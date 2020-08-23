Месси всё ближе к уходу. Куман разозлил своего капитана

1598197526

вчера, 18:45

Это конец. Все понимают, но могут оттянуть на год запоздалый развод. «Соккер.ру» — о новом скандале в футбольной Каталонии.

Несколько месяцев назад Куман дал честное видео-интервью каталонским журналистам:

Суарес старше тридцати лет, Месси старше тридцати, Бускетс старше тридцати, Пике старше тридцати лет. У них осталось еще парочка лет, но после этого… Дальше что? Нужны перемены. Мы никогда не найдем такого игрока, как Месси. Надеяться можно, но я не верю. Бускетс и вся вертикальная ось команды должна быть изменена. Не нужно менять первым делом фулбэков или вингеров. Но придется выстроить новый позвоночник, вертикаль – всегда нужен вратарь, центральный защитник, опорник и форвард. Ну, или Месси. Удачи вам в этом.

Последнюю фразу Рональд добавил с сарказмом, но теперь поменять «Барселону» – его новая работа. Или нет? Обратите внимание, как трусливо ведет себя Бартомеу. Лучше всех знает реальное финансовое состояние клуба. На построение новой вертикали нет денег, ведь нужно выдать Тер-Штегену достойную зарплату, а потом подписать новых Пике, Бускетса и Суареса.

При этом решили выводить из себя легенд «Барселоны», чтобы отвести внимание от себя. Бартомеу назвал некий список «неприкасаемых», но забыл упомянуть в нем нескольких лидеров раздевалки. Затем Месси ожидаемо провел встречу с Куманом, где Рональд вряд ли врал Лионелю. Голландец не может гарантировать, что его «Барселона» будет успешной в ЛЧ .

Следовательно, аргентинец, будучи не самым уверенным в себе человеком, мог бросить фразу, что подумывает об уходе уже этим летом. Например, чтобы не тратить время, и не уничтожать наследие. Если каталонцы весной 2021-го снова влетят 0:4 или 2:8, то фанаты «Барселоны» наговорят много нехорошего о Лионеле. Уже говорят, тон меняется.

И сразу после встречи с Куманом радиостанция, которая известна тем, что защищала руководство «Барселоны», заявляет – Месси сообщил голландскому тренеру, что хочет уйти уже этим летом. Ничего себе информация! Но можно ли ей верить? Скорее всего, это правда. Но такие инсайды не сообщают после личных разговоров тренера и капитана.

Переход Роналду в «Ювентус» обставлял не Перес, как ему хотелось, а Жорже Мендеш – агент Криштиану. Там была правильная реклама, идеальный тайминг, португальца не считали предателем, ушел после победы. А если сейчас Месси уйдет из «Барселоны», то Бартомеу попытается плюнуть в спину – выставить человеком, что бросил клуб в кризис.

Сейчас, особенно после скандала с покупкой ботов, что критиковали Лионеля и его коллег по команде задолго до матча с «Баварией», тема информационной войны возвращается. Даже если Месси хочет уйти, кто сказал, что это неверное решение для «Барселоны» и Лионеля? Просто Бартомеу боится оказаться тем, при ком аргентинец попросил о трансфере за год до конца контракта.

Жозеп не хочет быть политическим трупом, хотя не понимает – уже давно таким стал. Следовательно, слили в прессу детали личного разговора Месси и Кумана. Рональд в этом случае выступил, как неумный тренер – нельзя рассказывать то, что тебе доверил твой футболист. Также очевидно, что ярость Лионеля сейчас оправдана.

Его снова предали в «Барселоне». Давно не может доверять руководству, а если теперь еще и понял, что Куман – человек Бартомеу, а не футболистов, то расставание неизбежно. Если не хватит ума – Лионель уйдет через год, когда истечет контракт. Если хватит – созовет пресс-конференцию, не ставя в известие Бартомеу, заявит, что хочет уйти, чтобы «Барселона» двигались дальше.

Конечно, Лионелю надо поблагодарить каталонцев за все прекрасные годы, отметить фанатов и напарников, аргументировать мужское решение. Может всплакнуть, чтобы защемило в груди у миллионов поклонников «Барселоны». Но это ведь Месси. У него не хватает социальных навыков, чтобы не потерпеть поражение по ходу всех этих политических комбинаций.

Если попытается договориться с Бартомеу об уходе – президент его выставит предателем, а потом вспомнил о клаусуле – она равна 700 млн евро, чтобы Месси ушел за меньшие деньги, нужно согласие клуба. Да и куда уйти, даже если цену опустят в пять раз? Игуаин считает, что в АПЛ Лионель не выживет – слишком жестко встречают. Но Гонсало не в курсе, сколько у Месси голов английским клубам.

Или насколько Гвардиола умеет интегрировать в игру футболистов, которых понимает – в АПЛ Месси ждут только в «Манчестер Сити». Также рабочим остается вариант с «Интером». Маротта может выбрать новым тренером Аллегри, а владельцы миланского клуба готовы выдать Лионелю дикую зарплату. Вот только через год, когда будет свободным агентам.

