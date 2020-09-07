Тедеско недоволен избытком футболистов. Называем имена жертв режима в «Спартаке»

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вчера, 21:29

Жиго в «Лион» отпускать нельзя, а вот с этими ребятами пора прощаться.

Самое большое беспокойство болельщикам «Спартака» в ближайшие недели будет доставлять открытый вопрос по будущему Самуэля Жиго: руководство «Лиона» одобряет потенциальный трансфер защитника и сделает «Спартаку» приятное в финансовом смысле предложение, если один из центрбеков покинет команду. А уйти может и Денайе, и Марсал, и Андерсен. Жиго станет первым кандидатом на замену любому из них.

«Спартак» может продать Самуэля только в том случае, если мечтает выстрелить себе в ногу: команда по-прежнему молодая и строящаяся, а Жиго в ней — один из фундаментальных элементов. Тедеско это понимает и занимает жесткую позицию относительно трансфера француза, но есть обстоятельства, которые могут сделать удержание Сэма в Москве бессмысленным и даже опасным. На них намекнул агент футболиста:

Если Самуэль и покинет клуб, то повлиять на это могут только личные обстоятельства и ничто иное. Потому что он очень любит «Спартак».

Если расставание с Жиго противопоказано, то с рядом других игроков противопоказано дальнейшее сотрудничество, особенно после программного выступления Тедеско в эту международную паузу. Немецкий тренер пожаловался на… переизбыток футболистов. Обычно тренерам подавай побольше игроков хороших и разных, но Доменико считает, что даже 24 футболиста в составе на сезон без еврокубков — это очень много.

Тедеско предпочитает играть узкой обоймой, он даже в режиме двух матчей в неделе не менял стартовое сочетание, при этом немец понимает, что безвылазное пребывание на скамейке амбициозных футболистов не лучшим образом отражается на атмосфере в команде. Именно поэтому из «Спартака» ушел Гус Тиль — талантливый голландец не смог вписаться в схемы Тедеско, получал какие-то крохи игровой практики.

Доменико рассуждает здраво: не люблю ротацию, но люблю своих футболистов, значит, единственный вариант выражать своим футболистам любовь — сократить их число. Судя по всему, Тедеско достаточно иметь в основной обойме 15-16 футболистов плюс 4-5 молодых и готовых ждать своего шанса ребят на подхвате. «Массовка» и «балласт» команде не нужны, у каждого должна быть своя полезная роль, а в нынешнем составе сразу несколько неприкаянных футболистов.

Два года назад Илья Кутепов был в высшей точке своей карьеры: защитник провел в стартовом составе сборной России домашний чемпионат мира, многому научился рядом с Сергеем Игнашевичем, но после мундиаля вся карьера пошла наперекосяк. Илье мешали травмы и, возможно, звездная болезнь. Доменико Тедеско давал Кутепову шанс, но потом отодвинул заслуженного мастера спорта в глубокий запас.

На сегодняшний день Кутепов проигрывает конкуренцию не только Павлу Маслову, который дополняет Жиго и Джикию в центре обороны, но и тезке Гапонову, который сам не проходит в состав. Ситуация, из которой у Ильи один выход: собрать чемоданы и уехать доказывать свою состоятельность в другой клуб. 27 матчей для 27-летнего защитника за последние два года — красноречивый намек на то, что пора сменить обстановку.

Воспитаннику давали шансы в главной команде, а еще Рассказову предлагали продлить контракт со «Спартаком», но Николай заартачился и теперь сидит на скамейке. Причем сидит, как прибитый: на его позиции действует Роман Зобнин, а в случае необходимости выходит многоопытный Андрей Ещенко, играющий тренер Айртона.

Понятно, что Рассказов не обязательно слабее ветерана, его «чехлят» как раз из-за нежелания продлить контракт — смысл давать игровую практику будущему игроку конкурентов, так что это уже мертвая форма сотрудничества. Николай упустил шанс остаться в «Спартаке», а дождаться может только приезда еще одного конкурента вроде Кенни Тете из «Лиона». Можно будет записаться к голландцу на мастер-класс, например.

Приобретение, которое сразу не понравилось. Олег Кононов ткнул пальчиком в игрока, с которым работал в Туле, а Томас Цорн отсчитал 4 млн евро, которых Мирзов даже после удачного сезона в «Арсенале» не стоил. Резиуан оказался футболистом, который ни технически, ни тактически, ни ментально не готов играть за «Спартак».

Откуда-то пошел миф о дриблинге Мирзова, но его работа с мячом — поэзия, которая далеко не каждому понятна. Предстоящий уход Резиуана в «Урал» — отличная новость и для «Спартака», и для самого футболиста, который попробует найти применение своим талантам в Екатеринбурге.

Полузащитник с буйным нравом не входит в число 24 футболистов, которых насчитывает на своих тренировках Доменико Тедеско. Аяз отлучен от главной команды после некоего инцидента, подробности которого не разглашаются, сейчас Гулиев тренируется со «Спартаком-2». Тедеско уверяет, что примет Аяза, если Роман Пилипчук заверит, что Гулиев в порядке, но в действительности у хавбека билет в один конец, а если очень хочется играть на уровне РПЛ , то нужно уходить из «Спартака».

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По четырем предыдущим футболистам двух мнений быть не может, а вот Глушенкова ставлю под вопрос. Максим — талантливый и смелый парень, он добавляет игре «Спартака» искорок, когда выходит на поле, в то же время допускает свойственные молодости ошибки, чередуя отличные моменты с бытовыми недоработками. Помимо прочего, Глушенков хочет постоянно играть, а Тедеско не может одарить его такой роскошью, ведь в атаке есть Понсе, Ларссон, Соболев, должен поправиться Кокорин. Глушенков — большая головная боль «Спартака». Этого парня нельзя потерять, но и нельзя законсервировать в запасе. Видимо, нужен оптимальный вариант с арендой и выполнимые обещания в случае успешных выступлений за другой клуб.