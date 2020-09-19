Месси в депрессивном состоянии. В «Барселоне» его предали абсолютно все

1600509627

вчера, 13:00

Тяжело вспомнить подобное в истории футбола. «Соккер.ру» жаль, что легенду настолько не уважают.

Начнем с кратного содержания прошлых серий. Месси – соучастник развала «Барселоны». Его отец повесил на шею клуба финансовую нагрузку, которую команда без шейхов-спонсоров не смогла вытянуть. Лионель боялся появления в составе людей с лидерскими качествами, от Ибрагимовича до Вильи. Капитан из него плохой, любит в команде только Суареса. Настоять на своем при трансферах не умеет – Неймара и Лаутаро в составе нет. Ван Дейка с Кулибали тоже нет.

Характера, чтобы уйти, а не уходить, Месси не хватило – мина под «Барселону». Все это правда. Но также аргентинец попал в ментальную мясорубку. Заболеет ли Лионель депрессией, может сказать только врач. Но дело серьезное. Например, Миранчук попал в «Аталанту» отчасти из-за биполярного расстройства Иличича. Это не раздвоение личности, не путайте, а приступы эйфории сменяются депрессивными отрезками – раньше болезнь называли «маниакальной депрессией».

Некоторые люди врут, что депрессию якобы выдумали злые американцы. Нет, есть доказательная наука, человек зависит от уровня гормонов. Тут не рассказы о нумерологии, гороскопах или порче, в которые миллионы как раз верят, а физиология. При клинической депрессии объективные показатели отклонены от нормы примерно так, как уровень защитников аутсайдеров Ла Лиги далек от планки мастерства Месси.

Если Лионель в депрессии – срочно нужен психиатр, болезнь опасная, может остаться на всю жизнь. Причем никакие дежурные улыбки или парочка удачных матчей не убедят, что здоров. Ведь человек, который привык к обожанию – Лионеля в «Барселоне» часто целовали в одно место, опустился на дно и забился в угол. Например, Куман предал Месси, когда решил выгнать из «Барселоны» его друга Суареса, не проявив малейшего уважения. Лионель принял историю близко к сердцу.

Рональд также не раз предаст аргентинца по ходу сезона, ведь строить команду вокруг человека, что уйдет через год, очень тупо. Будут поспешно смещать акценты. Также Месси предали другие тренеры. Гвардиола прилетел в Барселону, чтобы заманить Лионеля в «Манчестер Сити», но струсил выступить с публичной критикой Бартомеу. Также не заявил, что будет воевать за трансфер Месси до конца. Хосеп сомневался, заиграет ли легенда в АПЛ , выступил не лучше Де Брюйне – Кевин ляпнул, что ему плевать на переход Лионеля в «Сити».

И тренер Аргентины Скалони не вступился за тезку – мог завоевать уважение капитана резким заявлением. Или вялым хотя бы, как у Пуйоля. Карлес высказался с помощью короткого сообщения в сети. Поведение легенд «Барселоны» показательное. Все испугались накликать гнев глоров клуба, что не хотят потерять Месси. Но все – от Решака до Пике, могли сказать, что им не нравится политика Бартомеу. И раз дошло до открытого конфликта с капитаном, то переходят на сторону Месси, требуют его отпустить.

Бывшие игроки «Барселоны» промолчали. А Ривалдо заявил, что у аргентинца «длительные партнерские отношения с руководством клуба». Что за дичь? Лионель окрестил работу Бартомеу «катастрофой». Также еще не нашлось ни одного смелого футболиста нынешнего состава, что назвал бы вещи своими именами. Мир увидел нулевую поддержку командой своего капитана. Значит, никакой Лионель для Пике, Тер Штегена, Видаля, Де Йонга, Бускетса или Альбы не капитан.

Вожака поддерживают, а Лионель не дождался жалкого открытого письма команды в интернете. Любой человек приуныл бы. Вот ты на вершине футбольного мира, куча «Золотых мячей», миллионы фанатов. А потом год вынашиваешь идею об уходе — не будучи смелым, Месси сто раз сомневался, нырять ли ему в АПЛ , и делаешь волевое усиление. И что видишь? Дети ревут – их забирают в унылый Манчестер. Жена поддерживает, но не идет до конца, не супруга декабриста.

Отец слился, сделав парочку резких заявлений. Агента нормального нет, юристов – тоже. Напарники не поддержали, легенды «Барселоны» испугались высказаться резко и внятно. Впрочем, часть из них «послы клуба» — читай, на зарплате. Особенно сильно нужно пнуть Хави. Открыто говорит об амбициях возглавить команду, не имел права отсиживаться. И даже собственные фанаты не поддержали именно Месси, а начали ныть, как же «Барселона» будет без него.

Но ведь уход Лионеля неизбежен. И родной клуб в полном составе его уже предал. Лицемерные заявления, что решение Месси остаться в интересах «Барселоны» и что кому-то якобы что-то должен — дежурный политический бред. Выгодно взять 250 миллионов евро у «Манчестер Сити» и жить дальше. Но оказалось, что в 2020-м году в каталонском клубе сборище трусов, ведь их капитан принял стратегически неизбежное решение, а за него оказалась только жена. Но Антонелла не проявила настойчивость, предложив идти до конца – свалить Бартомеу и выигрывать путевку в «Сити».

