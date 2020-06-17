Коронавирус в «Ростове». Что случилось и как поступить?

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17 июня 2020, 20:00

Официальная информация — 42 футболиста и работника южан уходят на карантин. Детали – на «Соккер.ру».

Что произошло?

В «Ростове» у шести игроков «отклонение от нормы» после теста на коронавирус. Пресс-служба использовала обтекаемое определение, поскольку нужны консультации со специальными службами и РФС .

Если, например, в ближайшую неделю все из изолированных игроков, тренеров и работников, которые контактировал с заболевшей шестеркой, окажутся без вируса, то не исключено, что придумают, как играть без карантина на целых 2 недели.

В АПЛ , например, при единичных случаях целые команды на карантин не отправят, в Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А – тот же подход. Здесь же заболевание у шести человек первой команды – не исключен тесный контакт. Также сообщают о спарринге с молодежью, могли друг друга заразить в теории.

Что теперь делать?

Карантин – начало пути. А хорошая новость: возможно, у шестерки заболевших вообще нет симптомов. Вот только Нобель Арустамян называет фамилии Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова. Тут пять игроков первого состава и Арсений, даже если Карпину разрешат продолжить работу, боевая мощь «Ростова» серьезно пострадает.

Возможно, правильным решением будет перенос двух матчей на даты для Кубка России? Пока идут консультации в РФС , понятно, что надо также интересоваться мнением врачей, а футболистам традиционно желаем здоровья, как и всем, кто с ними контактировал. У игроков часто молодые семьи, дети, у Карпина дома крошечная дочь, поэтому важно, чтобы все были в порядке.

А дальше уже надо подстраиваться. Митрофанов слишком остро высказался недавно – заявил, что могут давать технические поражения командам, которые не выйдут на поле. Конечно, в РПЛ разрешили сквозную заявку, в теории «Ростов» может выпустить молодежь, но на сборах этих ребят видели в деле – спортивный принцип страдает, у команды короткая скамейка, есть железная основа, и есть сразу шесть человек с COVID-19 – это беда.

В РПЛ готовы к такому?

Первая мысль, что появляется: а где гарантия, что такая вспышка будет единственной? К сожалению, есть данные, что не все клубы строго соблюдали жесткие рекомендации. Даже серии товарищеских матчей были опасными, поэтому их поначалу прятали до официального разрешения.

И что точно несправедливо – грозить «Ростову» техническими поражениями. Во-первых, поскольку вспышка еще до первого тура, то есть команда Карпина не контактировала с соперником, к которому полетит в другой город, можно локализовать очаг. Во-вторых, время для 1-2 матчей все-таки есть, пока речь о единичной накладке.

Теперь во всех клубах должны ужесточить меры предосторожности, поскольку Дюков и так многое сделал – тут надо объективно оценивать, независимо от вашего личного отношения к человеку, чтобы российский футбол вернулся. Конечно, сейчас середняки и аутсайдеры начнут кричать о важности здоровья и просить прервать сезон, но как быть с тем, что новый чемпионат уже 1 августа?

Предположим, сейчас остановятся, объявят «Зенит» первым, отправят «Локомотив» и «Краснодар» в ЛЧ , никто не вылетит и не поднимется в РПЛ . Но что это даст, если «Ростов» заразился на тренировке? Полтора месяца, даже если не играть, клубы проведут на базах. Пока есть возможность – нужно учиться адаптироваться. Тут сборная анонсировала матчи в Лиге Наций по расписанию, жизнь продолжается. Пора смириться – коронавирус не пропадет ровно 1 августа, даже если отменить концовку этого сезона.

Пора защитить зрителей?

Понятно, почему разрешили проход болельщикам на трибуны. Во-первых, голосование за поправки в Конституцию РФ уже через две недели, так что избежать скопления людей в одном месте не получится точно. Во-вторых, РПЛ разрешили заполнить стадион 10 % зрителей, поскольку у Дюкова есть политический вес.

В-третьих, будет парад Победы уже 24 июня, нелогично собирать в одном месте людей, но запрещать спортивное мероприятие на арене, где можно соблюдать социальную дистанцию, если хорошо продумать процесс входа на стадион. И вот тут возникает понимание, что россияне по дисциплинированности – не немцы.

Бундеслига так легко и успешно вернулась, поскольку в Германии изначально была совсем другая ситуация с коронавирусом – им повезло, сильная медицина, люди часто проверяются у врачей, вовремя среагировали. В России показатели хуже, после случая в «Ростове», а также после изучения статистики по Москве нужно прийти к логичному выводу – матчи РПЛ нужно сыграть без зрителей.

Очень не хотелось, чтобы так произошло, но риск слишком высокий. Одно дело, когда заболеет спортсмен – за ним будут ухаживать, у него может не быть симптомов, как у футболистов «Ювентуса», которые переболели и уже играют. И другое дело – если фанаты нарушат правила дистанции после матча или во время захода на трибуны, а затем возникнет очаг заражения. Все пойдут по домам, где за ними никто не присматривает, как за игроками, и будет вирусная бомба.

Если футболистов «Ростова» недоглядели – это констатация, а не упрек, то фанатов нельзя допускать до матчей. Нельзя обвинять зараженных людей, если соблюдали все нормы предосторожности, от вируса невозможно убежать – тут вопрос скорее везения. Но пока массовые собрания явно опасны. Если даже немцы не решились запустить хотя бы порцию фанатов в 10 % от вместимости арен, то РПЛ не стоит брать на себя лишнюю ответственность.

Матч «Сочи» и «Ростова» точно отменят, но вот если через пару дней все тесты остальных игроков, тренеров и персонала будут отрицательными – можно играть следующий матч, а отмененный провести в дни, зарезервированные под поединки Кубка России. Нужно пользоваться протоколами врачей, но помнить – не исключено, что с вирусом придется жить еще достаточно долго.

Надо играть в футбол, ведь неизвестно, будет ли такая возможность в октябре или ноябре – там возможна новая вспышка и новый жесткий карантин. Жаль ребят из «Ростова», это очень плохая новость для всех болельщиков футбола. Но пусть клубы будут бдительными – есть сомнения, что все игроки достаточно ответственные, чтобы строго следовать всем инструкциям. Если часть игроков других клубов являются свидетелями секты неверия в опасные инфекционные болезни, или просто разгильдяи – будут проблемы.

Хочется, чтобы «Ростов» остался последним клубом, где массово выявили коронавирус у футболистов в РПЛ , ведь важно, чтобы все оставались здоровыми – а случаи заболеваний были даже во время жесткого карантина, то есть отказ от игр – не гарантий безопасности. Все соскучились по РПЛ и ждем ее возвращения уже в пятницу, но «Сочи» и «Ростов» между собой в пятницу по расписанию, к сожалению, не сыграют. Игрокам здоровья, представителям РФС и РПЛ – мудрости.