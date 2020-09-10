Эдер и Смолов не помогают. «Локомотив» подпишет форварда «Порту»

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вчера, 16:04

Сорвались Бентеке и Мина, а теперь пошли за Тикиньо. «Соккер.ру» — о новых трансферных планах москвичей.

А чем плохи Смолов и Эдер?

«Локомотив» забил в 6 турах 7 мячей, из них три создал один человек – Алексей Миранчук. Эдер и Смолов на двоих собрали больше промахов, чем голов, только один мяч Федора. Форварды вяло играют, что отражено в современной статистике: у Смолова по три удара на каждые 90 минут, а собрал моментов всего на два гола. У Эдера по 3.4 удара на полный матч, а набил всего 0.7 по качеству моментов, играет в отрыве от команды.

Можно рассказать, что Смолов и Эдер опытные, что уводят за собой защитников, что португалец включает силовые приемы. Но почти в каждом матче «Локомотива» возникало ощущение, что ложным форвардом работал Алексей Миранчук, а наконечника у схемы не было вовсе. Смолов при этом не хочет в Турцию и одновременно обладает преимуществом – паспортом не легионера. Так что Эдер с его вялыми безликими выступлениями на старте сезона – первый кандидат на расставание.

Дефицит людей с голами и был большим – Крыховяк и Алексей Миранчук спасали в прошлом сезоне, а после трансфера последнего в «Аталанту» имеем новые проблемы для Николича. Причем ни Смолов, ни Эдер не подходят тому настроению, что задает новый главный тренер в атаке. Камано, Рыбчинский и Антон Миранчук могут играть выше Магкеева (раз в лазарете оказался бедняга Баринов) и Крыховяка, но им нужен шустрый, результативный центральный форвард. Или же эксперименты.

Могут обойтись без новичка?

Бентеке и Мина не спешат в Москву, так что в теории – конечно, смогут. Продают Эдера, не берут никого взамен, но делают ставку на Смолова и чаще выпускают на поле 22-летнего белоруса Лисаковича. Но молодой Виталий не считается легионером, но и какой Николичу смысл идти в Лигу чемпионов с необстрелянным новичком и с 30-летним Смоловым, который в двух прошлых сезонах в этом турнире ничего не показал? Федор в решающих матчах зритель, так что если и строить игру без двух известных форвардов, то за счет экспериментов.

Во-первых, у Камано в резюме есть строчки «вингер» и «нападающий». Новичок Франсуа теоретически может примерить роль Сычева. Для параллелей с габаритными форвардами не подходит, но с Дмитрием, который тоже в свое время поиграл во Франции, только за «Марсель» вместо «Бордо», новичка можно сравнить. Вот только Камано больше пользы принесет на одном из флангов, скорее левом. Впрочем, есть еще надежда на неожиданный прорыв Лисаковича – понравились решения молодого парня, хотя не хватает исполнительского мастерства.

В «Локомотиве» с решением этой проблемы затянули, ни за Смолова хорошие деньги не получили, ни от Эдера вовремя не избавились, чтобы соглашение с ним не продлилось автоматически – говорят, условием было количество матчей. Теперь остались с экзотическими вариантами, вроде перевода Антона Миранчука в центр атаки, но это снова будет затыканием дыр. В Эстонии брат-близнец мог играть хоть в воротах, но ни тот результативный опыт аренды, ни разовые эксперименты Сёмина не позволяют Николичу смело играть в ЛЧ без новичка в атаке. Тем более, активно говорят о бразильце из «Порту».

Что настораживает в Тикиньо?

Работа его агента. Слишком активно Лусио Араузио включился. Во-первых, очень много слухов о переходе Тикиньо в РПЛ из самой Португалии. Значит, это рекламная кампания, причем довольно неумелая, поскольку поленились посмотреть составы «Динамо» и «Спартака» — понятно, что ни тем, ни другим еще один форвард сейчас не нужен. Но шум возникает, ведь агенту причитается доля от перехода, совпадает с интересами «Порту».

Тикиньо Соарешу 29 лет, он того же возраста, что один из его конкурентов – Зе Луиш, знакомый всем по выступлениям за «Спартак». Есть еще главный снайпер «драконов» — Мусса Марега, и им всем вместе стало тесно в составе. Плюс ко всему у Консейсау могут быть свои запросы, а у «Порту» — ожидаемые из-за пандемии финансовые проблемы, который такой клуб погасит единственным известным ему способом.

