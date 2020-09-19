Месси в депрессивном состоянии. В «Барселоне» его предали абсолютно все

Тяжело вспомнить подобное в истории футбола. «Соккер.ру» жаль, что легенду настолько не уважают.
Начнем с кратного содержания прошлых серий. Месси – соучастник развала «Барселоны». Его отец повесил на шею клуба финансовую нагрузку, которую команда без шейхов-спонсоров не смогла вытянуть. Лионель боялся появления в составе людей с лидерскими качествами, от Ибрагимовича до Вильи. Капитан из него плохой, любит в команде только Суареса. Настоять на своем при трансферах не умеет – Неймара и Лаутаро в составе нет. Ван Дейка с Кулибали тоже нет.
Характера, чтобы уйти, а не уходить, Месси не хватило – мина под «Барселону». Все это правда. Но также аргентинец попал в ментальную мясорубку. Заболеет ли Лионель депрессией, может сказать только врач. Но дело серьезное. Например, Миранчук попал в «Аталанту» отчасти из-за биполярного расстройства Иличича. Это не раздвоение личности, не путайте, а приступы эйфории сменяются депрессивными отрезками – раньше болезнь называли «маниакальной депрессией».
Некоторые люди врут, что депрессию якобы выдумали злые американцы. Нет, есть доказательная наука, человек зависит от уровня гормонов. Тут не рассказы о нумерологии, гороскопах или порче, в которые миллионы как раз верят, а физиология. При клинической депрессии объективные показатели отклонены от нормы примерно так, как уровень защитников аутсайдеров Ла Лиги далек от планки мастерства Месси.
Если Лионель в депрессии – срочно нужен психиатр, болезнь опасная, может остаться на всю жизнь. Причем никакие дежурные улыбки или парочка удачных матчей не убедят, что здоров. Ведь человек, который привык к обожанию – Лионеля в «Барселоне» часто целовали в одно место, опустился на дно и забился в угол. Например, Куман предал Месси, когда решил выгнать из «Барселоны» его друга Суареса, не проявив малейшего уважения. Лионель принял историю близко к сердцу.
Рональд также не раз предаст аргентинца по ходу сезона, ведь строить команду вокруг человека, что уйдет через год, очень тупо. Будут поспешно смещать акценты. Также Месси предали другие тренеры. Гвардиола прилетел в Барселону, чтобы заманить Лионеля в «Манчестер Сити», но струсил выступить с публичной критикой Бартомеу. Также не заявил, что будет воевать за трансфер Месси до конца. Хосеп сомневался, заиграет ли легенда в АПЛ, выступил не лучше Де Брюйне – Кевин ляпнул, что ему плевать на переход Лионеля в «Сити».
И тренер Аргентины Скалони не вступился за тезку – мог завоевать уважение капитана резким заявлением. Или вялым хотя бы, как у Пуйоля. Карлес высказался с помощью короткого сообщения в сети. Поведение легенд «Барселоны» показательное. Все испугались накликать гнев глоров клуба, что не хотят потерять Месси. Но все – от Решака до Пике, могли сказать, что им не нравится политика Бартомеу. И раз дошло до открытого конфликта с капитаном, то переходят на сторону Месси, требуют его отпустить.
Бывшие игроки «Барселоны» промолчали. А Ривалдо заявил, что у аргентинца «длительные партнерские отношения с руководством клуба». Что за дичь? Лионель окрестил работу Бартомеу «катастрофой». Также еще не нашлось ни одного смелого футболиста нынешнего состава, что назвал бы вещи своими именами. Мир увидел нулевую поддержку командой своего капитана. Значит, никакой Лионель для Пике, Тер Штегена, Видаля, Де Йонга, Бускетса или Альбы не капитан.
Вожака поддерживают, а Лионель не дождался жалкого открытого письма команды в интернете. Любой человек приуныл бы. Вот ты на вершине футбольного мира, куча «Золотых мячей», миллионы фанатов. А потом год вынашиваешь идею об уходе — не будучи смелым, Месси сто раз сомневался, нырять ли ему в АПЛ, и делаешь волевое усиление. И что видишь? Дети ревут – их забирают в унылый Манчестер. Жена поддерживает, но не идет до конца, не супруга декабриста.
Отец слился, сделав парочку резких заявлений. Агента нормального нет, юристов – тоже. Напарники не поддержали, легенды «Барселоны» испугались высказаться резко и внятно. Впрочем, часть из них «послы клуба» — читай, на зарплате. Особенно сильно нужно пнуть Хави. Открыто говорит об амбициях возглавить команду, не имел права отсиживаться. И даже собственные фанаты не поддержали именно Месси, а начали ныть, как же «Барселона» будет без него.
