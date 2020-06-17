Коронавирус в «Ростове». Что случилось и как поступить?

Официальная информация — 42 футболиста и работника южан уходят на карантин. Детали – на «Соккер.ру».
Что произошло?
В «Ростове» у шести игроков «отклонение от нормы» после теста на коронавирус. Пресс-служба использовала обтекаемое определение, поскольку нужны консультации со специальными службами и РФС.
Если, например, в ближайшую неделю все из изолированных игроков, тренеров и работников, которые контактировал с заболевшей шестеркой, окажутся без вируса, то не исключено, что придумают, как играть без карантина на целых 2 недели.
В АПЛ, например, при единичных случаях целые команды на карантин не отправят, в Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А – тот же подход. Здесь же заболевание у шести человек первой команды – не исключен тесный контакт. Также сообщают о спарринге с молодежью, могли друг друга заразить в теории.
Что теперь делать?
Карантин – начало пути. А хорошая новость: возможно, у шестерки заболевших вообще нет симптомов. Вот только Нобель Арустамян называет фамилии Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова. Тут пять игроков первого состава и Арсений, даже если Карпину разрешат продолжить работу, боевая мощь «Ростова» серьезно пострадает.
Возможно, правильным решением будет перенос двух матчей на даты для Кубка России? Пока идут консультации в РФС, понятно, что надо также интересоваться мнением врачей, а футболистам традиционно желаем здоровья, как и всем, кто с ними контактировал. У игроков часто молодые семьи, дети, у Карпина дома крошечная дочь, поэтому важно, чтобы все были в порядке.
А дальше уже надо подстраиваться. Митрофанов слишком остро высказался недавно – заявил, что могут давать технические поражения командам, которые не выйдут на поле. Конечно, в РПЛ разрешили сквозную заявку, в теории «Ростов» может выпустить молодежь, но на сборах этих ребят видели в деле – спортивный принцип страдает, у команды короткая скамейка, есть железная основа, и есть сразу шесть человек с COVID-19 – это беда.
В РПЛ готовы к такому?
Первая мысль, что появляется: а где гарантия, что такая вспышка будет единственной? К сожалению, есть данные, что не все клубы строго соблюдали жесткие рекомендации. Даже серии товарищеских матчей были опасными, поэтому их поначалу прятали до официального разрешения.
И что точно несправедливо – грозить «Ростову» техническими поражениями. Во-первых, поскольку вспышка еще до первого тура, то есть команда Карпина не контактировала с соперником, к которому полетит в другой город, можно локализовать очаг. Во-вторых, время для 1-2 матчей все-таки есть, пока речь о единичной накладке.
Теперь во всех клубах должны ужесточить меры предосторожности, поскольку Дюков и так многое сделал – тут надо объективно оценивать, независимо от вашего личного отношения к человеку, чтобы российский футбол вернулся. Конечно, сейчас середняки и аутсайдеры начнут кричать о важности здоровья и просить прервать сезон, но как быть с тем, что новый чемпионат уже 1 августа?
Предположим, сейчас остановятся, объявят «Зенит» первым, отправят «Локомотив» и «Краснодар» в ЛЧ, никто не вылетит и не поднимется в РПЛ. Но что это даст, если «Ростов» заразился на тренировке? Полтора месяца, даже если не играть, клубы проведут на базах. Пока есть возможность – нужно учиться адаптироваться. Тут сборная анонсировала матчи в Лиге Наций по расписанию, жизнь продолжается. Пора смириться – коронавирус не пропадет ровно 1 августа, даже если отменить концовку этого сезона.
Пора защитить зрителей?
Понятно, почему разрешили проход болельщикам на трибуны. Во-первых, голосование за поправки в Конституцию РФ уже через две недели, так что избежать скопления людей в одном месте не получится точно. Во-вторых, РПЛ разрешили заполнить стадион 10 % зрителей, поскольку у Дюкова есть политический вес.
В-третьих, будет парад Победы уже 24 июня, нелогично собирать в одном месте людей, но запрещать спортивное мероприятие на арене, где можно соблюдать социальную дистанцию, если хорошо продумать процесс входа на стадион. И вот тут возникает понимание, что россияне по дисциплинированности – не немцы.
Бундеслига так легко и успешно вернулась, поскольку в Германии изначально была совсем другая ситуация с коронавирусом – им повезло, сильная медицина, люди часто проверяются у врачей, вовремя среагировали. В России показатели хуже, после случая в «Ростове», а также после изучения статистики по Москве нужно прийти к логичному выводу – матчи РПЛ нужно сыграть без зрителей.