Месси должен быть в депрессии, ведь всю жизнь отдавал, отдавал и отдавал. Все его победы разделял клуб, все его деньги – состояние немаленького семейного клана. На отрезке от рождения и до возраста Христа попросил всего одну важную вещь – свободу выбора клуба в 2020-м. И не получил. Это сильнейший удар по мужскому достоинству. И плохо, если Лионель заплатит за трусость других не только потерянным сезоном, не только шансом заиграть в АПЛ , но и психическим здоровьем.

Оказалось, что жалкий Бартомеу почти для всех важнее великого Месси. Тут кто угодно в депрессии окажется. Фактически все перечисленные сделали Лионелю понятное заявление: он для них никто, его решение не важно, его желание – пустое место. «Мы приказываем – ты прыгаешь». А что выгодно Месси? Его использовали и продолжают это делать. Что будет дальше? Все по стандарту – Лионель попытается забить за сборную, чтобы отвлечься. Куман попал в самый богатый клуб мира на март 2020-го, так что «Барселона» выдаст отрезки с просветлениями в порыве реванша за 2:8.

Но итог предрешен. Ничего значимого коллектив, который так подло предал главную легенду, не выиграет, нет там коллектива уже. И никакой новизны в игре старой клячи, которую предложили нести на своем горбу Рональду, не будет. Месси пытался спасти себя и «Барселону» уходом, а злой «Титаник» решил пойти на дно вместе с капитаном. А в худшем случае великий футболист в нем умер летом 2020-го – можем увидеть резкий откат в игре, хотя не факт, ведь у Месси многое на автоматизме построено, он гений, а не атлет.

Хочется верить, что психика Лионеля сильна, что переживет предательства во множественном числе. Но не исключено, что трусость «Барселоны» — в широком смысле термина, стоила истории игры потери того самого Месси, который уже никогда не будет прежним. Добивали в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне, а теперь добавили сверху. Жаль Лионеля, не заслужил то, как с ним поступило окружение. Не нашлось ни одного авторитетного человека, который открыто бы сказал: «Вы с ума сошли? Это сам Месси, он решил уйти – отпустите с почестями».

Людей, которых уважаешь, всегда слушаешь, когда просят о личном, сложном и важном. И сами видите, как в Барселоне поступили с Месси в ответ на просьбу. Лионель все понял и сделал выводы. Даже ближайший друг – Суарес, прикусил язык, испугался пойти войной на Бартомеу, хочет получить свои миллионы. А в истории футбола были аналогичные примеры столь тотального предательства? У Месси остается игра как источник радости, поэтому не исключено, что бегать постарается плюс-минус нормально до первого серьезного соперника. Но не стоит забывать о коварстве болезни, к которой подтолкнули Лионеля.

Люди часто умеют прятать чувства, но Месси плох в этом. Уже по мимике и тону в знаменитом интервью под кодовым названием «я хочу уйти, но меня вынудили остаться» все стало понятно. Вот так пахал годами, тратил свой талант именно на «Барселону», а мог и на «Реал» и на другие клубы, звали не раз. Заработал для каталонцев сотни миллионов, радовал мир футбола, а в итоге поступили, словно с пустым местом. Никто не заступился за Месси, хотя открыто сказал – принял решение уйти задолго до «Баварии». Видим одно из величайших предательств в истории футбола. И у Лионеля нет ни одной причины со своей точки обзора увидеть ситуацию иначе.

Все аргументы, что плохой капитан или его зарплата разрушила финансы клуба, он разобьет, показав пальцем на музей с трофеями. Месси наперед заплатил за свое негативное влияние, которое могли помножить на ноль в 2018-м, отпустив тогда в «Манчестер Сити». А сейчас история невеселая, но пусть подавленное состояние Месси напомнит каждому, что просить о поддержке не стыдно. Все, кто сейчас в депрессии или на грани, должны идти к врачам, похвальное и единственное здоровое решение.

А Лионелю точно нужна помощь. Представить не мог, что ни одна живая душа с правом повлиять на ситуацию не примет его позицию и не пойдет за него в огонь и в воду. Фактически впервые в жизни инфантильный Месси принял сложное самостоятельное решение взрослого мужчины, хотел рискнуть, а его никто не поддержал — страшное предательство и разрушение иллюзий, что кому-то в «Барселоне» есть дело до Лионеля, его чувств и желаний. Кстати, а кто сказал, что Бартомеу не давал Месси слово, что отпустит в августе после ЛЧ , а не в июне, как позволял контракт?

Перес и «Реал» приняли решение Роналду, хотя Флорентино тоже мог запретить уход в «Ювентус». Лионель загодя предупредил Жозепа, а теперь аргентинец не может доказать, что ему дали обещание, чтобы не обозвали предателем, обижен вдвойне. Получается, Месси кинули абсолютно все, врагу не пожелаешь оказаться в подобной ситуации.