Но ведь уход Лионеля неизбежен. И родной клуб в полном составе его уже предал. Лицемерные заявления, что решение Месси остаться в интересах «Барселоны» и что кому-то якобы что-то должен — дежурный политический бред. Выгодно взять 250 миллионов евро у «Манчестер Сити» и жить дальше. Но оказалось, что в 2020-м году в каталонском клубе сборище трусов, ведь их капитан принял стратегически неизбежное решение, а за него оказалась только жена. Но Антонелла не проявила настойчивость, предложив идти до конца – свалить Бартомеу и выигрывать путевку в «Сити».
Месси должен быть в депрессии, ведь всю жизнь отдавал, отдавал и отдавал. Все его победы разделял клуб, все его деньги – состояние немаленького семейного клана. На отрезке от рождения и до возраста Христа попросил всего одну важную вещь – свободу выбора клуба в 2020-м. И не получил. Это сильнейший удар по мужскому достоинству. И плохо, если Лионель заплатит за трусость других не только потерянным сезоном, не только шансом заиграть в АПЛ, но и психическим здоровьем.
Оказалось, что жалкий Бартомеу почти для всех важнее великого Месси. Тут кто угодно в депрессии окажется. Фактически все перечисленные сделали Лионелю понятное заявление: он для них никто, его решение не важно, его желание – пустое место. «Мы приказываем – ты прыгаешь». А что выгодно Месси? Его использовали и продолжают это делать. Что будет дальше? Все по стандарту – Лионель попытается забить за сборную, чтобы отвлечься. Куман попал в самый богатый клуб мира на март 2020-го, так что «Барселона» выдаст отрезки с просветлениями в порыве реванша за 2:8.
Но итог предрешен. Ничего значимого коллектив, который так подло предал главную легенду, не выиграет, нет там коллектива уже. И никакой новизны в игре старой клячи, которую предложили нести на своем горбу Рональду, не будет. Месси пытался спасти себя и «Барселону» уходом, а злой «Титаник» решил пойти на дно вместе с капитаном. А в худшем случае великий футболист в нем умер летом 2020-го – можем увидеть резкий откат в игре, хотя не факт, ведь у Месси многое на автоматизме построено, он гений, а не атлет.
Хочется верить, что психика Лионеля сильна, что переживет предательства во множественном числе. Но не исключено, что трусость «Барселоны» — в широком смысле термина, стоила истории игры потери того самого Месси, который уже никогда не будет прежним. Добивали в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне, а теперь добавили сверху. Жаль Лионеля, не заслужил то, как с ним поступило окружение. Не нашлось ни одного авторитетного человека, который открыто бы сказал: «Вы с ума сошли? Это сам Месси, он решил уйти – отпустите с почестями».
Людей, которых уважаешь, всегда слушаешь, когда просят о личном, сложном и важном. И сами видите, как в Барселоне поступили с Месси в ответ на просьбу. Лионель все понял и сделал выводы. Даже ближайший друг – Суарес, прикусил язык, испугался пойти войной на Бартомеу, хочет получить свои миллионы. А в истории футбола были аналогичные примеры столь тотального предательства? У Месси остается игра как источник радости, поэтому не исключено, что бегать постарается плюс-минус нормально до первого серьезного соперника. Но не стоит забывать о коварстве болезни, к которой подтолкнули Лионеля.
Люди часто умеют прятать чувства, но Месси плох в этом. Уже по мимике и тону в знаменитом интервью под кодовым названием «я хочу уйти, но меня вынудили остаться» все стало понятно. Вот так пахал годами, тратил свой талант именно на «Барселону», а мог и на «Реал» и на другие клубы, звали не раз. Заработал для каталонцев сотни миллионов, радовал мир футбола, а в итоге поступили, словно с пустым местом. Никто не заступился за Месси, хотя открыто сказал – принял решение уйти задолго до «Баварии». Видим одно из величайших предательств в истории футбола. И у Лионеля нет ни одной причины со своей точки обзора увидеть ситуацию иначе.
Все аргументы, что плохой капитан или его зарплата разрушила финансы клуба, он разобьет, показав пальцем на музей с трофеями. Месси наперед заплатил за свое негативное влияние, которое могли помножить на ноль в 2018-м, отпустив тогда в «Манчестер Сити». А сейчас история невеселая, но пусть подавленное состояние Месси напомнит каждому, что просить о поддержке не стыдно. Все, кто сейчас в депрессии или на грани, должны идти к врачам, похвальное и единственное здоровое решение.