А поскольку в составе есть Иван Маркано, что играл за «Рубин», и Зе Луиш, то они могут рассказать Тикиньо о жизни в Москве. Неудивительно, что агент подтвердил заинтересованность «Локомотива».

Бразилец решит все проблемы?

Непонятно, что именно в Тикиньо нашли скауты «Локомотива». Шутка. Нормальный форвард, хотя и недешевый. Хорошо, если за 12 млн евро отдадут, а ведь немолодой – в январе стукнет 30 лет, то есть или сразу выдаст результат в Москве, или это деньги на ветер, чемодан без ручки. А вот если говорить о мастерстве, то тут типичный крепкий бразилец без школы. Великие импортеры наплодили таких ребят, и на первом месте у всех хитрость.

Хотя Тикиньо довольно крупный, его не заставить играть строго в стиле Дзюбы – не выиграет много единоборств, скорее будет ждать мяч в штрафной площади или на линии офсайда. Бразилец может подкараулить мяч после неудачного сэйва голкипера, правильно выбрать позицию в чужих владениях. У него небрежная игра в пас, слишком часто стоит и ждет мяч. Конкретно в «Порту» Тикиньо привык к верным напарникам – часто скидывают мяч на пустые ворота. Не факт, что со Смоловым так сыграются, да и схема у «Локомотива» с одним нападающим.

Впрочем, интерес к новичку логичный. Без голевой машины получат четвертую строчку в группе ЛЧ , а потом могут и в РПЛ занять непочетное место «Спартака» из прошлого сезона. Все-таки не стоит забывать, что обычно бывает с чемпионскими командами, что без подготовки меняют вечного главного тренера. Сёмин уже уходил, лучше тогда не стало. Без правильных новичков Николич обречен. Тренер не ведет себя мерзко, не делает лишних движений, а иногда может настроить команду довольно тонко – не бездарь, одним словом.

Однако если ему не привезти сейчас правильного нападающего, то развязку легко спрогнозировать без Баринова и Алексея Миранчука. И если говорим о Тикиньо, то его главное качество – не боится опеки, играя на линии последнего защитника. Этот парень не залезет в офсайд, судя по празднованиям – легко может быть набожным бразильцем. В его игре есть вайб Луиса Суареса или Маккая, прекрасно бьет головой. И хотя одновременно в действиях Тикиньо найдете вальяжность бразильского грузчика – из рабочей бедной семьи каменщика, отсутствие понтов может быть плюсом.

«Локомотив» вынужден переплатить?

Эдер мог вообразить себя великим после гола в финале Евро-2016, поэтому голеадор в нем просыпается время от времени, а вот у Тикиньо результативность нормальная – 15 голов в позапрошлом сезоне в Примейре, 10 — в прошлом, причем лишь в 20 матчах выходил в основе, а в десяти случаях – со скамейки. В «Локомотиве» человек с такими показателями нужен в железной основе. Смолов не оправдал вложенных денег, все-таки в день злополучной аварии в Краснодаре нападающий окончательно сломался, только ради «Реала» и «Барселоны» собрал волю в кулак.

Если Тикиньо не о понтах – судя по его Инстаграму, явно не пойдет скупать все из бутиков в центре Москвы после трансфера, семейный дядя, то «Локомотив» получит нормального бойца. Будь у клуба скауты сильнее, хотелось бы за те же деньги найти перспективного форварда, а не того, о ком все из аналитиков клубов Лиги чемпионов слышали и знают, но Кикнадзе пока никак не усилил москвичей за лето. Тикиньо явно не был первым в списке, но раз другие не едут – нужен срочно. Причем в связке с продажей Эдера, ведь в заявке уже 7 легионеров без Джорджевича.

Чесаться боссам «Локомотива» надо было еще вчера, москвичи запаздывают с подписанием форварда, хотя о проблемах Смолова и Эдера им еще год назад мог подробно рассказать Сёмин. Отсутствие новичков объясняли капризностью ветерана, но теперь дедушка не мешает. На дворе почти середина сентября, и где форвард мечты? Тикиньо не кажется идеальным кандидатом – староватый, работает по привычной для себя траектории, не играет сам, любит напарников, форвард завершения, наконечник. Все сравнения с Халком смешные – совершено разные футболисты и люди.