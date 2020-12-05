Новое противостояние, но старые счеты

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05 декабря 2020, 21:47

Вечером нас ждет еще одно интригующие противостояние на этот раз «Лидс» Марсело Бьелсы приедет в гости к «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Если взглянуть на гостей, и их противостояние с лидерами ТОП 6, то это выглядит так: уже в первом туре «Юнайтед» выдал жаркое противостояние в гостях у действующего чемпиона «Ливерпуля» — 4:3, в четвертом туре обменялись голами с «Манчестер Сити» — 1:1, в девятом раскатали мировую с «Арсеналом» — 0:0. Так что новое противостояние обещает быть интересным, как понимаем «Лидс» не является мальчиками для битья против грандов лиги.

Лэмпард против Бьелсы, «Челси» против «Лидса».

Давайте вспомним как началось это противостояние. Лэмпард не пустил «Лидс» в АПЛ тренируя «Дерби» выиграв в матчах плей-офф за повышение в классе. Однако еще по ходу той кампании Бьелса использовал грязные приемы, посылая шпионов на тренировку подопечных Лэмпарда, и подглядывал в бинокль из-за угла. Что вызвало негодование со стороны оппонента, ведь все две игры клуб Лэмпарда тогда проиграл. На что он часто сетовал в интервью, от сюда даже была придумана кричалка или песенка со стороны фанов «Лидса» под типу «Фрэнки не плач», затем Бьелса в конце сезона получил приз фаир-плей за честную игру после матча с «Астон Виллой», когда его подопечные отдали мяч сопернику, на что Фрэнк съязвил — «Теперь мы видим как оценивают честность в футболе». Кстати Бьелса хоть и извинился перед соперником за свою выходку, но не лично перед Лэмпардом. Правда Фрэнк остановил «павлинов» в стыковых матчах, но и сам не сумел после все же поднять «баранов» в элиту, но итогом стало повышение, возглавив «Челси». Не захотел Лэмпард дальше с ними пытать счастье, и выбрал легкий путь, когда появился единственный шанс возглавить их и получил повышение не затратив много сил. А вот Марсело продолжил работать, и поднял со второй попытки «Лидс» выиграв напрямую чемпионшип, проделав очень сложную работу.

Можно сказать сегодня это продолжение битвы, которая зародилась еще в чемпионшипе, Лэмпарда против Бьелсы. Нам нужна какая то новая афиша, противостояние тренеров в АПЛ , есть Моуриньо — Гвардиола или Клопп — Гвардиола, вот еще один интересный поединок. Да, и как было сказано выше не без причины. Можно сказать это противостояния молодости против опыта. Между собой они играли уже 4 раза, три раза победу праздновал аргентинский наставник, а одну, но решающую выиграл англичанин, правда вся их борьба прошла во второй лиге, но это не меняет интриги уже в элитном дивизионе. Я думаю Марсело захочет взять реванш, за то досадное поражение, и переиграть Фрэнка перед родными трибунами «Стэмфорда», где он является легендой.

Да и между «Челси» и «Лидсом» всегда существовала вражда, правда не такая как «Лидса» с МЮ , но она тоже существует с финала кубка Англии 1970 года, когда «синие» в двух матчевом противостоянии выиграли. Тот матч является самым грубым за всю историю турнира. Также это противостояние можно часто было увидеть и на трибунах и за пределами стадиона, когда фирмы болельщиков устраивали потасовки. Также можно вспомнить и несколько известных игроков поигравших за два клуба например Тони Дориго, перейдя из «Челси» напрямую в «Лидс» в 91-ом году, а в 92-ом в составе «павлинов» стал чемпионом Англии. Тут можно указать Джимми Флойда Хассельбайнка, Тура Андер Фло, а также Винни Джонса. По победам «Лидс» впереди над «Челси» 39 против 34. Вообще последний раз «Лидс» наведовался на «Стэмфорд» больше 15 лет назад в 2004 году и проиграл минимально — 0:1, последний раз клубы играли на кубке лиги в 12 году и там без шансов «синие» вытерли газон оппонентом — 1:5. Но все же не стоит забывать, тогда класс соперников был разным, в то время «Челси» взяли ЛЧ , после ЛЕ , а «Лидс» все еще испытывал финансовые и кадровые трудности барахтаясь между чемпионшипом и первой лигой.

По ходу этого сезона.

Начнем с хозяев, команда Лэмпарда идет сейчас в лидерах, третье место, и два пункта отставания от лидеров чемпионской гонки в лице «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». По началу у них были проблемы, команда теряла очки, они были вызваны тем, что были проблемы с игрой вратарей Кепа и Кабальеро достаточно много пропускали, но после того как в ворота поставили Менди ситуация улучшилась, и они вышли в лидеры таблицы. В последних 5 матчах они сыграли 2 безголевых ничьих против МЮ и «Тоттенхэма» и три победы над аутсайдерами, были обыграны «Бернли», «Шеффилд» и «Ньюкасл», при этом пропустили всего один мяч от «лезвий».

Гости, подопечные Бьелсы хорошо смотрятся в лиге, и из трех новичков они бьются, и оказывают сопротивление, правда пока идут в серединке, и большую часть времени во второй части таблицы. Их игра волнообразная, то могут достойно сыграть скажем с лидерами чемпионата, то могут потерять очки на ровном месте. В последних пяти играх одержали две победы, минимальную над «Эвертоном» в последнем туре, а также переиграли крупно «Астон Виллу», после скатали нулевую ничью с «Арсеналом», но проиграли крупно с одинаковым счетом подряд в двух турах — 1:4 от «Кристал Пэласа» и «Лестера Сити».