Очень не хотелось, чтобы так произошло, но риск слишком высокий. Одно дело, когда заболеет спортсмен – за ним будут ухаживать, у него может не быть симптомов, как у футболистов «Ювентуса», которые переболели и уже играют. И другое дело – если фанаты нарушат правила дистанции после матча или во время захода на трибуны, а затем возникнет очаг заражения. Все пойдут по домам, где за ними никто не присматривает, как за игроками, и будет вирусная бомба.
Если футболистов «Ростова» недоглядели – это констатация, а не упрек, то фанатов нельзя допускать до матчей. Нельзя обвинять зараженных людей, если соблюдали все нормы предосторожности, от вируса невозможно убежать – тут вопрос скорее везения. Но пока массовые собрания явно опасны. Если даже немцы не решились запустить хотя бы порцию фанатов в 10 % от вместимости арен, то РПЛ не стоит брать на себя лишнюю ответственность.
Матч «Сочи» и «Ростова» точно отменят, но вот если через пару дней все тесты остальных игроков, тренеров и персонала будут отрицательными – можно играть следующий матч, а отмененный провести в дни, зарезервированные под поединки Кубка России. Нужно пользоваться протоколами врачей, но помнить – не исключено, что с вирусом придется жить еще достаточно долго.
Надо играть в футбол, ведь неизвестно, будет ли такая возможность в октябре или ноябре – там возможна новая вспышка и новый жесткий карантин. Жаль ребят из «Ростова», это очень плохая новость для всех болельщиков футбола. Но пусть клубы будут бдительными – есть сомнения, что все игроки достаточно ответственные, чтобы строго следовать всем инструкциям. Если часть игроков других клубов являются свидетелями секты неверия в опасные инфекционные болезни, или просто разгильдяи – будут проблемы.
Хочется, чтобы «Ростов» остался последним клубом, где массово выявили коронавирус у футболистов в РПЛ, ведь важно, чтобы все оставались здоровыми – а случаи заболеваний были даже во время жесткого карантина, то есть отказ от игр – не гарантий безопасности. Все соскучились по РПЛ и ждем ее возвращения уже в пятницу, но «Сочи» и «Ростов» между собой в пятницу по расписанию, к сожалению, не сыграют. Игрокам здоровья, представителям РФС и РПЛ – мудрости.
Никаких технических поражений быть не должно, пока есть куда перенести 1-2 матча, но важно жестко подойти к контролю соблюдения всех норм. Чем четче будут идти по инструкциям, что позволяют Бундеслиге продолжаться без приключений – тем больше крутых матчей, вроде ЦСКА против «Зенита», увидим в ближайшие недели. Увидим на расстоянии, смелую концепцию со зрителями на трибунах нужно пересмотреть, резкого снижения заболеваемости в стране нет, надо подумать о здоровье фанатов.
А как Вам такая версия, что добиваясь технаря или переноса матча на резервный день, например на день проведения финала Кубка страны, тем самым спасают фк Сочи от вылета из РПЛ. У южан очень сложный календарь,сплошь лидеры, а с конкурентами они играют на выезде. А в последнем матче может произойти чудо-спасение от вылета, тем более у нашего Ростова уже была такая практика, как недавно всем поведал патлатый дурачок Дьяков.
А как Вам такая версия, что добиваясь технаря или переноса матча на резервный день, например на день проведения финала Кубка страны, тем самым спасают фк Сочи от вылета из РПЛ. У южан очень сложный календарь,сплошь лидеры, а с конкурентами они играют на выезде. А в последнем матче может произойти чудо-спасение от вылета, тем более у нашего Ростова уже была такая практика, как недавно всем поведал патлатый дурачок Дьяков.
Волгодон отдыхает
Волгодон отдыхает
Заразиться по ходу сборов - полная безответственность, в лучшем случае
Входить в положение Ростова... а стоит ли?
Заразиться по ходу сборов - полная безответственность, в лучшем случае
Входить в положение Ростова... а стоит ли?
Когда футбольные чиновники объявили о продолжение чемпионата, вдруг по взмаху волшебной палочки появились больные. Урал, Локо. Теперь, когда осталось пару дней до чемпа, здравствуй старый, новый год. Контрольный выстрел. Наверняка.
Что происходит?! Корона, Дьяков, ЛЧ, Парад, Конституция.
Эй! Там на небесах!?
Когда футбольные чиновники объявили о продолжение чемпионата, вдруг по взмаху волшебной палочки появились больные. Урал, Локо. Теперь, когда осталось пару дней до чемпа, здравствуй старый, новый год. Контрольный выстрел. Наверняка.
Что происходит?! Корона, Дьяков, ЛЧ, Парад, Конституция.
Эй! Там на небесах!?