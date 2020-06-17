ГлавнаяБлогиЗабыли спросить

Коронавирус в «Ростове». Что случилось и как поступить?

17 июня 2020, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник
Байрамян Хорен
Байрамян Хорен
Полузащитник
00:00 / 00:00

Официальная информация — 42 футболиста и работника южан уходят на карантин. Детали – на «Соккер.ру».

Что произошло?

В «Ростове» у шести игроков «отклонение от нормы» после теста на коронавирус. Пресс-служба использовала обтекаемое определение, поскольку нужны консультации со специальными службами и РФС.

Если, например, в ближайшую неделю все из изолированных игроков, тренеров и работников, которые контактировал с заболевшей шестеркой, окажутся без вируса, то не исключено, что придумают, как играть без карантина на целых 2 недели.

В АПЛ, например, при единичных случаях целые команды на карантин не отправят, в Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А – тот же подход. Здесь же заболевание у шести человек первой команды – не исключен тесный контакт. Также сообщают о спарринге с молодежью, могли друг друга заразить в теории.

Что теперь делать?

Карантин – начало пути. А хорошая новость: возможно, у шестерки заболевших вообще нет симптомов. Вот только Нобель Арустамян называет фамилии Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова. Тут пять игроков первого состава и Арсений, даже если Карпину разрешат продолжить работу, боевая мощь «Ростова» серьезно пострадает.

Возможно, правильным решением будет перенос двух матчей на даты для Кубка России? Пока идут консультации в РФС, понятно, что надо также интересоваться мнением врачей, а футболистам традиционно желаем здоровья, как и всем, кто с ними контактировал. У игроков часто молодые семьи, дети, у Карпина дома крошечная дочь, поэтому важно, чтобы все были в порядке.

А дальше уже надо подстраиваться. Митрофанов слишком остро высказался недавно – заявил, что могут давать технические поражения командам, которые не выйдут на поле. Конечно, в РПЛ разрешили сквозную заявку, в теории «Ростов» может выпустить молодежь, но на сборах этих ребят видели в деле – спортивный принцип страдает, у команды короткая скамейка, есть железная основа, и есть сразу шесть человек с COVID-19 – это беда.

В РПЛ готовы к такому?

Первая мысль, что появляется: а где гарантия, что такая вспышка будет единственной? К сожалению, есть данные, что не все клубы строго соблюдали жесткие рекомендации. Даже серии товарищеских матчей были опасными, поэтому их поначалу прятали до официального разрешения.

И что точно несправедливо – грозить «Ростову» техническими поражениями. Во-первых, поскольку вспышка еще до первого тура, то есть команда Карпина не контактировала с соперником, к которому полетит в другой город, можно локализовать очаг. Во-вторых, время для 1-2 матчей все-таки есть, пока речь о единичной накладке.

Теперь во всех клубах должны ужесточить меры предосторожности, поскольку Дюков и так многое сделал – тут надо объективно оценивать, независимо от вашего личного отношения к человеку, чтобы российский футбол вернулся. Конечно, сейчас середняки и аутсайдеры начнут кричать о важности здоровья и просить прервать сезон, но как быть с тем, что новый чемпионат уже 1 августа?

Предположим, сейчас остановятся, объявят «Зенит» первым, отправят «Локомотив» и «Краснодар» в ЛЧ, никто не вылетит и не поднимется в РПЛ. Но что это даст, если «Ростов» заразился на тренировке? Полтора месяца, даже если не играть, клубы проведут на базах. Пока есть возможность – нужно учиться адаптироваться. Тут сборная анонсировала матчи в Лиге Наций по расписанию, жизнь продолжается. Пора смириться – коронавирус не пропадет ровно 1 августа, даже если отменить концовку этого сезона.  

Пора защитить зрителей?

Понятно, почему разрешили проход болельщикам на трибуны. Во-первых, голосование за поправки в Конституцию РФ уже через две недели, так что избежать скопления людей в одном месте не получится точно. Во-вторых, РПЛ разрешили заполнить стадион 10 % зрителей, поскольку у Дюкова есть политический вес.