А Лионелю точно нужна помощь. Представить не мог, что ни одна живая душа с правом повлиять на ситуацию не примет его позицию и не пойдет за него в огонь и в воду. Фактически впервые в жизни инфантильный Месси принял сложное самостоятельное решение взрослого мужчины, хотел рискнуть, а его никто не поддержал — страшное предательство и разрушение иллюзий, что кому-то в «Барселоне» есть дело до Лионеля, его чувств и желаний. Кстати, а кто сказал, что Бартомеу не давал Месси слово, что отпустит в августе после ЛЧ, а не в июне, как позволял контракт?
Перес и «Реал» приняли решение Роналду, хотя Флорентино тоже мог запретить уход в «Ювентус». Лионель загодя предупредил Жозепа, а теперь аргентинец не может доказать, что ему дали обещание, чтобы не обозвали предателем, обижен вдвойне. Получается, Месси кинули абсолютно все, врагу не пожелаешь оказаться в подобной ситуации.
это чо за чушь?? он кто бл, тренер??
пожалейте ещё его, с его сотнями миллионов бабла
в его ситуации надо сконцентрироваться на футболе и осознать вообще, что такое современный футбол с прессингом, быстрыми переходами из обороны в атаку и наоборот и огромным объёмом беговой работы
это чо за чушь?? он кто бл, тренер??
пожалейте ещё его, с его сотнями миллионов бабла
в его ситуации надо сконцентрироваться на футболе и осознать вообще, что такое современный футбол с прессингом, быстрыми переходами из обороны в атаку и наоборот и огромным объёмом беговой работы
Как минимум не тех друзей себе выбрал. Если ты сам хороший и порядочный человек и верный друг, то вероятность того, что от тебя отвернутся или предадут, очень низкая.
Как минимум не тех друзей себе выбрал. Если ты сам хороший и порядочный человек и верный друг, то вероятность того, что от тебя отвернутся или предадут, очень низкая.
или скажем взять Де Брюйне? и обменять на месси с доплатой? но МС не стало бы на такое идти обменять молодого игрока таланта и тащера на стареющего ветерана и игрока даже на такого как Месси. Вот кто бы мог бы Месси заменить в Барсе ? ответе на этот вопрос.
или скажем взять Де Брюйне? и обменять на месси с доплатой? но МС не стало бы на такое идти обменять молодого игрока таланта и тащера на стареющего ветерана и игрока даже на такого как Месси. Вот кто бы мог бы Месси заменить в Барсе ? ответе на этот вопрос.
П.С. У футболистов в контракте ни слова не сказано, что они должны участвовать в заговорах против руководства клуба в котором играют и получают зарплату.
П.С. У футболистов в контракте ни слова не сказано, что они должны участвовать в заговорах против руководства клуба в котором играют и получают зарплату.
1). Относительно Барселоны.
Все доводы про благородного Месси, который типа своим волевым решением действовал в интересах клуба, который дал ему всё, забрать там 250 лимонов у шейхов и далее по тексту, разбиваются о простой факт - он потребовал отпустить его именно бесплатно (про то, что при наличие своих возможностей он с юристами соответствующего уровня не посоветовался, это отдельный разговор), чтобы новый клуб не экономил ему любимому на зарплате, т.к. свои требования по оной он не готов снижать.
Барса не захотела отпускать своего игрока (свой самый ценный актив) бесплатно - какая неожиданность.
2). По поводу якобы предавших его игроков команды.
То, что Месси ставил себя выше тренеров, клуба, постоянно его шантажируя, это можно даже опустить.
А вот его отношение к своим же партнёрам важно и показательно. После поражений все были вокруг виноваты, но только не сам Месси. А постоянно говоря, что Барса это слабый проект, что игроки нужны другие, он хоть сам осознавал, что тем самым принижает своих партнёров, не уважает их?! Вопрос риторический.
И после этого одноклубники должны были по прежнему продолжать "целовать его в одно место", серьёзно?
3). Месси захандрил, здоровья ему (не сарказм).
Но говорить о каком-то предательстве это бред чистой воды.
Спуск с Олимпа на грешную землю, не более.
1). Относительно Барселоны.
Все доводы про благородного Месси, который типа своим волевым решением действовал в интересах клуба, который дал ему всё, забрать там 250 лимонов у шейхов и далее по тексту, разбиваются о простой факт - он потребовал отпустить его именно бесплатно (про то, что при наличие своих возможностей он с юристами соответствующего уровня не посоветовался, это отдельный разговор), чтобы новый клуб не экономил ему любимому на зарплате, т.к. свои требования по оной он не готов снижать.
Барса не захотела отпускать своего игрока (свой самый ценный актив) бесплатно - какая неожиданность.
2). По поводу якобы предавших его игроков команды.
