; Нап. Джимми Флойд Хассельбайнк.

„Тоттенхэм“ - ГК. Мишель Ворм, защит. Кирон Треппьер, Дэнни Роуз. пол. Харри Уинкс, Виктор Ваньяма; нап. Фернандо Льоренте.

Какая скамейка запасных выглядит круче?

Дэвид О'Лири — главный творец „Лидса“ нулевых. Ирландец бывший защитник „Арсенала“, а также под конец карьеры играл и за „павлинов“, после был помощником Грэма, а затем принял борозды правления клубом. Пиком его карьеры считается в основном „Лидс“, после была еще и „Астон Вилла“, но серьезного добиться за три года не смог, а после поездки в ОАЭ , где был уволен и пропал с футбольных карт. Так, и не выиграл ни одного трофея в качестве наставника, даже его фантастический „Лидс“ не принес ему кубка, хотя уходя из клуба оставил их в пятерке сильнейших. Правда его „Лидс“ достаточно много тратил на игроков.

Маурисио Почеттино — главный творец последний лет в АПЛ , аргентинец выступал за многие команды последним местом была „Эспаньола“. После стал их тренером, клуб смотрелся хорошо, перешел в АПЛ поднял "Саутгемптона с 14 строчки сразу за сезон на 8-ю, а затем перешел в „Тоттенхэм“. Сегодня входит в когорту ТОП тренеров при этом не выиграв ни одного трофея. Добившись успеха со „шпорами“, хотя по середине прошлого сезона был уволен ввиду провальной игры клуба на всех фронтах. Денег тратили не много, а прошли в финал ЛЧ вообще не совершив не одного трансфера за сезон.

Как думаете кто в этой битве победит?

Мое мнение „Лидс“ нулевых и „Тоттенхэм“ десятых похожи в чем-то, классные атакующая команда, и тренеры О'Лири и Почеттино крутые ребята, но оба так ничего не выиграли.