В-третьих, будет парад Победы уже 24 июня, нелогично собирать в одном месте людей, но запрещать спортивное мероприятие на арене, где можно соблюдать социальную дистанцию, если хорошо продумать процесс входа на стадион. И вот тут возникает понимание, что россияне по дисциплинированности – не немцы.

Бундеслига так легко и успешно вернулась, поскольку в Германии изначально была совсем другая ситуация с коронавирусом – им повезло, сильная медицина, люди часто проверяются у врачей, вовремя среагировали. В России показатели хуже, после случая в «Ростове», а также после изучения статистики по Москве нужно прийти к логичному выводу – матчи РПЛ нужно сыграть без зрителей.

Очень не хотелось, чтобы так произошло, но риск слишком высокий. Одно дело, когда заболеет спортсмен – за ним будут ухаживать, у него может не быть симптомов, как у футболистов «Ювентуса», которые переболели и уже играют. И другое дело – если фанаты нарушат правила дистанции после матча или во время захода на трибуны, а затем возникнет очаг заражения. Все пойдут по домам, где за ними никто не присматривает, как за игроками, и будет вирусная бомба.

Если футболистов «Ростова» недоглядели – это констатация, а не упрек, то фанатов нельзя допускать до матчей. Нельзя обвинять зараженных людей, если соблюдали все нормы предосторожности, от вируса невозможно убежать – тут вопрос скорее везения. Но пока массовые собрания явно опасны. Если даже немцы не решились запустить хотя бы порцию фанатов в 10 % от вместимости арен, то РПЛ не стоит брать на себя лишнюю ответственность.

Матч «Сочи» и «Ростова» точно отменят, но вот если через пару дней все тесты остальных игроков, тренеров и персонала будут отрицательными – можно играть следующий матч, а отмененный провести в дни, зарезервированные под поединки Кубка России. Нужно пользоваться протоколами врачей, но помнить – не исключено, что с вирусом придется жить еще достаточно долго.

Надо играть в футбол, ведь неизвестно, будет ли такая возможность в октябре или ноябре – там возможна новая вспышка и новый жесткий карантин. Жаль ребят из «Ростова», это очень плохая новость для всех болельщиков футбола. Но пусть клубы будут бдительными – есть сомнения, что все игроки достаточно ответственные, чтобы строго следовать всем инструкциям. Если часть игроков других клубов являются свидетелями секты неверия в опасные инфекционные болезни, или просто разгильдяи – будут проблемы.

Хочется, чтобы «Ростов» остался последним клубом, где массово выявили коронавирус у футболистов в РПЛ, ведь важно, чтобы все оставались здоровыми – а случаи заболеваний были даже во время жесткого карантина, то есть отказ от игр – не гарантий безопасности. Все соскучились по РПЛ и ждем ее возвращения уже в пятницу, но «Сочи» и «Ростов» между собой в пятницу по расписанию, к сожалению, не сыграют. Игрокам здоровья, представителям РФС и РПЛ – мудрости.

Никаких технических поражений быть не должно, пока есть куда перенести 1-2 матча, но важно жестко подойти к контролю соблюдения всех норм. Чем четче будут идти по инструкциям, что позволяют Бундеслиге продолжаться без приключений – тем больше крутых матчей, вроде ЦСКА против «Зенита», увидим в ближайшие недели. Увидим на расстоянии, смелую концепцию со зрителями на трибунах нужно пересмотреть, резкого снижения заболеваемости в стране нет, надо подумать о здоровье фанатов.