То, что Месси ставил себя выше тренеров, клуба, постоянно его шантажируя, это можно даже опустить.
А вот его отношение к своим же партнёрам важно и показательно. После поражений все были вокруг виноваты, но только не сам Месси. А постоянно говоря, что Барса это слабый проект, что игроки нужны другие, он хоть сам осознавал, что тем самым принижает своих партнёров, не уважает их?! Вопрос риторический.
И после этого одноклубники должны были по прежнему продолжать "целовать его в одно место", серьёзно?
3). Месси захандрил, здоровья ему (не сарказм).
Но говорить о каком-то предательстве это бред чистой воды.
Спуск с Олимпа на грешную землю, не более.
А сколько сам сломал карьер?
А сколько сам сломал карьер?
1. У Месси нет характера, как у того же Рона или Ибрагимовича, способных делать погоду, невзирая на условия.
2. Месси тянул на себя одеяло на протяжении больше десяти лет. В результате оказался с голой задницей сам. И это справедливо.
3. Все должны Месси, но Месси почему-то никому ничего не должен.
4. Никто в «Барсе» не верит в Месси. Да и понятно. Зачем им идти против клуба, в котором им играть, чтобы поддержать Лео, который итак собирается уходить. Какой в этом смысл? Команда его поддерживала, когда он не уходил, но раз уходит, то с какой стати лезть в конфликты за того, кто будет играть за другую команду?
На Месси рано ставить крест, но его эпоха в «Барсе» закончилась. И чем дальше, тем хуже будет. Поэтому «Барсе» бы продать его хоть куда.
1. У Месси нет характера, как у того же Рона или Ибрагимовича, способных делать погоду, невзирая на условия.
2. Месси тянул на себя одеяло на протяжении больше десяти лет. В результате оказался с голой задницей сам. И это справедливо.
3. Все должны Месси, но Месси почему-то никому ничего не должен.
4. Никто в «Барсе» не верит в Месси. Да и понятно. Зачем им идти против клуба, в котором им играть, чтобы поддержать Лео, который итак собирается уходить. Какой в этом смысл? Команда его поддерживала, когда он не уходил, но раз уходит, то с какой стати лезть в конфликты за того, кто будет играть за другую команду?
На Месси рано ставить крест, но его эпоха в «Барсе» закончилась. И чем дальше, тем хуже будет. Поэтому «Барсе» бы продать его хоть куда.
Месси сейчас в таком состоянии, что вряд ли ему поможет какой-либо психиатр...
Единственное, что ему может помочь, это время и смена обстановки... Но лечение с помощью времени, это длительная процедура, а сменить обстановку он сможет только по истечению своего контракта, в котором прописаны его отступные в размере 700 млн...
Несмотря на то, что во многом Месси сам виноват, не вникая в юридическую сторону своего контракта, переоценив свою востребованность, при отступных в 700 млн, недооценив Бартомеу.... Но ведь автор прав на все 100%, что его действительно предали, и предали люди, на поддержку которых он надеялся более всего... Как бы кто не относился к Месси, но тот факт, что он боролся за общее дело, за того же Суареса, который "скромно" промолчал, прикусив язык, как будто, это не имеет никакого отношение к Луису...Тот же Гвардиола, который поманил, а потом отказался... Так что, депрессия Месси вполне объяснима, и не вызывает у нормальных людей удивления....
Главное, в этой непростой для Месси ситуации, чтобы его поддержала семья, а конкретно -жена... На поддержку всех остальных надеяться нечего, и Месси теперь это сам прекрасно понимает....
Месси сейчас в таком состоянии, что вряд ли ему поможет какой-либо психиатр...
Единственное, что ему может помочь, это время и смена обстановки... Но лечение с помощью времени, это длительная процедура, а сменить обстановку он сможет только по истечению своего контракта, в котором прописаны его отступные в размере 700 млн...
Несмотря на то, что во многом Месси сам виноват, не вникая в юридическую сторону своего контракта, переоценив свою востребованность, при отступных в 700 млн, недооценив Бартомеу.... Но ведь автор прав на все 100%, что его действительно предали, и предали люди, на поддержку которых он надеялся более всего... Как бы кто не относился к Месси, но тот факт, что он боролся за общее дело, за того же Суареса, который "скромно" промолчал, прикусив язык, как будто, это не имеет никакого отношение к Луису...Тот же Гвардиола, который поманил, а потом отказался... Так что, депрессия Месси вполне объяснима, и не вызывает у нормальных людей удивления....
Главное, в этой непростой для Месси ситуации, чтобы его поддержала семья, а конкретно -жена... На поддержку всех остальных надеяться нечего, и Месси теперь это сам прекрасно понимает....