Опасность в том, что если Месси примет решение уйти сейчас, то за него надо отдать 100-140 миллионов евро. Трудно найти клуб, что решится на такую авантюру, хотя прав бывший агент Неймара – сейчас Лионель ближе к ПСЖ , чем бразилец к возвращению в «Барселону». Не исключено, что парочка тренеров по Европе будут пищать от радости, если получат шанс поработать с Лионелем.

Но одновременно почти все спортивные директора скажут: а что мы выигрываем, приглашая Месси? Что выиграет «Ювентус», например? У них даже с зарплатой Роналду есть проблемы, не тянут. Устроить драку королевских пауков в банке – сомнительный бонус за свои же деньги. ПСЖ ставит на молодых Неймара и Мбаппе, им пока хватает. «Манчестер Сити» скорее должен менять защитников, чтобы быть в финале Лиги чемпионов через год, и покупать конкурента для Агуэро, чем брать старину Месси.

Опять же, только недавно отбились от обвинений УЕФА . Остается «Интер», где зарплаты остальных игроков не такие огромные и есть козырь – можно обменять Лаутаро на Месси с доплатой, то есть Маротта ближе всех прямо сейчас к трансферу аргентинца. И дело не только в том, что Лионель снова сможет сражаться с Роналду – делить Скудетто. А скорее в том, что «Интеру» нужен организатор игры – Эриксен не заиграл, там есть место для такой звезды, как Месси.

Остальные клубы дважды, трижды подумают. А поскольку непонятно, как справится Пирло с «Ювентусом» — всегда есть риск, что молодой наставник стартует в стиле Тьерри Анри, и понятно, что «Интер» может прибавить, особенно с Месси в заявке, то это перспективный вариант. А вот решение остаться еще на год в Каталонии бессмысленное. Лионель отдал «Барселоне» все, что мог.

Его усилий в Лиге чемпионов вот уже пять сезонов подряд мало. Успешный проект не выстроили, смена поколений – впереди, нужно время, а времени у Месси нет. Трусливый Бартомеу делает все, чтобы отрезать капитану пути для ухода – утечка информации о разговоре с Куманом именно для этого, но аргентинцу пора подумать о себе. В Италии есть шанс выиграть Скудетто, можно попробовать провести еще один результативный сезон в ЛЧ .

В Серии А ждет Роналду, там тактически сложная лига, но можно играть до сорока лет. В Ла Лиге Месси тоже легко даются голы, но проблема в «Барселоне». Нет гарантий ни в Кумане, ни в Хави, ни в будущем президенте клуба – а до выборов еще полгода. Даже факт, что друга капитана Суареса сливают тихо, не удостоившись встретиться лично, должен многое для Месси объяснить.

Луис забил без малого 200 голов за «Барселону», выиграл 13 трофеев, а узнает о желании Бартомеу его слить с интервью Кумана, где Рональд пошутил в ответ на вопрос, отпустит ли уругвайца обратно в «Аякс» — сказал корреспонденту, что согласен, если журналиста это решение сделает счастливым. Инфантилизм в «Барселоне» явно не только с Месси связан.

Чем быстрее поставят точку в вопросе трансфера Лионеля – тем лучше. Ведь аргументов, почему ему надо оставаться, не осталось. С тренером могут не угадать. Нынешний состав не в состоянии играть на победу в ЛЧ , а для усиления нет денег. Но, скорее всего, у «Барселоны» Бартомеу не хватит ума отпустить Месси. Получим традиционное для мира людей затягивание назревшего развода.

Люди часто друг над другом издеваются в таких случаях, хотя им потом к лицу свобода. Аргентинец много забивает, но давно не похож на счастливого вольного человека, что получает удовольствие от работы в клубе и сборной. «Барселоне» однозначно надо прощаться с Лионелем в этом году. И чтобы дать ему запасной сезон для адаптации на новом месте, и чтобы получить деньги и не платить зарплату.

Если провалят еще один сезон, то Месси уйдет бесплатно, и это будет глупостью. Похоже, что в «Барселоне» понятия не имеют, что делать дальше. У них нет конкретных фамилий на правый фланг, в центр защиты и полузащиты, в атаку. Снова попытаются выехать на Месси, но в этот раз может не получиться. Лионель устал от того, что проект не развивается.

В Милане он будет счастливее. Впрочем, класс позволяет в АПЛ заскочить на год-другой. Ибрагимович тоже не был на пике формы, приехал старым, но в Англии не потерялся. А МС Гвардиолы сильнее МЮ Моуриньо. Многие недооценивают таких уникальных снайперов, как Месси или Роналду. Они способны зажечь, особенно если атмосфера в раздевалке хорошая, а тренер – мощный.

Криштиану крут, невзирая на неудачу Сарри в общении со звездами «Ювентуса». И Месси будет собой в любом клубе. В «Барселоне» построили сборную Аргентины, но если фанаты Лионеля желают ему счастья – пора признать, что уход станет правильным решением для игрока. Особенно с учетом того, что творят боссы клуба, вроде слива частных разговоров в прессу.

Куман несколько месяцев назад все разложил по полочкам. «Барселона» — старая, команде нужна свежая кровь. А поскольку нет денег на новый хребет, чтобы порадовать Месси и создать чемпионскую команду вокруг него за пару месяцев, то остается один мудрый вариант – уход. Чтобы и каталонцы начали новую эру, и Лионель не закончил легендой, что запомнится серией безвольных поражений в конце карьеры.