ЦСКА подтвердил травму бедра у Дзагоева накануне матча с «Зенитом»
Вчера, 08:37 Комментарии45
«Рубин»: «Зуев отлично себя чувствует»
17 июня Комментарии7
Официально«Ростов» подтвердил, что игроки команды заразились коронавирусом
17 июня Комментарии56
Арустамян сообщил, у кого из футболистов «Ростова» подозревают коронавирус
17 июня Комментарии20
СлухиВ «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом
17 июня Комментарии31
Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда вернется на поле
17 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:07
Пусть играют здоровые..в чем проблема...
radist_21
radist_21 ответ _Философ_ (раскрыть)
вчера в 15:50
Краснодар-Динамо Вилков судит, уже тормозят!!
stanichnik
stanichnik ответ _Философ_ (раскрыть)
вчера в 11:27
Доброго Здоровья Философ!
А как Вам такая версия, что добиваясь технаря или переноса матча на резервный день, например на день проведения финала Кубка страны, тем самым спасают фк Сочи от вылета из РПЛ. У южан очень сложный календарь,сплошь лидеры, а с конкурентами они играют на выезде. А в последнем матче может произойти чудо-спасение от вылета, тем более у нашего Ростова уже была такая практика, как недавно всем поведал патлатый дурачок Дьяков.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:25
Ожидаем реакции сине-бело-голубого РФС, который, как оказалось, рестартом чемпионата в том числе пытался доказать непокровительство зениту. Ну-ну, будем посмотреть, какой ценой это произойдёт.
112910415
112910415
вчера в 07:46
пока не катастрофа, всё поправимо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:44
Дайте мне Парабеллум.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 06:03
похоже на провокацию и создание прецедента, если это так, то чз 2 недели увидим как один из топов повторит этот трюк
Danrog
Danrog
вчера в 01:31
Спартак убирает конкуренов, не стесняясь ничего.
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 01:11
Кто бы сомневался, что свинью всему чемпионату подложит ростов. Помимо ростова, это мог сделать только ещё один клуб
_Философ_
_Философ_
вчера в 00:18
Как можно присуждать тех поражения если чемпионат еще не возобновили? По такой логике можно еще до его начала объявлять чемпиона, призеров и вылетающих - в зависимости от симпатий руководста РПЛ. У меня складывается впечатление что Ростов начали топить чтобы пропихнуть спартак и Динамо в ЕК, не удивлюсь если и Краснодар приторозят.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 22:30
Питерская шушера конкурента убирает
oFANATo
oFANATo
17 июня в 21:54
Техническое поражение Ростову в трёх матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик.
oFANATo
oFANATo
17 июня в 21:38, ред.
Только Дюков из Питера мог придумать давать технарь за то что игроки заразились....не ума, не фантазии.
dimagas2
dimagas2 ответ Союзник противников (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 20:55
Славнов пиши со своего аккаунта,а не с ботов.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Serg3.12 (раскрыть)
17 июня в 20:54
Я это заскринил и буду на всех ветках Ростова показывать людям

Волгодон отдыхает
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 20:50
Какие "консультации с врачами"??? Вы о чём,если всей нашей медицине односложно и смачно заткнули рот,поставив во главу процесса никчемный,ни за что не отвечающий Роспотребнадзор,консультативную организацию,которую ГлавкоВерх предписал публично слушаться всем???Как скажут,так и будет...
Serg3.12
Serg3.12
17 июня в 20:42
Да, мы - не немцы, но и игроки клубов РПЛ - не мы
Заразиться по ходу сборов - полная безответственность, в лучшем случае
Входить в положение Ростова... а стоит ли?
STVA 1
STVA 1
17 июня в 20:38
Технарь конечно нельзя давать! А ребятам здоровья!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июня в 20:34, ред.
Не верю!
Когда футбольные чиновники объявили о продолжение чемпионата, вдруг по взмаху волшебной палочки появились больные. Урал, Локо. Теперь, когда осталось пару дней до чемпа, здравствуй старый, новый год. Контрольный выстрел. Наверняка.
Что происходит?! Корона, Дьяков, ЛЧ, Парад, Конституция.
Эй! Там на небесах!?
VAN ARM
VAN ARM
17 июня в 20:12
это не просто. посмотрим что будет
Yurza
Yurza
17 июня в 20:10
Ситуация не очень приятная для всех.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100